Cada último sábado de abril se celebra el Día Mundial del Veterinario. Con esta iniciativa, impulsada por la Asociación Mundial de Veterinarios (AMV) desde el año 2000, se intenta resaltar y reconocer la labor que desempeñan en todas sus funciones.

Con más de 29 millones de mascotas en España, según uno de los últimos censos elaborado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, no sorprende que el informe del 2023 sobre los datos recogidos durante el año 2022 acerca del sector veterinario de cuidado de pequeños animales hayan sido buenos.

En el informe sectorial se indica que, a lo largo del año anterior, se generaron 40.120 empleos directos en las clínicas veterinarias, y un total de 345.200 puestos indirectos. Hay cerca de 7.000 clínicas veterinarias en toda España, en las que trabajan el 60,2% de veterinarios, y de ellos, el 68% son mujeres.

Pero las funciones u opciones laborales donde los profesionales veterinarios son imprescindibles van mucho más allá del cuidado directo hacia las especies de compañía comunes en nuestros hogares. También son los encargados de la salud y de examinar que se cumplen las medidas de bienestar de los animales en el sector agropecuario y pesquero y son claves en la vigilancia y el control de los alimentos de consumo. A través de sus auditorías, realizan inspecciones sobre seguridad sanitaria en establecimientos de alimentación.

La profesión veterinaria pertenece a las disciplinas de las ciencias de la salud, donde se encuentra también el grado de medicina pero, sin embargo, España no reconoce a estos profesionales como sanitarios, y llevan años, sin que la sociedad en grueso muestre demasiado apoyo, reivindicando ser reconocidos como tales en todos los ámbitos sociales y administrativos. Otra de sus reclamaciones es la reducción del IVA, actualmente en un 21%, para que los servicios que prestan puedan ser más accesibles para la población y no se consideren artículo de lujo. A pesar de que los servicios veterinarios son considerados necesarios para garantizar la salud de los animales y de la sociedad, el IVA que se les aplica es el mismo que el de otros productos de consumo no esenciales. La lucha por la rebaja del IVA es constante desde el sector, pero hasta la fecha, no ha habido cambios significativos en la regulación fiscal de estos servicios.

Mayores tasas de suicidio y depresión

Hay numerosos estudios realizados en todo el mundo que indican que tienen una de las mayores tasas de sufrir estrés patológico, ansiedad, depresión y lo más preocupante, un alto riesgo de suicidio, entre todas las demás profesiones.

Los veterinarios abarcan muchos campos: industria alimentaria, laboratorios, clínicas, zoológicos... Getty Images

Esto es a causa de que los veterinarios suelen enfrentar una amplia variedad de desafíos y dificultades que pueden afectar a su salud emocional y mental. Por ejemplo, algunas de las causas del estrés y la ansiedad a la que se enfrentan incluyen lidiar con enfermedades graves y situaciones de emergencia en pacientes que no pueden comunicarse verbalmente, hacer frente a la eutanasia de animales de compañía de forma habitual, la gestión emocional ante estas situaciones tanto propias como de los cuidadores o enfrentarse a la hostilidad y la violencia de los clientes. También experimentan dificultades económicas, especialmente si son los propietarios de una clínica, y se enfrentan al problema de encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal, además de la alta precariedad laboral, a la que no son ajenos.

Ante la alarmante situación de los problemas de salud mental entre los veterinarios, se están realizado esfuerzos en distintos ámbitos para abordar estos problemas y promover el bienestar de los profesionales en salud animal. En la formación veterinaria, se ha comenzado a incluir la enseñanza de habilidades para el manejo del estrés, así como la promoción de un ambiente de trabajo saludable. Además, en la práctica clínica se están implementando medidas para mejorar la calidad de vida de los veterinarios, como la reducción de las cargas de trabajo y la promoción de la conciliación de la vida laboral y personal. También se están desarrollando programas de apoyo y asistencia para aquellos que necesiten ayuda para enfrentarse a los desafíos psicológicos en su trabajo.

La salud mental es fundamental para la práctica veterinaria, y es importante seguir trabajando en la implementación de medidas efectivas para garantizar el bienestar de los veterinarios y, por extensión, el bienestar de los animales y de la sociedad en general.