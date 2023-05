Feijóo pide una mayoría aplastante y unir el voto "útil" en el PP: "Si te indigna el 'sanchismo' y que no rompa con Bildu, vota"

Un paseillo de militantes guía al líder por la puerta grande de la plaza de toros de Valencia. A su llegada al foso, pasado el mediodía, Alberto Núñez Feijóo sonríe, cumpliendo con el mensaje que ha colocado el candidato Carlos Mazón en los abanicos que se agitan por una plaza abarrotada. Unos 10.000 asistentes reciben al líder popular al ritmo de su canción estrella People have the power. "Gracias por abarrotar esta plaza e irradiar de alegría a toda la comunidad valenciana y a toda España. Este esfuerzo de movilización en el ecuador del cambio que va a suponer esta campaña de municipal y autonómicas", ha agradecido el popular tras reivindicar que este es "el acto que todos los partidos querrían tener y solo tiene el PP".

Durante su paseo por la plaza, varios dirigentes de la dirección que han acudido a apoyar al partido en su mitin más multitudinario de la campaña electoral ironizan sobre el aforo. "Decían que íbamos a pinchar y mira". Si bien celebran la foto que dejará el PP este domingo, reconocen que la única foto que vale, la da la noche electoral, está reñida. Aunque, por el momento, tiran de optimismo. Según sus últimas encuestas, suman mayoría con Vox. Es el propio Feijóo quien rebaja las expectativas para pedir el voto útil.

"No demos nada por hecho, nada está ganado y nada está perdido. El voto no es solo un papel pensemos en el papel que queremos que tenga nuestro voto; el voto es nuestra oportunidad, no vamos a tener otra", ha sugerido Alberto Núñez Feijóo ante miles de persona a quienes ha tratado de convencer haciendo un repaso de las últimas polémicas del Gobierno. "Si te indigna el sanchismo y que el sanchismo no rompa con Bildu, vota; si no perdonáis que más de 1.000 violadores hayan visto rebajadas sus penas y más de 100 estén en las calles, vota; si no queréis beneficiar a corruptos, vota.

Y continúa: "Si no aceptas las promesas rotas y las mentiras, vota; si no deseas que tu futuro se decida con frivolidad los sábados y los domingos en los mítines del Partido Socialista, vota; si no quieres gobiernos en los que Podemos decida y el independentismo imponga, vota", ha señalado ante unos 12.000 militantes -según la organización- entre los cuales, hubo "quien no votó al PP" en las anteriores elecciones. "Sí, sí, porque si no...". Si no, el PP no habría perdido en 2015 la que fue su plaza durante 20 años, ha recordado el líder popular.

El presidente de los populares y líder de la oposición, ha centrado el mitin más relevante de la campaña en pedir el voto útil tanto a los suyos, como a los votantes "liberales y de centro a los que ilusionó en su momento el proyecto de CS", a los de de Vox "que desean gobiernos fuertes y comprometidos con nuestro país" o a los socialistas "que les avergüenza el rumbo del país y la utilización fraudulenta de su partido". Si bien el presidente ha solicitado en mítines anteriores el voto de otros partidos, este ha sido el primera en que ha nombrado tácitamente a los de VOX. "Es imprescindible unir el voto en torno al PP: si quieres cambio, vota; y si quieres cambio, concentra el voto en el PP".