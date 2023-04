'Tirón de orejas' de Baldoví y Garzón a Podemos por poner condiciones a Yolanda Díaz: "Hay que saber ceder"

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha señalado a Podemos como culpable de la ausencia de los 'morados' en la presentación de Sumar de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y considera que para conformar un proyecto político "común" hay que saber "ceder".

En la misma línea se encuentra la opinión del líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien ha pedido a Podemos que acuda este domingo al acto de presentación de Sumar "sin ningún tipo de condición", como hacen otros partidos de izquierdas. "Es lo más inteligente, lo que la ciudadanía está esperando en este momento", ha subrayado antes de participar en la reunión de la Coordinadora Federal de IU en Madrid.

Las relaciones entre Podemos y Yolanda Díaz sen han ido tensando a medida que se ha ido conformando el proyecto de Sumar y, este domingo, alcanzarán el punto más álgido por la ausencia de la cúpula 'morada' en el acto de presentación debido a la falta de acuerdo sobre si celebrar primarias abiertas para configuración de listas electorales.

En cambio, Compromís sí enviará una delegación representación para arropar a Díaz el domingo, aunque no podrá asistirá Baldoví, que actualmente es candidato a la Generalitat valenciana.

En declaraciones al programa Parlamento de RNE, con Yolanda Díaz habrá una representación "plural, diversa e interesante", ha comentado Baldoví, y Podemos será responsable de su ausencia: "Si están todos y ellos no están, es evidente de quién es la culpa. Ellos sabrán; cada uno decide lo que debe hacer".

A su juicio, para hacer un proyecto político común, "uno tiene que querer estar y ceder". "Ahora estamos centrados en ganar y revalidar gobiernos progresistas y después encarar ya la recta final de esta legislatura. Sumar no es amontonar, es querer, sumar es no imponer, sumar es llegar a acuerdos y sumar no es empujar", ha añadido.

Baldoví ha alabado la figura de Díaz y ha asegurado que "despierta ilusión" y "genera esperanza". "Será una magnífica candidata que podrá ayudar a revalidar las mayorías progresistas", ha indicado. Sin embargo, ha pedido centrarse primero en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y, a partir de ahí, ya hablar de candidaturas.

Ante las elecciones, el candidato de Compromís ha abogado por "hacer comparaciones" entre los gobiernos progresistas y los conservadores, al tiempo que ha expresado su esperanza de reeditar los primeros con "un buen clima político" para poder seguir legislando. "Más que sacar el miedo al dóberman (en alusión a la ultraderecha), hay que reivindicar la faena que hemos hecho y hacer comparaciones con lo que ha sido y es el PP", ha dicho.

Garzón señala que "ya habrá tiempo" de concretar lo que haga falta



El líder de Izquierda Unida, por su parte, ha insistido en sus peticiones a Podemos de asistir este domingo al acto de Díaz, en el que probablemente anunciará la decisión sobre su candidatura, si bien ha afirmado que si la dirección federal del partido no decide ir finalmente, "no pasa nada".

Así, ha recordado que "ya habrá tiempo" después de este acto de "poder ir concretando todo aquello que haga falta concretar" para que los partidos políticos que apoyen a Sumar se sientan "cómodos", como el acuerdo de primarias que demanda la formación liderada por Ione Belarra.

Para Garzón, Podemos tiene que entender que Sumar "es una oportunidad" para el "reencuentro entre fuerzas políticas que en su momento ya colaboraron pero que se habían distanciado", "desmovilizado o desmotivado". "Encontramos un motivo para creer en un instrumento que mejore la vida de las familias trabajadoras. Por lo tanto, tenemos que apostar por Sumar, por contribuir desde los partidos con humildad a este proceso ciudadano", ha defendido.

"Hay tiempo de sobra después para seguir concretando lo que haya que concretar para que estemos todos cómodos. Se trata de eso, de buscar espacios de comodidad", ha dicho, para, no obstante, incidir en que las fuerzas que mañana respaldarán el acto de Sumar no han puesto condiciones, lo que, a su juicio, es el "espíritu" que debería primar.

Asimismo, ha aseverado que nadie cuestiona un proceso de primarias y ha tildado el debate al respecto de "artificial". "Va a haber primarias y a partir de ahí tienen que definirse los cupos en función de la necesidad que tenemos (...). Eso lo tenemos que hablar entre todos, por eso creo que hace muy bien el equipo de Sumar en hablar de multilateralidad", ha explicado.

El mensaje principal es que tenemos en la izquierda una oportunidad brillante con una candidata extraordinaria

"Estamos hablando de un espacio donde muchos partidos y todos se tienen que sentir cómodos, por eso hace falta que tengamos tiempo para reunirnos y concretar cuál es el modelo específico de primarias. Hay muchas primarias, hemos aprendido en esta última década que no todos los tipos de primarias son adecuados para las necesidades que se pueden llegar a buscar", ha agregado.

"El mensaje principal es que tenemos en la izquierda una oportunidad brillante con una candidata extraordinaria para no sólo sacar unos extraordinarios resultados, sino también para repetir el Gobierno de coalición y frenar el ascenso de la derecha y la extrema derecha en este país", ha sentenciado.

Igualmente, ha recalcado que él no contempla la posibilidad de que Podemos no esté en el espacio de izquierdas que este creando Sumar, independientemente de sus asistencia al acto o no. "Hay que trabajar para que Podemos esté, como el resto de fuerzas políticas, con comodidad", ha reclamado, para pedir también "serenidad, templanza y prudencia" al respecto si finalmente no acude.

Por último, ha ensalzado el "fenómeno" de Sumar: "Necesitamos un proyecto político que sea capaz de atraer a mucha gente a la unidad. Eso lo puede hacer Sumar y probablemente no lo puede hacer otro espacio político (...). Sumar nos permite llegar mucho más lejos, nos permite llegar a mucha más gente y en política se trata de obtener los mayores números de votos posibles para poder transformar la sociedad".

Bolaños insta a mirar "más allá" de sus diferencias

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha instado a Podemos y Sumar a mirar "más allá" de sus diferencias para "poner un valor una España progresista que quiere un Gobierno que avance".

"A mí me gustaría que más allá de las legítimas o no diferencias que puedan tener en Sumar y Podemos, miraran por los españoles, por los españoles que quieren que un Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez que continúe haciendo avanzar nuestro país cada día", ha apostillado este sábado antes de participar en el acto de cambio de nombre de la Biblioteca Luisa Carnés de Coslada (Madrid),

"Tenemos que poner en valor esa España progresista que quiere un Gobierno que avance, que no nos haga retroceder", ha defendido, para insistir a ambas formaciones que miren "porque España necesita un Gobierno progresista que consiga cuidar y proteger a todos los ciudadanos".

En este contexto, ha ensalzado la "magnífica" semana que ha vivido el Gobierno de coalición con medidas como "el blindaje de las pensiones, la adquisición de fondos europeos" o el "tope del precio del gas", entre otros, y la reunión entre Pedro Sánchez, y el mandatario chino, Xi Jinping.

Pese a ello, ha lamentado que se tiene "enfrente" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien, a su juicio, "no se cansa de pifiarla". "Cada vez que habla, presenta su solicitud de admisión en el club de presidentes por encuesta donde le están esperando el señor (Pablo) Casado y el señor Albert Rivera", ha dicho.