Con la campaña electoral llegando a su ecuador, el candidato de Junts Per Catalunya, Xavier Trias, habla con 20minutos para insistir en que la percepción de que Barcelona va mal se debe a que "hay algunas cosas que van muy mal". Trias cree que Barcelona "ha perdido el orgullo" y "está enfadada".

Qué cosas son las que van tan mal en Barcelona?Son cosas que afectan a la moral colectiva. Por ejemplo, la limpieza, la seguridad, la movilidad, que es un servicio. Hay que pacificar la circulación, pero si lo conviertes en un problema, la gente se enfada. No entiende por qué se hacen las cosas. El ejemplo máximo es el carril bici de la Via Augusta. No lo entiende nadie. Crea un problema a la entrada y a la salida a la ciudad, los coches se quedan parados y se crea más polución. Es un desastre. Es todo lo contrario al efecto que se buscaba.

¿Cuál es su plan de movilidad?Nosotros hemos de pensar en el futuro. Dentro de 20 o 30 años, la movilidad no será un problema de polución porque circularemos básicamente con coches y motos eléctricas. Por tanto, el problema que nos hemos de plantear es qué espacio público ha de ocupar el coche y qué espacio público han de ocupar los ciudadanos.



En ese sentido, ¿qué opina de la transformación de Consell de Cent?Para algunos, será muy positivo convertirla en casi peatonal. Pero lo que va a provocar es que el precio de los alquileres se dispare. Por otra parte, se están suprimiendo todos los chaflanes, y la carga y descarga se acaba haciendo en medio de la calle. A todo esto se suma el carril bici. Esto es un desorden. Creo que es difícil hacer un desorden igual.



¿Piensa revertirlo?En algunas cosas, no. En otras, sí. Es lo que hemos de estudiar. Este es un problema creado por la señora Colau, pero también es problema de uno que se hace el turista, que hace como si no… Y no sé por qué llora, porque aún está gobernando.



El candidato de Junts, Xavier Trias, durante la entrevista a 20minutos. JORDI SALINAS

Supongo que se refiere a Jaume Collboni.Es que es alucinante. Es una cosa sorprendente. Es decir, cómo se puede llegar al extremo de hacer estas cosas y que una parte del Gobierno diga que está en contra cuando está gobernando. Bueno, es que no se entiende.



Siguiendo con la movilidad, porque está en contra de unir los dos tramos actuales?Porque cuesta bastante dinero y creas una situación en la Diagonal que yo creo que no es buena. Si la Diagonal entre Francesc Macià y Passeig Gràcia ha quedado bien, lo lógico es continuar así hasta Verdaguer. ¿Quién le pide esto? Ya hubo una consulta que salió negativa.



Sin embargo, una encuesta reciente dice que hay un apoyo mayoritario a la unión.La gente piensa que lo lógico es unirlas. Pero conlleva una estructura rígida que va a bloquear los coches. Esto, en el año 2000, suponía cambiar unos autobuses de gasoil por un transporte con una energía limpia. Pero es que ahora hay autobuses eléctricos.

Entonces, si es alcalde...El tranvía terminará en Verdaguer. No sé por qué hemos de hacer esta inversión tan importante. Además, lo que hace la señora Colau es una competencia directa de los autobuses de TMB, que es una empresa pública, y la del tranvía es una empresa privada. Si quien quisiera esto fuera yo, diría que estoy privatizando el transporte público

El candidato de Trias per Barcelona durante la entrevista con 20minutos. JORDI SALINAS

Las encuestas también marcan la vivienda como un problema principal de la ciudad.Necesitamos construir vivienda pública de alquiler a precios lógicos, y sueldos suficientes y con estabilidad para poder pagarlos, porque este es otro problema que tenemos. Los sueldos en Barcelona no tienen sentido, y por tanto, necesitamos formación para tener puestos de trabajo con tecnologías avanzadas, que estén valorados.



Eso suena a largo plazo.Esto no se conseguirá en un año, ni en dos. Necesitamos un acuerdo de los partidos políticos para, durante 20 o 30 años, construir vivienda de alquiler a precio asequible para la gente. Y no lo que se está haciendo ahora, que parece una subasta.



¿Habría que poner un tope a los alquileres?Yo creo más en los salarios. Si ponemos tope al alquiler, la gente no va a alquilar sus viviendas. Es como lo de dedicar el 30% de la edificación a vivienda social. Es una idea buena en el fondo, pero al final los constructores han decidido que no hacen vivienda.



Una ciudad tan centrada en el turismo ¿puede pagar mejores sueldos?El turismo es el 14% de la actividad, pero también tenemos el comercio, que es 11%, la industria, que es casi el 16%, y tenemos los servicios, que son muy importantes. La gente olvida que la educación, la sanidad y la cultura no son gasto. Son actividad económica. Y también hay que apostar por el turismo familiar, cultural, de congresos, que dejan más ingresos y posteriormente fomentan otras actividades como la investigación, sector en el que podemos crecer mucho. Y no apostar por el turismo de borrachera, despedida de solteros o de la marihuana.

¿Se ve alcalde de nuevo?Alcalde es la fuerza más votada. Es decir, quien consigue reunir 21 votos. Pero si nadie suma 21, porque hay unos cuantos que se votan ellos mismos, pues alcalde es quien tiene más votos. Y luego, cuando ya eres alcalde, decides como gobiernas. Puedes gobernar con alguien o en solitario. Yo lo hice en el 2011.

¿Y piensa repetir?Depende del resultado que salga. En el 2011 saqué 14 regidores y,es cierto que la aritmética me ayudaba. Veremos que número sale. Pero también es verdad que quizás necesitas hacer muchas cosas y necesitas un gobierno fuerte que te ayude. ¿Y quien me va ayudar? Pues depende. Porque no podemos olvidar que aquí pasan cosas raras.

¿Raras en qué sentido?La señora Colau dijo que nunca admitiría los votos del señor Valls para ser alcaldesa , y después, fue el señor Collboni el que hizo que el señor Valls hiciera a Colau alcaldesa en contra del que ganó las elecciones. Fue una vergüenza. Es hacer que el gana no pueda gobernar. Y eso es algo muy fuerte. Es evidente que al señor Ernest Maragall le hicieron una trastada importante.

Xavier Trias, durante la entrevista con 20minutos. JORDI SALINAS

¿Cree que se puede repetir de nuevo esa situación que le ocurrió a Ernest Maragall?No lo creo, pero a veces te da una sensación un poco curiosa que te hace poner paciencia, sentido del humor, y vamos a intentar entendernos bien entre todos.

¿Con quien hablará tras el 28 de mayo?Con todos. Yo hablaré con todos, pero es evidente que, por ejemplo, con Colau, no hablaré para hacer gobierno. Si alguna cosa puede tener la gente segura es que no haremos gobierno con colau. Venimos a hacer el cambio. Y no estoy seguro que otros puedan deceri lo mismo. Creo que el señor Collboni, no puede asegurarlo, entre otras cosas porque ha estado 8 años gobernando con ella. Y el señor Maragall, cada vez que le pido que se defina, silba.