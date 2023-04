IU evita confrontar con Yolanda Díaz pese a su ambigüedad sobre si apoyará a sus rivales el 28M

Aguas calmadas en IU tras la entrevista de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, el pasado domingo en el programa Lo de Évole de La Sexta. Pese a que en esa entrevista la vicepresidenta mantuvo su ambigüedad sobre a quién prestará su apoyo en la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, la federación que lidera Alberto Garzón insiste en no elevar el tono para no dañar la excelente sintonía que mantiene con la líder de Sumar, ya que IU quiere seguir siendo el puntal en el que se apoya Díaz, especialmente en un momento en el que la relación de la vicepresidenta con Podemos pasa por un momento pésimo.

Las fuentes de IU consultadas insisten incluso, en que no hay malestar por el hecho de que Díaz llegara a insinuar durante la entrevista que el 28M votará -como residente en la capital- a Más Madrid en lugar de a Unidas Podemos -la coalición de Podemos e IU- en las elecciones autonómicas. Esa afirmación que sí molestó sobremanera en Podemos, pero fuentes de IU se muestran comprensivas con una posición que, consideran, no es más que una diferencia que no debe empañar la complicidad que ha tejido en los últimos meses la organización con Sumar.

Lo cierto es que Díaz tiene una papeleta complicada tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana de cara al 28M. Esas son las dos principales plazas en las que habrá más de una candidatura a la izquierda del PSOE: Podemos e IU han pactado acudir unidas a las elecciones, pero tanto Más Madrid como Compromís, en sus respectivas autonomías, han rechazado sumarse a ese acuerdo. Y para la vicepresidenta esto es un problema porque tanto IU como Más Madrid y Compromís, que competirán en los comicios de mayo, la apoyan en Sumar y apuestan por unirse en torno a su candidatura en las elecciones generales.

De ahí que Díaz haya mantenido por ahora la ambigüedad y haya evitado, por ejemplo, aclarar si participará en la campaña electoral de alguna de las formaciones de su espacio en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. No obstante, el pasado domingo la vicepresidenta rompió esa calculada equidistancia y, ante la pregunta directa de a quién votará en Madrid el 28 de mayo, respondió de la siguiente manera: "Hombre, Jordi [Évole], ¿tú que crees? Tú te imaginas a quién voy a votar, como toda España". Y, cuando fue repreguntada específicamente por si eso quería decir que votará a Más Madrid, no lo negó.

Sin embargo, pese a que Díaz rompiera, en cierta manera, su neutralidad al insinuar su apoyo a Mónica García (Más Madrid) en lugar de a Alejandra Jacinto (la candidata de Podemos e IU), la organización que lidera Alberto Garzón ha preferido templar gaitas. "Yolanda dijo que va a hacer todo lo posible por apoyar candidaturas del espectro de la izquierda y para evitar que llegue la derecha y la ultraderecha a los ayuntamientos y comunidades, y creemos que es algo positivo este apoyo a las distintas candidaturas de la izquierda. Lo importante y los sustancial es que estamos en un espacio, Sumar, en el que hay espacio para entendernos", señaló en este sentido el lunes la portavoz de IU, Sira Rego.

Por su parte, este martes fue el propio Alberto Garzón el que se pronunció a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que felicitó a Alejandra Jacinto, la candidata de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, por su "estupenda" campaña. "Su trayectoria como activista y como representante pública es impecable. Además, no menos importante, hace ese excelente trabajo cuidando las alianzas y respetando a todo el mundo. Ella tendrá mi voto para la Comunidad de Madrid", señaló el líder de IU casi dos días después de las palabras de Díaz.

Podemos e IU le piden implicarse en la campaña

En cualquier caso, tanto Podemos como IU han pedido en las últimas fechas a Díaz que haga campaña para el 28M por sus candidaturas conjuntas, tanto públicamente como en privado, si bien ella se escuda en que aún tiene que decidir con su equipo cuál será su participación. Fuentes moradas explican que su secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, mandó personalmente hace algo más de un mes al jefe de gabinete de la vicepresidenta, Josep Vendrell, un borrador de calendario de campaña para poder cuadrar agendas para que Díaz hiciera mítines con los candidatos de Unidas Podemos, una invitación a la que el equipo de Sumar aún no ha respondido.

El lunes, por su parte, fue IU la que confirmó que ha pedido oficialmente a la vicepresidenta que acuda a sus actos de campaña, aunque fuentes de la formación afirman que el diálogo con Díaz es permanente y que, por ello, no se le ha enviado un posible calendario por escrito. "Ha habido una petición de IU porque, para nosotros, es de vital importancia sobre todo preservar los lugares en los que tenemos alcaldías y en los que está presente la izquierda transformadora, por eso hemos solicitado la presencia de Yolanda en estos municipios", explicó a este respecto la portavoz Rego.