Los siete etarras con delitos de sangre no han comunicado a la Junta Electoral su renuncia a la lista de Bildu

Siete de los 44 etarras que Bildu lleva en sus listas a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo no han comunicado a la Junta Electoral que tienen intención de renunciar a sus puestos de concejales en caso de resultar elegidos. Ellos hicieron un comunicado público anunciando sus pretensiones tras días de presiones políticas y de las víctimas, pero no han dirigido ninguna comunicación a la Junta Electoral en este sentido. En todo caso, la renuncia de un candidato electoral no puede ser efectiva hasta su elección para el cargo público.

En el comunicado publicado el pasado martes, Jose Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muiños Díaz aseguraban que retirarán "en la medida de lo posible" sus candidaturas, pues estas ya están oficializadas, pero que "en ningún caso" tomarán el cargo de concejal en caso de resultar elegidos.

Los siete seguirán apareciendo en las papeletas de los respectivos municipios del País Vasco y Navarra en los que concurrían, pues estas ya están impresas y una vez confirmadas las candidaturas por la Junta Electoral, ya no se pueden retirar.

A diferencia de estos candidatos de Bildu, la concejala de Vox en el municipio madrileño de Parla detenida en una operación contra la droga, Ana González Martínez, dirigió un escrito a la Junta Electoral de Zona para informar de su renuncia a concurrir en la lista de la formación. Como ocurre con los candidatos condenados por terrorismo, el nombre de González también figurará en la papeleta de Vox, pues ya no es posible retirarlo.

Fuentes de Bildu consultadas por este periódico explican que efectivamente se puede enviar un escrito ante la Junta Electoral para renunciar, pero que no es efectivo porque la papeleta no se puede cambiar a estas alturas de la campaña, por lo que lo único que se puede hacer es renunciar a posteriori, es decir, una vez elegido el candidato.

Así lo explican también a 20minutos fuentes de la Junta Electoral Central, que subrayan que la renuncia no puede tener efecto ahora, sino una vez elegidos los concejales.

De hecho, la Junta Electoral de la zona de Parla explica en su resolución sobre Vox que acepta la renuncia de la candidata "sin que haya lugar a la impresión de nueva papeleta con exclusión de dicho candidato e introducción del sustituto".