El microcosmos de Sumar: 16 partidos para un acuerdo con la duda de si estará Podemos

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, acaba de anunciar que será candidata a las elecciones generales, pero su plataforma lleva meses negociando y recabando apoyos. Y, aunque Díaz ha querido distanciarse de los partidos políticos, lo cierto es que ha congregado en torno a sí a una cantidad nada despreciable de ellos: hasta 15 la apoyaron en su puesta de largo, con la ausencia reseñable de Podemos. Pero entender este juego de matrioskas no es sencillo: estas son sus principales claves.

¿Qué es Sumar?



Comenzando por lo más fundamental, Sumar es la plataforma con la que la vicepresidenta Díaz ha girado por España durante los últimos meses y mediante la que ha anunciado que se presentará a las elecciones generales. No obstante, en términos jurídicos, Sumar es una asociación, no un partido ni una coalición, y las asociaciones no pueden presentarse a los comicios. Por tanto, antes de diciembre, Sumar deberá transformarse en otro tipo de ente jurídico, aunque hasta entonces su función será la de servir como punto de encuentro de todas las organizaciones a la izquierda del PSOE, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico.

¿Qué partidos apoyan a Díaz?

Representantes de hasta un total de 15 formaciones políticas estuvieron presentes en el acto del Polideportivo Magariños de Madrid en el que Díaz anunció que se presentará a las próximas generales. Las principales, a nivel estatal, son IU y el PCE: los comunistas están de por sí ya insertos dentro de la federación que lidera Alberto Garzón, pero Sumar negocia por separado con Garzón y con el líder del PCE, Enrique Santiago.

No obstante, otros pequeños partidos de ámbito estatal también acudieron al acto de Madrid y han mostrado su apoyo a Díaz de cara a las elecciones. Es el caso, por ejemplo, de Más País, el partido que lidera Íñigo Errejón y que, en realidad, es prácticamente su marca unipersonal, puesto que carece de estructuras en buena parte de España. Asimismo, apoyando a Sumar se encuentran las dos principales formaciones verdes a escala nacional: Alianza Verde y Equo.

Eso suman cinco partidos. Los otros diez son de ámbito territorial, aunque solo cinco tienen un peso relevante -y no en la misma medida- en sus respectivas comunidades: Catalunya en Comú (el partido liderado por Ada Colau, actualmente aliado con Podemos), Más Madrid (con quien Díaz negocia por separado y que cuenta con mucha mayor fuerza que Más País, su referente estatal), Compromís, Més y la Chunta Aragonesista. Los tres últimos partidos están presentes en los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Baleares y Aragón, respectivamente, aunque como socios minoritarios -especialmente Més y la Chunta- de coaliciones lideradas por el PSOE.

Las cinco formaciones restantes que orbitan a Sumar son mucho más pequeñas, minúsculas, en algunos casos. De ellas, la navarra Batzarre quizá sea la más potente: en las últimas elecciones generales se presentó en coalición con Podemos e IU, y hará lo propio en las autonómicas de mayo en Navarra, donde hace cuatro años rascó un diputado. También tienen representación en sus asambleas autonómicas Coalición por Melilla y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta. Y no pueden decir lo mismo Iniciativa del Pueblo Andaluz y el Proyecto Drago del canario Alberto Rodríguez, una escisión de Podemos en las islas del que fuera secretario de Organización morado a nivel nacional.

¿Y Podemos?

Podemos, pese a ser el partido más grande a la izquierda del PSOE, no ha mostrado por el momento su apoyo a Sumar. Los morados insisten en que consideran a Díaz la mejor candidata para presentarse a las próximas elecciones generales, pero le exigen que se comprometa a celebrar unas primarias "abiertas" para elegir las listas, una fórmula que implica que cualquier ciudadano podría votar y a través del cual Podemos busca hacer valer su condición de principal partido del espacio político. El objetivo morado -como el de los que se oponen a este sistema- es tener el mayor peso en las candidaturas, lo cual, a su vez, le proporcionaría más posibilidades para controlar el futuro grupo parlamentario de Sumar y determinar las líneas políticas del proyecto de Díaz.

¿Qué papel juegan los partidos en Sumar?

La vicepresidenta aún no ha ofrecido una explicación clara de cuál será el rol de los partidos políticos dentro de Sumar, aunque sí ha sido muy explícita desde el principio al asegurar que no pueden acaparar el protagonismo. En buena parte, el papel que jueguen las formaciones políticas dependerá de la fórmula jurídica que utilice Díaz para presentarse a las elecciones. Si opta por transformar Sumar en un partido, podría tratar de que los dirigentes de otras formaciones se presentaran por sus listas, lo cual dejaría a los partidos con mucho menos margen de maniobra que si se conformase una coalición, en la cual las formaciones políticas sí estarían jurídicamente presentes.

¿Es ya definitiva la participación de algún partido?

No, aunque parece imposible que a estas alturas se distancien de la vicepresidenta formaciones como IU o Más País, que han apostado por apoyarla decididamente. No obstante, la participación de otras organizaciones, especialmente las territoriales, estará sujeta -como en todo proceso de negociación similar- al resultado de las conversaciones que ya han comenzado y que están por venir sobre el reparto de las listas, los recursos económicos y el poder interno dentro de Sumar.

¿Se podrá votar a Sumar en mayo?

No. Díaz dejó muy claro desde el principio que su plataforma únicamente se presentaría a las elecciones generales y que no estaría lista para los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo. En esa cita, la izquierda a la izquierda del PSOE concurrirá en formulaciones muy diferentes dependiendo de la localidad y la comunidad autónoma: en algunas habrá solo una lista, mientras en otras se presentarán dos e incluso tres.

Conscientes de su debilidad en algunos territorios, Podemos e IU han suscrito para las autonómicas más acuerdos de coalición que nunca: en nueve de las 12 comunidades que celebran comicios ambos partidos concurrirán conjuntamente bajo la marca Unidas Podemos. Esa concentración del voto será especialmente importante en la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, donde Unidas Podemos se enfrentará a Más Madrid y Compromís, respectivamente, partidos a priori más fuertes que los morados. Las encuestas pronostican, de hecho, que la coalición de Podemos e IU estará rondando en esas comunidades el 5% de los votos que supone la barrera para obtener representación parlamentaria.

Díaz, por su parte, tendrá que definir su rol en la campaña del 28M para participar respaldando a las formaciones que la apoyan en Sumar sin desairar a Podemos e IU, que en muchos territorios compiten contra otros partidos del espacio de la vicepresidenta. La líder de Sumar, por el momento, se la limitado a prometer que ayudará "en los lugares donde pueda", pero no ha concretado cuáles son los sitios a los que acudirá a hacer campaña.

¿Y qué pasa con Unidas Podemos hasta las generales?

Mientras Sumar va poco a poco construyéndose, el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso se mantiene en pie, aunque dividido en lo relativo a su apoyo a Díaz. Los 33 diputados morados en la Cámara Baja están prácticamente partidos en dos. Casi todos los diputados de En Comú Podem, muy cercanos a la líder de Sumar, acudieron al acto de presentación de su candidatura, así como los de IU. Y lo hicieron, igualmente, varios parlamentarios de Podemos distanciados de la dirección de su partido, como Antón Gómez Reino, Txema Guijarro o Gloria Elizo.