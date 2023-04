Podemos hace una última llamada a Díaz para evitar la foto de la ruptura el domingo: "Yolanda lo tiene en su mano"

Se agotan las últimas horas previas al acto de Sumar de este domingo, en el que la vicepresidenta Yolanda Díaz anunciará su candidatura a las elecciones generales, y parece imposible ya que en él esté presente la dirección de Podemos. Pero, este sábado, la líder morada, Ione Belarra, volvió a instar a Díaz a firmar un documento con Podemos en el que se comprometa a celebrar primarias "abiertas" para elegir las listas a las elecciones generales, un último intento que tiene más de escenificación que de realidad, puesto que parece extremadamente complicado que la vicepresidenta y los morados pacten a última hora cuando la negociación lleva desde el pasado martes estancada.

Belarra hizo esta petición durante su intervención inicial en la reunión que está celebrando este sábado el Consejo Ciudadano de Podemos, su máximo órgano entre congresos. El encuentro tiene lugar apenas 24 horas antes del mitin de Sumar en el que Díaz anunciará su candidatura, y después de toda una semana en la que los morados han mantenido su pulso a la vicepresidenta y han amenazado con no acudir a este acto si Díaz no pacta con ellos las líneas maestras del mecanismo para elegir las listas electorales. La vicepresidenta, por su parte, se ha negado argumentando que no puede pactar solo con Podemos unas primarias en las que también participarán el resto de partidos que aspira a convocar en torno a Sumar.

Con ese panorama, Belarra descargó este sábado en Díaz toda la responsabilidad de la probable ausencia de la dirección de Podemos en el acto de Sumar. Pero también le hizo un último llamamiento a acordar un pacto de mínimos que evite esa foto de la desunión. "Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura, tan largamente esperada", planteó la líder morada, que aseguró que "basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía para elegir al mejor equipo posible para la próxima legislatura".

Más información en breve.