PSOE y PP ven "difícil" estrechar lazos pese a ir de la mano en la reforma de la ley del 'sólo sí es sí'

El PSOE y el Partido Popular encapsulan el acuerdo alcanzado para la reforma de la ley del 'sólo sí es sí', que se materializó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados a poco más de cinco semanas de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, y reconocen lo "difícil" que supone estrechar lazos a partir de ahora y llegar a nuevos pactos.

Tras salvar juntos la proposición de ley que modifica la ley del 'sólo sí es sí', desde el ala socialista del Ejecutivo restan relevancia a que haya salido adelante gracias al apoyo del partido de Alberto Núñez Feijóo y ponen el foco en "lo importante", que es la reforma de la norma.

De hecho, los socialistas, según fuentes de la dirección de la formación de Pedro Sánchez, consideran que la aprobación de la norma les permite un "cierre de ciclo" que no ha sido "agradable" para "nadie" por cuanto ha evidenciado, además, una importante "diferencia" en el seno del Ejecutivo.

Pero con el horizonte electoral vigente, en el PSOE minimizan que el acuerdo haya sido con el PP y no creen que tenga algún beneficio como para que los de Feijóo acaparen voto femenino. "El PP tiene credibilidad cero en derechos de las mujeres", defienden los socialistas, al tiempo que recuerdan que los populares no apoyaron en su día la ley que hoy enmiendan.

Pese al acuerdo, que ha sido fruto de una negociación inusual en esta legislatura entre PP y PSOE para hacer cambios "técnicos", según el PSOE, y "claves", para el PP, en la reforma del 'sólo sí es sí', los socialistas no han cejado en criticar al PP y tacharlo de partido "antisistema" por incumplir la Constitución con la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se negoció sin éxito, y de "antipatriotas" por las críticas al Ejecutivo fuera de España.

Artículo 49



Tal es la situación que no se auguran nuevos pactos entre ambos con la salvedad de la reforma del artículo 49 de la Constitución en la que Gobierno y PP llevan trabajando meses y en la que desde el PSOE aseguran que hay avances pero todavía no concreciones que permitan alumbrar un pacto. No obstante, desde la dirección socialista no descartan que pueda alcanzarse incluso un acuerdo antes de las elecciones de mayo para este asunto.

A este respecto, el PP asegura que haría "cuanto antes" esta reforma constitucional ceñida al cambio del artículo 49 para que desparezca el término 'disminuidos' a la hora de referirse a las personas con discapacidad. Desde Génova trasladan que siguen los contactos, que hay sintonía para lograr esta demanda y hablan del objetivo de que salga adelante en este periodo de sesiones, sin anticipar un marco temporal por el momento.

En cuanto a la reforma de la ley del 'sólo sí es sí', fuentes de la dirección del PP subrayan que su apoyo fue "por extrema necesidad" para corregir una norma que ha generado "máxima alarma social" y de cuyos efectos alertaron desde el primer momento. Sin embargo, no creen que este acuerdo para salvar la votación anticipe ni mucho menos un nuevo clima en las relaciones.

En el PP recuerdan la cadena de pactos de Estado que Feijóo ha ofrecido a Sánchez desde que se pusiera hace poco más de un año al timón de Génova y que han sido "demonizados" por el PSOE. En el caso de la reforma de la ley del 'sólo sí es sí', fuentes subrayan que el PSOE trató de "escapar" del acuerdo "hasta que no tuvo más remedio" y aceptó incluir cinco de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Así, desde el principal partido de la oposición subrayan que su apoyo a esta reforma ha sido "por sentido de Estado", madurez política y pura "responsabilidad" cuando Unidas Podemos dio la espalda a los socialistas. En todo caso, piensan que el PSOE "difícilmente querrá tener otra foto de acuerdo con el PP" que "enfade" a sus socios de coalición y menos todavía cerca de las elecciones.

Eso sí, en el PP no esconden su sorpresa por el hecho de que el PSOE alardee de la autoría de la reforma cuando el PP presentó la suya en diciembre del año pasado y, según recalcan dichas fuentes, lo aprobado es prácticamente una copia de su iniciativa. Además, subrayan que la incorporación de sus enmiendas ha sido "clave".

El del PP, subrayan, ha sido un voto con el PSOE por convencimiento y sin esperar por ello un agradecimiento. No obstante, en Génova sí ven descortés que la parte socialista del Gobierno haya respondido "con insultos" a su necesario apoyo. Además, insisten en señalar a Sánchez como el máximo responsable de esta norma con la que seguirá el goteo de rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales.

De hecho, el mismo día en el que se dio luz verde a dicha reforma en la Cámara Baja −y a la espera de que el Senado haga lo propio la próxima semana−, Feijóo puso "el PP actual" a disposición de "la gente con sentido de Estado" que en este momento "no cabe en el partido de Sánchez", tras criticar que el PSOE haya "renunciado a sus principios" y mostrar su esperanza de que "algún día" volverá a ser un partido de Estado con el que se pueda acordar.

Tras ello, los socialistas insistieron en quitar importancia a este acuerdo con el PP para sacar adelante la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' para no azuzar más aún las diferencias en la coalición de Gobierno, donde Unidas Podemos y la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, les acusa de ceder y retroceder en los derechos de las mujeres por pactar con los populares.

¿Por qué la reforma de PSOE y PP quita el consentimiento del centro? 👇 pic.twitter.com/RRN3cRaZ4k — Irene Montero (@IreneMontero) April 23, 2023

Es tal la intención del PSOE de pasar página con la reforma del 'sólo sí es sí' y sus consecuencias que el presidente, Pedro Sánchez, no cita −ni en actos del partido ni en los institucionales− la norma entre los avances logrados por un Gobierno del que ensalza sus "políticas feministas".