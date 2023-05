El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado este viernes que el Gobierno "necesita los 5 diputados de Bildu" y ha señalado que España "no se alquila, no se arrodilla", porque es "un país libre" que no "necesita a ningún partido con terroristas en sus listas" electorales.

En un acto de campaña para arropar al candidato del PP a alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha criticado sobre "Herri Batasuna, actualmente Bildu", que incluya "en sus listas a 44 personas condenadas por pertenencia a banda armada", algo que ha tachado de "inaceptable".

"Lo vamos a denunciar siempre que tengamos ocasión", ha considerado, para opinar que el Ejecutivo pretende que los acuerdos de PP y PSOE sobre terrorismo que rigieron "durante décadas hayan quedado sin efecto y el PSOE gobierne con Bildu en ayuntamientos navarros y vascos y en la Comunidad de Navarra".

Feijóo ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dijo que el PP no quiso acabar con ETA y que siempre utilizó el terrorismo en beneficio propio" y ha cargado por "esta indignidad" tras aludir a Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez, víctimas de la organización vasca que pertenecieron a la formación.

En su intervención, ha valorado que España "necesita abrir una nueva etapa política" en la que primen la "unidad, la gestión, el interés general y el servicio público" tras "cinco años donde el interés no existe, la gestión no es prioritaria" y la "división y la fractura", ha apreciado, caracterizan al Gobierno.

Feijóo muestra su apoyo a Ferrol

Ante el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presente en el acto, ha manifestado que "no sé si llegaremos a La Moncloa, pero está en la carretera de A Coruña a la salida de Madrid; sabemos llegar", y ha añadido que si el PP preside el Ejecutivo "se acabarán las discriminaciones y las esperas de Ferrol".

En referencia a la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, a la que no ha aludido expresamente, ha indicado que algunos "políticos y políticas hicieron aquí carrera y estaban hablando todo el día de Navantia", pero ha observado que no "les ha importado Navantia, probablemente por eso no vengan a Ferrol".

A su juicio, que una "ministra vicepresidenta del Gobierno venga a hablar de Navantia" causaría que la "mayoría se reiría a carcajadas" al expresar que Navantia "no se ha transformado, el Astillero 4.0 no se ha ejecutado y el dique seco se quedó en seco". Núñez Feijóo ha comprometido un "tren que pueda conectar" a Ferrol con la Alta Velocidad si es presidente del Ejecutivo, además de "crear una Zona Franca" en la ciudad, como dos de las "primeras decisiones que adoptaré -ha dicho-".