Alba Pérez, veterinaria y fundadora de Vetropia: "No damos importancia a la salud emocional de los animales"

El cuidado de nuestras mascotas se ha convertido en una de nuestras prioridades en los últimos años. Tanto a nivel físico, como emocional, nuestros perros, gatos y otros animales de compañía, se han convertido en los grandes protagonistas de nuestras vidas, con los que compartimos paseos, viajes y nuestras rutinas.

Es por este motivo por el que, cada vez más, la gente se ha ido concienciando de los cuidados de estos peludos, los cuales han ido evolucionando gracias a los múltiples estudios sobre conducta y salud que se han publicado en la última década. Pero, ¿entendemos todo lo que deberíamos a nuestros compañeros de cuatro patas?

Alba Pérez, veterinaria, influencer y CEO en Vetropia, que asistió el pasado mes de marzo a la presentación de Frontpro, un antiparasitario en comprimidos desarrollado por Boehringer Ingelheim Animal Health España, destaca la relevancia de no olvidar la salud emocional de nuestros caninos. ¿Cuánto sabemos sobre esto?

Alba Pérez Veterinaria, influencer y CEO de Vetropia Licenciada en Veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona, Alba decidió mudarse a Reino Unido para trabajar allí en varios hospitales referentes de Inglaterra, como el Animal Health Trust o el Liverpool Veterinary Teaching Hospital. Tras varios años en los servicios de Medicina Interna y Oncología, entró en el Hospital Clínico Veterinario UAB. Con el paso de los años terminó su formación en Medicina Interna y Urgencias, Oncología y Nutrición, para más tarde crear Vetropia.

Para los lectores que no la conozcan, vamos a hablar un poco sobre usted. ¿Cómo ha terminado siendo veterinaria?Quería serlo desde pequeña, desde siempre me han gustado mucho los animales y en casa mi familia eso lo ha alimentado, dándome las facilidades desde pequeña rescatando "bichitos" de la calle. Si no fuera veterinaria, no sé qué sería, ya que esto ha sido siempre mi pasión y tengo la suerte de poder vivir de ello.

Entonces, ¿el amor por los animales le viene de su familia?Diría que sí. Desde pequeña, en mi casa, para la época que era, siempre ha habido mucho respeto hacia los animales y cualquier forma de vida. Me acuerdo que en el pueblo se hacía la matanza y mis abuelos evitaban ir allí en esa época del año, siendo los raros en aquel momento. El amor por los animales es intrínseco de mí, pero también potenciado por cómo me han criado, siempre respetando la vida, sobre todo la de perros y gatos, que es lo que más acostumbrados estamos a tener en casa.

¿Cómo ha sido su carrera profesional hasta llegar a la fundación de Vetropia?Cuando terminé la carrera tenía claro que quería irme fuera a seguir formándome, así que partí a Reino Unido. A mi vuelta apliqué para hacer un internado de un año y, tras él, me dediqué a trabajar en clínica. Sin embargo, notaba que, cuando trabajas para otra persona, a veces me veía forzada a hacer cosas que no me gustaban a nivel ético.



Como montar algo por mí misma me parecía algo grandísimo, no me atrevía pero, cuando en 2018 me quedé embarazada y mi empresa "me invitó" a despedirme, me planteé que todo pasa por algo y pensé que era el empujón que necesitaba para hacer las cosas de otra manera.



Como con el niño recién nacido no quería embarcarme en mi propia clínica, empecé en redes sociales para darme a conocer, hablando sobre bienestar animal. Al final, intenté aprovechar un momento que no habría sido fácil para emplearlo en mí, mi forma de vida y mi manera de negocio. Así nació Vetropia, una utopía veterinaria (de ahí su nombre).

¿En qué consiste Vetropia?En dar las herramientas a las familias para mejorar la calidad de vida de sus animales (ahora mismo solo centrado en perros y gatos). Mis redes las llevo yo y, la verdad he aprendido un montón a seguir una estrategia, enfocarte en lo que la gente necesita saber... Siempre intento proporcionar material de calidad y que a la gente le interese, pero a la vez ser también muy campechana, sale mucho también de mi día a día, por lo que creo que mis seguidores me ven como una persona muy cercana y se atreven a preguntarme muchas cosas.

Sobre la problemática que existe con el lenguaje canino, esa falta de entendimiento entre tutores y perros, ¿cómo podemos mejorarlo?Creo que es muy importante ser conscientes de que somos dos especies diferentes con dos lenguajes también distintos. Ellos a nosotros nos entienden muy bien, nos interpretan genial porque saben escuchar y saben mirar, de forma innata. A nosotros nos cuesta mucho y por eso creo que es importante pedir ayuda a profesionales.



Como veterinaria, no soy la persona ideal para eso, sé lo básico pero, al final, un especialista en conducta canina no es veterinario. Cuando vemos que hay un choque o algo que no nos cuadra con nuestro perro, como no saber darle las herramientas que necesita para afrontar ciertas situaciones, ​puede crearle una patología emocional tan grave como algo físico, las carencias emocionales pueden provocarlo.



Por eso es importante tener a alguien que nos ayude a saber qué le está pasando a nuestro perro y que nos ayude también a acompañarle en el proceso de gestionar estas situaciones. Aunque, al final, creo que no darle la importancia que tiene a la salud emocional es un problema social. Creo que tenemos que tener claro que igual que hay personas con mucha salud mental y otras que no, con los perros ocurre igual: unos lo gestionan todo bien y otros no e igual que nosotros necesitamos ayuda, ellos también (y esto no significa que tengamos un peor vínculo o que hagamos algo mal, es solo que tu animal necesita un poquito más de ayuda.​

¿Cuáles diría que son las necesidades fundamentales de nuestros compañeros de cuatro patas?Creo que todo se basa en las necesidades más básicas: desde animales bien alimentados, con su propio espacio (esto es importantísimo), pasando por la salud física y también por la emocional, estos son los grandes pilares.



Además, es imposible que haya una salud física con una patología emocional y al revés, no nos podemos olvidar de ninguna porque una lleva a la otra y hay que equilibrar la balanza.​ Cuando nos dan las herramientas adecuadas para proporcionarle todo esto, es un avance muy grande.