Las comunidades encaran el 28M con niveles de crecimiento más altos que en 2019, pero la brecha entre ricas y pobres se mantiene

Doce comunidades autónomas tienen el próximo 28 de mayo una cita con las urnas. Las elecciones autonómicas llegan en un momento de recuperación económica que pone el broche a una legislatura marcada por la pandemia. Aunque no está previsto que todas las comunidades recobren su nivel de PIB de 2019 a lo largo de este año, algunas ya lo han hecho y todas encaran las elecciones con previsiones de crecimiento más altas a las registradas hace cuatro años y tasas de paro inferiores, salvo en Navarra y Baleares. Sin embargo, la brecha entre las regiones con mayores y menores niveles de PIB per cápita se mantiene prácticamente intacta.

Según las últimas previsiones de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), cuatro de las comunidades que pasarán por las urnas el 28-M habrían recuperado ya sus niveles de PIB prepandemia en 2022. A Castilla-La Mancha, Navarra, Murcia y Aragón se sumarán previsiblemente a lo largo de este año electoral la Comunidad de Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana, gracias a las tasas de crecimiento superiores al 4,5% previstas para 2023, más elevadas en todas las autonomías que las registradas hace cuatro años, cuando la media nacional se situaba en el 3,5%.

Excluyendo las cuatro comunidades con calendario electoral propio -Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco- y Castilla y León -celebró elecciones en 2022-, las autonomías que más crecieron en 2019 fueron Madrid, Navarra y Baleares, con avances del PIB de entre un 4,6% y un 3,6%. De esas tres, solo el archipiélago mediterráneo se mantiene en el podio del crecimiento económico cuatro años y una pandemia después, liderando las previsiones económicas con un incremento del PIB del 8,7% para 2023, según Funcas, gracias a la recuperación del turismo. Le siguen Canarias y Aragón, cuyas economías crecerán previsiblemente un 6,4% y un 5,8% respectivamente a lo largo del año.

Del lado contrario, entre las doce comunidades que celebrarán elecciones el 28-M, las que menos crecieron en 2019 fueron Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, con avances de entre un 1,9% y un 2,1%. Solo la comunidad presidida por Adrián Barbón persiste cuatro años después entre las que presentan las previsiones de crecimiento más bajas para 2023, aunque el 4,7% esperado para este año supera con creces el dato del anterior año electoral. La acompañan en la parte baja de la tabla Navarra (4,8%) y La Rioja (4,7%).

Situación económicade las comunidadesautónomas Carlos Gámez

No obstante, la distribución entre comunidades más ricas y más pobres apenas ha cambiado en los últimos cuatro año. Al igual que ocurría en 2019, entre las doce autonomías citadas a las urnas en menos de dos semanas, Madrid, Navarra y Aragón siguen siendo las que tienen mayor PIB per cápita, con una riqueza respectiva de 39.415, 35.007 y 33.559 euros por habitante. Por el contrario, Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha mantienen los niveles de PIB per cápita más bajos -entre 21.973 y 23.172 euros-, de acuerdo a las previsiones de Funcas para 2023.

El Banco de España advirtió recientemente de que la convergencia económica entre las regiones españolas se ha estancado tras la crisis financiera de 2008. Según el análisis de la autoridad financiera, la productividad del trabajo es el factor más importante a la hora de explicar tanto el acercamiento entre comunidades en términos de renta per cápita entre 1980 y 2008 como el posterior estancamiento. "El proceso de envejecimiento poblacional del período más reciente, especialmente acusado en las regiones con mayor renta per cápita, ha contribuido a la reducción de las diferencias, si bien no con la intensidad suficiente para compensar el efecto del resto de factores", añade el informe.

Bajada del paro

En lo que a desempleo respecta, la situación en la mayoría de las comunidades que celebran elecciones el próximo 28-M es mejor que hace cuatro años. Todas las comunidades presentan actualmente tasas de paro más bajas a las del primer trimestre de 2019, con las únicas excepciones de Navarra y Baleares, donde el desempleo ha crecido 3,94 y 1,08 puntos en la última legislatura. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2023, la tasa media de paro en el conjunto de España se situó en el 13,26%, casi 1,5 puntos por debajo del 14,7% del mismo periodo de 2019.

Por autonomías, destacan los descensos de en torno a tres puntos de Canarias, Cantabria y Extremadura, siendo Aragón, Cantabria y La Rioja las que tienen actualmente los menores niveles de paro, con tasas del 8,94%, 9,29% y 10,06% respectivamente. En cambio, Extremadura, Baleares y Canarias son las regiones con los niveles más altos de desempleo de entre las doce que tienen elecciones este mes de mayo, con tasas del 19,53%, 18,14% y 17,17%.

De la otra cara de la moneda, pese a la caída del paro, también la tasa de actividad se redujo ligeramente en los tres primeros meses de 2023 en comparación con el primer trimestre de 2019 en cinco de las doce regiones que concurren a las elecciones del 28-M, concretamente en Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana. El reto para muchos de los Gobiernos que se formen tras los comicios será continuar en la senda del crecimiento económico y la reducción del desempleo para crear oportunidades para sus ciudadanos.