Díaz y Podemos se acusan mutuamente de no priorizar la unidad y marcan perfil propio a las puertas del 28M

Aún queda más de medio año para que se celebren las elecciones generales, pero resta poco menos de un mes para los comicios municipales y autonómicos de mayo y la distancia entre Podemos y Sumar no deja de crecer. Lo que hasta hace no tanto tiempo era una tensión latente se ha convertido ya en una animadversión manifiesta, y ahora ya hay recelos entre los morados y Yolanda Díaz incluso por algunas de las cuestiones más básicas. Entre otras, que ambos consideran que el otro no está poniendo toda la carne en el asador para conseguir la "unidad" a la izquierda del PSOE para acudir a las elecciones generales.

El cruce de reproches se ha reavivado en este inicio de semana a raíz de la entrevista ofrecida por Díaz al programa Lo de Évole (La Sexta), en el que la dirigente fue muy crítica con la presión que Podemos ha ejercido hacia ella y, especialmente, con el exlíder morado, Pablo Iglesias, al que acusó de tener comportamientos machistas y de seguir ejerciendo el liderazgo de Podemos en la sombra opacando a la actual secretaria general, Ione Belarra. Esa entrevista ha sentado muy mal en la formación morada, tanto que Iglesias, que sigue teniendo un enorme ascendiente sobre las bases de Podemos y una importante influencia en su línea política, la ha calificado de "ensalada de hostias".

No obstante, Díaz no se limitó a afear a Iglesias sus comentarios sobre Sumar y sobre su forma de hacer política en los dos años que lleva como líder en el Gobierno de Unidas Podemos. También acusó a Podemos de mentir cuando el partido asegura que no acudió al acto de hace un par de semanas en el que la vicepresidenta anunció su candidatura a las elecciones generales porque Díaz se negó a comprometerse a celebrar primarias abiertas para elegir las listas electorales. "Pablo [Iglesias] dice que no va al acto de Magariños porque no hay primarias: yo te digo que no es verdad", afirmó directamente la líder de Sumar en su entrevista.

Es más: Díaz aseguró estar convencida de que Podemos "no estaría dentro de Sumar" aunque ella misma "firmara hoy un documento con la secretaria general de Podemos diciendo que hacemos primarias abiertas". "¿Sabes cuándo se llega a acuerdos? Cuando se quiere llegar a acuerdos. Y sé muy bien que cuando uno no quiere llegar a acuerdos, dos no acuerdan", sostuvo la vicepresidenta, que se comprometió a que su plataforma celebrará "primarias con participación ciudadana", pero no a que estas sean abiertas, es decir, con la posibilidad de que vote en ellas cualquier ciudadano.

Se trata de la primera vez que Díaz dice tan a las claras que cree que la prioridad de Podemos, hoy por hoy, no es llegar a un acuerdo para conformar una candidatura conjunta a las elecciones generales. Y precisamente lo mismo creen los morados de la líder de Sumar, a quien este lunes volvieron a acusar de estar "reforzando la idea de que Podemos y Sumar no vayan juntos a las elecciones", en palabras de la número dos morada y ministra de Igualdad, Irene Montero, que aseguró que esa actitud genera mucha "tristeza" en la izquierda.

No es la primera vez que Podemos se refiere a Díaz en estos términos. Ya lo hizo hace un par de semanas, cuando el partido morado afirmó sentirse "preocupado" por haber asegurado en una entrevista posterior a su presentación como candidata que "Sumar es un revulsivo político" y "no sería un fracaso sin Podemos". Para los morados, esa fue la primera prueba de que "Yolanda [Díaz] no ha apostado de forma incontrovertible por la unidad", y a raíz de esas declaraciones Podemos instó a la líder de Sumar a "decidir si quiere ser la candidata de la unidad o si quiere ir a las elecciones sin Podemos".

Sumar no se alarma

Oficialmente, y a preguntas de 20minutos, el equipo de Yolanda Díaz -que se encuentra de viaje en Nueva York para intervenir este martes ante la Asamblea General de la ONU- declinó valorar la reacción de Podemos a la entrevista de este lunes. Pero fuentes próximas a la vicepresidenta restan dramatismo a que los morados hayan acusado a la líder de Sumar de no querer un acuerdo, y hacen hincapié en que, durante la entrevista, Díaz afirmó expresamente que no quiere que haya dos listas separadas a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales.

La vicepresidenta, no obstante, señala acto seguido a esa misma respuesta que "si uno antepone los intereses de país por encima de todo" debe llegar a un acuerdo para incluirse en Sumar, "y no hay excusa posible". Y las fuentes de su entorno consultadas destacan que Podemos, pese a sus reproches y críticas a Díaz, sigue planteando públicamente que su única opción es pactar una lista conjunta para concurrir unidos a las elecciones generales, en las que la dispersión del voto penaliza enormemente a nivel de escaños por el funcionamiento de la ley electoral.

"Si algo me confirma la entrevista de ayer es que Podemos es más necesario que nunca. La izquierda que representa Sumar es legítima y necesaria, pero creo que sin lo que representa Podemos, tanto electoral como ideológicamente, será imposible seguir avanzando. Creo que ambos espacios deben caminar juntos electoralmente, pero sin negar que son diferentes. Sería mentir a la ciudadanía decir que Sumar y Podemos son lo mismo", señaló en este sentido Iglesias este lunes en un artículo en la revista Contexto.