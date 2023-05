Díaz hará equilibrismos para contentar a todos sus aliados en la campaña: tendrá actos con Podemos, IU, Compromís y Más Madrid

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no presentará a su formación a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, pero sí se implicará en la campaña electoral participando hasta en 18 actos. No obstante, no todos serán para apoyar a las candidaturas de Podemos, como le reclamaba la formación morada: Díaz se ha diseñado un calendario con el que intentará hacer un encaje de bolillos para no desairar a ninguna de las formaciones que la apoyan en Sumar, y pedirá el voto para candidatos tanto de Podemos e IU (que en algunos territorios concurren unidos y en otros, por separado) como también de Compromís o Más País, que en muchas zonas compiten con los morados.

El equipo de Díaz confirmó este viernes el calendario de campaña de la vicepresidenta, que llevaba semanas diseñando su participación en los actos al milímetro y en absoluto secreto. Los lugares que han provocado más quebraderos de cabeza a la vicepresidenta han sido la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, donde a nivel autonómico Podemos e IU se presentan aliados en la coalición Unidas Podemos, pero a la vez competirán contra otros dos aliados de Díaz: Más Madrid y Compromís, respectivamente. Para intentar complacer a todos sus socios, la líder de Sumar ha tomado una decisión salomónica: celebrar actos con todo el mundo.

No obstante, eso no significa que Díaz vaya a apoyar a todos los candidatos de Podemos, IU, Más Madrid y Compromís, sino que lo hará con unos u otros en función de factores como sus posibilidades de obtener un buen resultado electoral. El caso valenciano es buen ejemplo de ello. El 24 de mayo por la tarde, Díaz tiene previsto acudir a Alicante a celebrar un mitin con Héctor Illueca, el candidato de Unidas Podemos a la Generalitat y actual vicepresidente segundo de la Comunitat Valenciana. Pero apenas unas horas después, el 25 de mayo por la mañana, apoyará en otro acto en València a Joan Ribó, el actual alcalde de la ciudad que aspira a repetir en el cargo liderando las listas de Compromís.

La contraparte de la decisión de Díaz de apoyar a Illueca y Ribó es que los otros candidatos a la izquierda del PSOE se quedarán sin que la vicepresidenta pida el voto para ellos. Especialmente llamativo es el caso del candidato de Compromís a la Generalitat, Joan Baldoví, estrecho aliado de la líder de Sumar y cuya candidatura celebró Díaz hace unos meses, cuando le deseó "la mejor de las suertes" e incluso llegó a asegurar que deseaba que ganara las elecciones. De la misma forma, la candidata de Unidas Podemos al Ayuntamiento de València, Pilar Lima, no contará con la presencia de Díaz en ninguno de sus mítines de campaña.

En el caso de Madrid, los equilibrios que hará la vicepresidenta durante la campaña son incluso mayores. Díaz no tiene previsto participar en ningún mitin de campaña ni con Mónica García, la candidata de Más Madrid a la presidencia de la comunidad, ni tampoco con Alejandra Jacinto, su homóloga de Unidas Podemos. En lugar de ello, la líder de Sumar ha confirmado su presencia el día 15 en la popular Pradera de San Isidro, donde se celebran las fiestas por el patrón de la ciudad de Madrid y donde, previsiblemente, se saludará y fotografiará tanto con García como con Jacinto.

Esta decisión viene precedida de las tensiones que se han producido en las últimas semanas con IU y, sobre todo, con Podemos por los gestos de acercamiento que ha tenido Díaz con García en detrimento de Jacinto. En el acto celebrado el día 2 de abril, en el que la líder de Sumar anunció su candidatura a las elecciones generales, Díaz ofreció un caluroso saludo a la líder de Más Madrid. Y hace unas semanas, en el programa Lo de Évole, llegó incluso a insinuar que la votará en los comicios autonómicos del 28 de mayo, unas declaraciones que sentaron fatal a Podemos y que IU trató posteriormente de contemporizar.

