Daniel Sirera (PP): "Queremos apelar a votantes de partidos de centroderecha no separatista, como Cs, Valents o Vox"

Daniel Sirera es el candidato del PP para las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo en la capital catalana. Cuenta que quiere una ciudad alejada de la izquierda y del independentismo, que recupere la ilusión que tenía cuando logró los Juegos Olímpicos de 1992.

Queda ya menos de una semana para las elecciones. ¿Cómo está viendo la campaña?En esta campaña electoral estamos teniendo la oportunidad de explicar nuestras propuestas para el futuro de Barcelona, pero veo que los otros candidatos están más preocupados de echarse en cara cosas del pasado que de hablar del futuro. Y yo creo que es un momento crucial para Barcelona, en el que los alcaldables debemos explicar qué es lo que queremos para nuestra ciudad y qué es lo que queremos para los barceloneses. Hay que mirar al futuro con ilusión y plantear propuestas concretas para que los ciudadanos podamos vivir mejor de lo que hemos vivido en los últimos años.

Ya que dice esto, ¿qué propuestas del PP destacaría para buscar el voto de los barceloneses?Lo que proponemos es convertir Barcelona en una ciudad segura, limpia, en la que la movilidad no sea un horror, como está sucediendo ahora, en la que el tráfico sea lo más fluido posible para evitar la contaminación que suponen los atascos. Luego, queremos hacer una ciudad en la que abrir un negocio sea fácil. Menos burocracia, menos tiempo de espera para que te otorguen una licencia. Barcelona es la ciudad más cara de España en lo referente impuestos y nosotros lo que pretendemos es bajarlos. Queremos que Barcelona vuelva a atraer grandes eventos internacionales, inversiones, turismo, a gente que quiera venir a vivir, a estudiar, a trabajar, a enamorarse de la ciudad. Y por eso pretendemos un cambio, porque hasta ahora desde el Ayuntamiento se ha dicho que no al progreso, a los turistas, a los grandes hoteles, a la ampliación del aeropuerto, a la industria del motor. Se está diciendo que no a demasiadas cosas. Tenemos una ciudad en la que, desgraciadamente, a nuestros hijos les decimos que si quieren prosperar tienen que irse, y yo quiero que sea todo lo contrario.

Sirera quiere una Barcelona con ilusión de futuro. MIQUEL TAVERNA

Su lema de campaña es 'Recupera Barcelona'. ¿Qué les llevó a elegirlo?La voluntad que tenemos de recuperar la mejor Barcelona, aquella que en los Juegos Olímpicos consiguió que todas las instituciones, fueran del color político que fueran, y todos los ciudadanos, pensáramos lo que pensáramos, trabajáramos juntos para convertirla en la mejor ciudad del mundo y que tuviéramos un sueño colectivo que se cumplió: conseguir las Olimpiadas, la repercusión mundial que tuvo eso en el mundo y la transformación de la ciudad que comportó. Ese espíritu, que no fue solo del alcalde de entonces, sino colectivo, se ha perdido. No tenemos ningún proyecto ni ilusión de futuro y estamos viviendo de las rentas del pasado que, además, los actuales gobernantes, Colau y Collboni, están malgastando. Por lo tanto, cuatro años más de gobierno de Colau y Collboni pueden ser muy perjudiciales para la ciudad.

¿Por qué cree que a Barcelona le iría mejor un gobierno que no fuera de izquierdas ni independentista?Nosotros gestionamos mejor las ciudades que la izquierda y los independentistas y a Barcelona le sentaría muy bien un gobierno del Partido Popular. En todos los municipios en los que el PP ha ganado en Cataluña y en el resto de España, los ciudadanos nos han vuelto a votar y a dar una confianza mayor en las siguientes elecciones. Allí donde la gente prueba un gobierno del Partido Popular, repite, y queremos que los barceloneses tengan la oportunidad de probar.

El candidato del PP apuesta por reducir los impuestos municipales. MIQUEL TAVERNA

Las encuestas dicen que Cs, Valents y Vox no van a lograr representación en el Ayuntamiento. ¿Van a intentar captar a sus votantes?Queremos apelar a votantes de otros partidos políticos de centroderecha no separatista, como Cs, Valents o Vox, para que tengan muy claro que si concentramos el voto en el Partido Popular conseguiremos dos cosas: que Colau no vuelva a ser alcaldesa, porque somos la única formación que garantiza que nuestros votos no servirán para eso, y que los separatistas no gobiernen en Barcelona. Estas fuerzas políticas tienen un modelo de Estado y de sociedad que se asemeja mucho al que defiende el PP. Pero sus votantes tienen que ser conscientes de que van a tirar su voto a la papelera. Apostando por el Partido Popular, se garantizan que haya un partido con fuerza que defienda sus mismos valores.



Me ha dicho lo que les acerca. ¿Qué les diferencia?Hay fuerzas políticas como Vox que no creen en la Unión Europea ni en el Estado de autonomías. Nosotros sí. Y respecto a Cs y Valents, creo que cualquiera de sus votantes podría perfectamente votar al Partido Popular. De hecho, muchos antes lo fueron del PP. Les pido que vuelvan, que volvamos a ser la casa común del constitucionalismo en Cataluña.

