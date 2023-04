La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aún no ha anunciado cuál será su calendario de actos de campaña electoral para los comicios del 28M, en los que Sumar no participará pero para los cuáles Díaz ha prometido "ayudar en los lugares donde pueda" a las fuerzas a la izquierda del PSOE. Pero, a poco más de un mes para la cita con las urnas, fuentes conocedoras de algunos de los planes de la dirigente explican que está cerca de participar en varios territorios en los que las fuerzas de su espacio político concurrirán en candidaturas unitarias, si bien no descarta en ningún caso acudir a comunidades donde la izquierda se presentará dividida, como Madrid o la Comunidad Valenciana.

Se trata de planes que aún están elaborándose y, por tanto, son susceptibles de cambiar hasta el último momento. Pero las fuentes consultadas aseguran que Díaz estaría ya en contacto con las direcciones territoriales de partidos como Podemos e IU para gestionar su participación en actos de campaña en estas comunidades, entre las cuáles se contarían Extremadura, Navarra o el País Vasco, donde no hay elecciones autonómicas, pero sí locales y forales. Asimismo, la vicepresidenta acudiría a ciudades como Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau se juega la reelección y donde ambas dirigentes ya compartieron acto el fin de semana pasado.

Eso no supone, no obstante, que Díaz descarte hacer campaña en Madrid o la Comunidad Valenciana, autonomías donde habrá competición a la izquierda del PSOE. La vicepresidenta quiere evitar alentar el conflicto entre Unidas Podemos, por una parte, y Más Madrid y Compromís, por otra, y por ello aún no está claro si acudirá y, en caso de que lo haga, a quién apoyará y de qué manera. Pero lo cierto es que ambas plazas son dos puntos imprescindibles para la izquierda: la Comunidad Valenciana porque la izquierda se arriesga a perder el Gobierno tras ocho años de entente progresista, y la de Madrid porque Más Madrid -pieza clave, hasta ahora, de los apoyos de Sumar- ha consolidado el liderazgo de la oposición al PP.

La importancia de estos territorios es tal que la campaña de Podemos e IU para las elecciones de mayo comenzará y terminará en ellos. En concreto, los morados y la federación que lidera Alberto Garzón abrirán su campaña electoral el viernes día 12 en Valencia y la cerrarán el día 26 en Madrid. Podemos e IU siguen negociando los últimos detalles del calendario, pero hasta el momento han cerrado ocho actos en los que estarán presentes miembros de las cúpulas de ambas formaciones.

Pese a haber bocetado ya estos planes, fuentes de Podemos aseguran que Díaz aún no se ha dirigido a ellos para concretar a qué actos de campaña acudirá. Hace algo más de un mes, la secretaria de Organización morada, Lilith Verstrynge, mandó personalmente al jefe de gabinete de la vicepresidenta, Josep Vendrell, un borrador de calendario de campaña para poder cuadrar agendas para que la dirigente hiciera mítines con los candidatos de Unidas Podemos. Pero el equipo de Sumar aún no ha respondido a esa invitación.

El encaje de bolillos de Díaz

Buena parte de esta falta de definición se debe a las dudas de Díaz con respecto al papel que quiere jugar de aquí a diciembre, cuando previsiblemente se celebrarán las elecciones generales. La dirigente rechazó ya hace muchos meses la posibilidad de adelantar sus planes para que Sumar estuviera listo para presentarse a las elecciones autonómicas y municipales, lo cual le permitirá no exponerse en primera persona al riesgo de un posible batacazo en los comicios de mayo. Pero ese movimiento también ha supuesto que las tensiones entre los partidos a la izquierda del PSOE se traduzcan en competición electoral en muchos territorios clave.

En Podemos, cuya relación con Díaz no ha hecho más que empeorar desde que esta anunciara su candidatura a las generales a principios de abril, existe un fuerte sentimiento de agravio por lo que la dirección morada considera un nuevo desprecio de la líder de Sumar a la formación más potente de las que representa en el Gobierno. Los morados, de hecho, llevan meses presionando a Díaz públicamente para que participe en sus actos de campaña, y en el seno de la dirección de Podemos ha sentado muy mal el apoyo que ha dado en las últimas semanas la vicepresidenta a la líder de Más Madrid, Mónica García, con la que se dejó fotografiar a principios de abril y a quien insinuó que votará en una entrevista en el programa Lo de Évole de La Sexta.