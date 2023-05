El basset hound, un perro con enanismo y una nariz prodigiosa, divertido y familiar

El grupo de los perros basset está compuesto por cuatro razas, y todas ellas se caracterizan por tener patas desproporcionadamente cortas en relación al tamaño de su cuerpo. La palabra basset procede del francés y significa bajo, por lo que ya da una idea de que, desde los inicios de estas razas, destacaba que su largo debía ser superior a su altura.

El basset hound se creó, originalmente, en Francia y Bélgica, donde buscaban un perro rastreador de liebres y conejos a través del olfato. Hasta la fecha, la hipótesis más apoyada es que tras el basset hound se encuentran los monjes de la abadía de Saint-Hubert, donde cruzaron bloodhound con basset artesianos de Normandía que posteriormente vendían a la nobleza como método de autofinanciamiento. Pero la fecha clave en el desarrollo de la raza y su popularidad es la de 1874, cuando sir Everet Millais llevó a Inglaterra uno de estos perros franceses y un año después lo presentó en la exposición canina de Wolverhampton. Su éxito fue rotundo y para 1880 el Kennel Club inglés le dio estatus de raza. Atrajo también la atención desde Estados Unidos y en 1883 llegaron los primeros basset hound a un rancho de Texas. Hasta finales del siglo diecinueve, los programas de cría ingleses siguieron afinando y moldeando el aspecto del basset hound, cuyo propósito era el de crear una versión enana del bloodhound.

Considerada, durante décadas, como una de las razas menos destacables en los estudios de cognición canina, el tiempo ha demostrado que no se trata de que carezcan de inteligencia y que, a menudo, las pruebas que se establecen para medir la habilidad de los perros está sesgada por nuestra propia percepción de lo que consideramos inteligencia. Los basset hound pueden mostrar mucha terquedad y falta de voluntad para obedecer órdenes o resolver problemas, pero esto se debe a la presión ejercida en su cría para que resulten óptimo en la función por la que fueron creados, donde demuestran ser tremendamente competentes. Por tanto, el basset hound es un perro independiente y reflexivo, que es capaz de abstraerse de todo su entorno y focalizar su atención en aquello por lo que verdaderamente destaca: su olfato. No en vano, son la segunda raza canina, solo por detrás del ya mencionado bloodhound, con mayor agudeza olfativa entre todos los perros.

Pueden ser bicolores o tricolores, mostrando variedad en los patrones admitidos.

Juguetones, atrevidos y seguros de sí mismos

Si hay algo que destacan expertos y convivientes con basset hound es su enorme atrevimiento, donde no son conscientes de su tamaño y se muestran confiados y seguros de sí mismos ante cualquier desafío o provocación.

Son juguetones y tienen predisposición a ser extremadamente tolerantes con casi todo ser vivo, sean familiares o no. Aunque las líneas modernas ya están más enfocadas a ser perros de familia y no de trabajo, su origen como perro gregario de rehala o manada puede generar que lleven mal la soledad, por lo que son muy recomendables para hogares donde ya hay otros animales o los horarios de la unidad familiar facilitan que no pasen tiempo solos.

No son buenos como perros guardianes pero debe advertirse que ladran y aúllan con frecuencia, y su sonido es grave y fuerte. La actividad apropiada para un basset hound son los paseos largos, y especialmente, permitirles utilizar su impresionante olfato, por lo que es muy aconsejable incorporar juegos o actividades de olfato para darles un enriquecimiento ambiental adecuado a sus necesidades.

La salud del basset hound

Debido a su anatomía, los basset hound tienen predisposición a un número nada despreciable de problemas de salud. Las orejas largas y de abundante pliegue suelen arrastrarse a menudo por el suelo, lo que puede provocar erosiones y arañazos ante el roce con la superficie. Además, son tan pesadas que impiden que circule el aire libremente y eso se traduce en que son habituales las infecciones de oído y que acumulen más suciedad que otros perros con otros tipos de orejas.

En cuanto a su osteocondrodisplasia, la condición genética que les provoca el enanismo y afecta al desarrollo de sus cartílagos y huesos, les hace más vulnerables a desarrollar displasias, artritis y problemas musculoesqueléticos debido al peso que deben soportar. En relación a su tamaño, los basset hound cargan hasta un 25% de su peso corporal en los huesos, proporcionalmente más que cualquier otra raza que exista.

Es importante no someter a los basset hound a actividades que impliquen saltos ni movimientos bruscos, ya que su estructura ósea es frágil y pueden sufrir lesiones. Además, suelen tener problemas de sobrepeso, lo que acentúa los problemas de salud asociados a su condición física. Es fundamental controlar su alimentación y proporcionarles un ejercicio adaptado a sus limitaciones. Asimismo, es importante llevar un seguimiento regular de su salud bucodental, ya que tienen tendencia a acumular sarro y padecer problemas dentales.

Otro factor a tener en cuenta es el olor que pueden desprender los basset hound debido a la cantidad de pliegues y piel sobrante que tienen. Dado que los perros no tienen glándulas sudoríparas por todo su cuerpo, la grasa cutánea en descomposición puede acumularse entre estas áreas y que los basset hound desprendan un olor más fuerte que el de otros perros de piel más lisa. Esto implica que requieren una mayor limpieza para evitar no solo los olores, sino problemas dermatológicos. También debemos prestar atención a la limpieza regular de sus ojos, cuyos párpados caídos les hace propensos a las infecciones y al glaucoma.

Para ampliar información y contactar con criadores legales que aporten garantías de salud de sus perros, se puede acudir al Club Español del Basset Hound, entidad afiliada a la Real Sociedad Canina Española. No es una raza frecuente en nuestro país y no se dispone de bolsa de adopción, pero si deseamos un sabueso porque son compatibles con nuestro estilo de vida, recomendamos acudir a redes de difusión como SOS Sabuesos España, donde se informa de numerosos perros sabuesos que buscan un nuevo hogar.