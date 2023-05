ENTREVISTA

El alcaldable de ERC afronta la recta final de la campaña con la ilusión de captar el voto indeciso: "Es una semana interesante y decisiva", ha afirmado. Ernest Maragall recibe a 20minutos en el Centre Cívic Can Deu situado en la plaça de la Concòrdia, en Les Corts, distrito donde ERC ganó en 2019: "Aquí ganamos y ganaremos", afirma ilusionado.

Si usted es la fuerza más votada el 28-M ¿Está abierto hacer un gobierno con Colau o con Collboni?Yo estoy abierto a formar gobierno en base a nuestro proyecto, en base a nuestra concepción. Barcelona quiere y pide un gobierno coherente, un gobierno fuerte y estable que se base en un proyecto compartido. Por tanto mi obligación y mi convicción es que debemos tener un acuerdo basado en una estrategia en profundidad.

Pero ha de ser un gobierno de proyecto, no un acuerdo de poderes, no un acuerdo de sillas como fue en 2019. No puede ser un reparto de cargos, sino una definición de proyectos. Barcelona pide un gobierno estable y no un pacto de sillas. Eso es lo que estoy comprometido a conseguir.