¿Sigue abierto a pactar con Collboni y Trias? ¿Lo ve posible? Maragall pidió a Trias no pactar con usted y Trias se ha mostrado más partidario de acercarse a Maragall y Collboni.Nos presentamos a las elecciones con un programa electoral, y si están dispuestos a hablar con nosotros para que se lleve a cabo, les escucharemos. Es cierto que el PSC es más partidario de pactar con ERC, y Trias no deja de ser el candidato de Puigdemont y pretende poner la ciudad al servicio de la independencia. Nosotros queremos solucionar los problemas de Barcelona. Y si alguien decide que el PP es útil para el cambio, no es ni Collboni ni Trias, son los ciudadanos, que con su voto configurarán mayorías, en las que estoy convencido de que el Partido Popular tendrá mucho que decir.



Sirera, durante la entrevista. MIQUEL TAVERNA

Dijo que quiere pasar de los dos concejales del PP en las anteriores elecciones, a cuatro, pero hay encuestas que le dan menos. ¿Cree que aún es posible?Las encuestas dicen que estamos en el buen camino y vamos a seguir trabajando los días que quedan de campaña para convencer a muchos más barceloneses de que hay una forma distinta de gestionar la ciudad y los recursos públicos, de que allí donde gobernamos o hemos gobernado, como Madrid, Málaga, Badalona o Castelldefels, la gente ha pagado menos impuestos, ha tenido mayor seguridad, ha habido una lucha eficaz contra los okupas y menos trabas para que la gente pueda montar sus negocios y empresas. En los próximos días continuaremos hablando con la gente, explicándoles que el cambio en Barcelona es posible y que ese cambio real solo lo puede representar el PP.

Ha manifestado que quiere que Barcelona sea una ciudad "amigable" con las motos, en un momento en que se apuesta por reducir el uso del transporte privado para que disminuya la contaminación.La moto es uno de los mejores instrumentos para que en Barcelona haya menos atascos, que provocan un alto grado de contaminación. Si cada cuatro motos, se sustituyeran por un coche, sería imposible. Las motos forman parte de la solución al problema y contaminan un 50% menos que los vehículos de cuatro ruedas. Yo tengo 55 años y las uso desde los 14, y soy partidario de potenciarlas y mucho. Cuando sea alcalde, Barcelona será una ciudad 'motofriendly'. Voy a permitir que puedan circular por el carril bus y haré que paguen menos del impuesto de circulación, porque contribuyen a la mejora de la fluidez del tráfico.

El alcaldable del PP asegura que no apoyará que Colau sea alcaldesa. MIQUEL TAVERNA

¿En qué va a incidir el PP en estos últimos días de campaña?Nos vamos a centrar en la seguridad, la limpieza y las okupaciones, teniendo en cuenta que el 42% de las que se producen en España tienen lugar en Barcelona. Eso significa que tenemos un problema, que responde a tener una alcaldesa que fue okupa y que es tolerante con el movimiento. Por otro lado, vamos a apelar al voto útil. Colau es el peor desastre que ha sufrido Barcelona en los últimos años, porque hay partidos como el PSC o Valents que han apoyado su investidura y le han aprobado los Presupuestos. También porque hace ocho años, cuando Trias podría haber evitado que fuera alcaldesa, prefirió jubilarse.

Hablando de los okupas, ¿qué opina de lo que ha ocurrido en las últimas semanas con los de la plaza Bonanova? ¿Por qué el PP no acude a apoyar las concentraciones vecinales semanales, como sí lo hacen Cs, Valents o Vox?No queremos poner en peligro la vida de los vecinos enfrentándoles a personas violentas y, por lo tanto, hemos ido discretamente a reunirnos con ellos, pero no hemos participado en espectáculos mediáticos de confrontación entre vecinos y okupas.

¿Cómo frenaría las okupaciones?La única forma de acabar con la okupación es modificar la ley. Lo planteamos hace un par de meses en el Congreso de los Diputados y, por desgracia, el partido de Collboni, el PSC; el de Ada Colau, Podemos; y el de Ernest Maragall, ERC, han votado en contra. Ese cambio legal consiste en que en 24 horas, una persona que no tenga un título de propiedad o un contrato de alquiler pueda ser desalojada por la policía y, además, estar sometida a penas de hasta tres años de cárcel, porque okupar es un delito y, por lo tanto, debe estar perseguido por los tribunales.

El viernes presentó una denuncia contra el Ayuntamiento por la inacción de la Guardia Urbana en la Bonanova.La demanda va contra el Ayuntamiento, pero también contra la Generalitat, para evitar que la policía, que está al servicio de la ley y de los ciudadanos, reciba órdenes del consistorio y del Govern de no actuar cuando en sus narices hay gente disparando balines contra vecinos o robando vallas municipales para soldarlas y utilizarlas como barricadas. Creemos que la policía debe actuar ante un hecho delictivo.