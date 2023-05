Feijóo ridiculiza el último anuncio de Sánchez, canta sus "mentiras" y le acusa de camuflar sus pactos con Bildu

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ridiculizó este sábado la última promesa electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de la atención primaria, y le acusó de intentar tapar sus pactos con la izquierda abertzale de Bildu y otros independentistas.

Feijóo intervino en un mitin en Sevilla, donde estuvo acompañado del presidente de la Junta, Juanma Moreno. El político gallego ha pedido el voto de los socialistas "desencantados" con los pactos de Sánchez con Bildu y por sus "mentiras", que ha ido entonando una a una acompañándolas de un gráfico 'tralará'.

El jefe de la oposición, en su acto más multitudinario de la campaña (con más de 2.000 personas), ha acompañado de un "tralará" promesas de Sánchez como que no cedería al independentismo, que con Bildu no iba a pactar, que no habría rebajas de penas con el 'solo sí es sí', ni indultos a los independentistas.

"No gobernaré con Podemos, tralará; no cederé al independentismo, tralará; con Bildu no vamos a pactar, tralará; no habrá rebajas por la ley del 'solo sí es sí', tralará, o no habrá indultos a los independentistas, tralará", ha dicho Feijóo, que incluso ha acabado con un "olé".

También ha ridiculizado la última propuesta de Sánchez (inyectar 580 millones de euros a la atención primaria en España), diciendo que esta promesa es el síntoma de que "ha llegado un tracking malo" a Ferraz.

Feijóo ha dicho que "este presidente no tiene límites y se los tenemos que poner entre todos; no es justo ni verdad lo que dice, es falso, una hipocresía indignante".

A juicio del líder del PP, España está "cansada de que Sánchez haya convertido un partido de estado" como es el PSOE en un partido al que apoyan todos los que no creen en el estado, o de que sea un presidente que "intenta engañar a todo el mundo siempre".

Feijóo cree que el presidente del Gobierno ha "liquidado al PSOE y lo ha transformado en el partido sanchista, y ha abandonado a los socialistas y a la mayoría social de este país", por lo que es hora de que "la mayoría de los españoles abandonen a Sánchez".

El líder 'popular' dice que el próximo domingo es el día de "pasar página de mala política, de la frivolidad, de la inexperiencia, de la división y del sanchismo" porque la población está "cansada de Sánchez, de la división absoluta de su gobierno, del señalamiento del discrepante, de la soberbia, de los teatrillos" y de los "escándalos" de un Gobierno de la nación, que vive en una "crisis permanente".

"Le pido el voto a los socialistas que votaban a PSOE, para que voten a un partido que defiende la Constitución, el estado de las autonomías, la igualdad de los ciudadanos y la fraternidad entre todos los pueblos de España", como hace el PP.