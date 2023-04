Podemos se duele por la "ensalada de hostias" propinada por Yolanda Díaz y la acusa de "seguir reforzando la idea" de la ruptura

Los ánimos entre Podemos y Sumar están cada vez más crispados, y la entrevista de Yolanda Díaz en Lo de Évole (La Sexta) de este domingo no ha hecho más que profundizar la herida. Tras las duras críticas de la vicepresidenta a los morados, la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, acusó este lunes a Díaz de querer "reforzar la idea de que Podemos y Sumar" terminen presentando listas separadas a las elecciones, pese a que Díaz aseguró expresamente durante la entrevista que no desea esa opción. Y el exlíder morado, Pablo Iglesias, fue aún más explícito y calificó de "ensalada de hostias" el programa.

Con esas declaraciones, poco importó que, durante la habitual rueda de prensa tras la ejecutiva de Podemos, el coportavoz morado Pablo Fernández tratara de rebajar el tono. "El mensaje que lanzamos desde Podemos es el que llevamos repitiendo estas semanas: unidad y mano tendida a Yolanda Díaz para llegar a un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar", insistió en varias ocasiones Fernández, que aseguró que "esta misma tarde Yolanda Díaz puede llamar a Belarra y se podría llegar a un acuerdo en cinco minutos basado en unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía".

El coportavoz no quiso responder a las duras críticas que vertió el domingo Díaz contra Podemos, todo lo contrario que Montero, que calificó de "muy preocupante que Yolanda Díaz siga reforzando la idea de que Podemos y Sumar no vayamos juntos a las elecciones". "Eso genera mucha tristeza en mucha gente, a nosotros nos toca llegar a más acuerdos que nunca, defender la unidad y seguir defendiendo, pese a los reproches, lo que consideramos que es una buena opción, un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar", espetó la número dos morada.

Iglesias, por su parte, se refirió específicamente a las críticas que le hizo personalmente Díaz durante la entrevista, en la que le acusó de tener comportamientos machistas y de seguir ejerciendo el liderazgo de Podemos opacando a Ione Belarra. "Lo valioso es criticar a aquel a quien nadie se atreve a criticar, no sumarse al coro de hostias contra aquel que ya se las lleva todas", deslizó el ex secretario general de Podemos en referencia a sí mismo, tras asegurar que no sabe "en qué ayuda la ensalada de hostias de ayer a que nos vaya bien en las elecciones municipales y autonómicas".

A los morados tampoco les gustó que Díaz asegurase durante la entrevista que no "discute las primarias" dentro de Sumar, pero siempre y cuando se respeten las "identidades" de todas las fuerzas políticas que participen. Y es que Podemos insiste en que esas primarias sean "abiertas", es decir, que en ellas pueda votar cualquier ciudadano, porque el partido considera que es la manera en la que podrá hacer valer su mayor peso para que se refleje en las listas. "Si parece que todos estamos de acuerdo en firmar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía no debería haber mayores problemas para cerrar un acuerdo a la mayor brevedad posible", planteó Fernández.