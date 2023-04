Díaz anuncia al fin su candidatura en un acto multitudinario pero sin Podemos: "Quiero ser la primera presidenta de España"

El secreto a voces por fin se confirma: Yolanda Díaz ya es, oficialmente, candidata a las elecciones generales de este año. Tras meses de gira por España, la vicepresidenta del Gobierno puso este domingo el broche a su "proceso de escucha" con un multitudinario acto en Madrid -unas 3.000 personas llenaron hasta la bandera el auditorio, según datos de la organización- en el que anunció que quiere ser "la primera presidenta de España". "Por eso voy a dar un paso adelante", afirmó ante un auditorio entregado en el que, sin embargo, no hubo ningún representante de la dirección estatal de Podemos.

El acto comenzó con más de una hora de retraso sobre el horario previsto por la gran afluencia de personas que acudieron al Polideportivo Magariños, la primera cancha en la que jugó el Club de Baloncesto Estudiantes, que fue el recinto escogido por Díaz para lanzar su candidatura. Desde primera hora de la mañana, una larga cola rodeaba el edificio, y la líder de Sumar quiso saludar al inicio de su discurso a la gente que se quedó fuera, que según la organización fueron en torno a otras 2.000 personas, que pudieron seguir los discursos a través de pantallas gigantes.

Entre los asistentes en posición de honor, por su parte, estuvieron Alberto Garzón (IU), Enrique Santiago (PCE), Ada Colau, Jaume Asens y Aina Vidal (Comuns), Joan Ribó (Compromís), Íñigo Errejón (Más País) o Mónica García y Rita Maestre (Más Madrid). De Podemos, por su parte, estuvieron presentes el secretario general gallego, Borja San Ramón, y su antecesor, Antón Gómez Reino, así como Begoña Alfaro, líder morada en Navarra. Pero ningún miembro de la dirección nacional de Podemos acudió después de que expirase sin ningún avance el ultimátum que dio el sábado a Díaz la secretaria general morada, Ione Belarra, que exigía un compromiso de que se celebrarán primarias abiertas para estar presente en el evento.

La vicepresidenta evitó hacer ninguna referencia expresa a Podemos, y tampoco al resto de los partidos que sí la acompañaron este domingo, aunque sí agradeció personalmente su presencia a García, Errejón, Garzón o Ribó. Por el contrario, Díaz elogió su "proceso de escucha" que, aseguró, le ha permitido "conocer de primera mano si la propuesta de Sumar tenía sentido". "Y recorriendo España he sentido muy cerca ese país a favor, la gente que quería ir más allá, las personas que se acercaba a mí con sus inquietudes y sus sueños", y "tengo que confesarlo: he sentido que podía ser útil a mi país, útil a nuestra gente", señaló. "Por eso voy a dar un paso adelante".

Pero, aunque no hubiera referencias manifiestas a Podemos, Díaz sí deslizó varias críticas veladas a la presión que los morados llevan meses ejerciendo hacia ella tanto desde el partido como desde las intervenciones en medios de comunicación del ex secretario general Pablo Iglesias. "Las mujeres no somos de nadie, y yo, mujer, tampoco soy de nadie", espetó la líder de Sumar, que denunció que "parece que aún hoy debemos llevar un 'de' pegado a nuestro nombre, para marcar nuestras adhesiones y nuestras deudas". "Estamos cansadas de tutelas, de ser ninguneadas, muy cansadas, y lo seguiremos diciendo: no pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas", espetó.

