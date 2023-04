Yolanda Díaz y Podemos afrontan un fin de semana de máxima tensión que amenaza con deslucir la candidatura de Sumar

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin y el acuerdo para que Podemos acuda al acto de Sumar de este domingo en el que Yolanda Díaz presentará su candidatura a las elecciones generales parece ya imposible. Después de una semana de tira y afloja, los morados y la plataforma de Díaz no han sido capaces de lograr un acuerdo sobre la celebración de primarias abiertas y, salvo que algo cambie en las próximas 24 horas, Podemos será el único partido del espacio a la izquierda del PSOE que faltará a la foto que Sumar quiere vender como el primer hito de la unidad progresista de cara a los próximos comicios.

La ausencia de los pesos pesados de la dirección estatal de Podemos aún no está confirmada, pero se prevé que la secretaria general morada, Ione Belarra, la anuncie este sábado durante su intervención en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, su máximo órgano entre congresos. Que los morados no acudan a la cita de este domingo en el Polideportivo Magariños de Madrid no implica una ruptura total con Díaz, puesto que ambos seguirán negociando durante las próximas semanas y meses para acudir juntos a las elecciones. Pero sí supone un punto de inflexión en una relación que lleva más de un año siendo complicada y que, en las últimas semanas, pasa por una fase abiertamente hostil.

En esa reunión del Consejo Ciudadano, Belarra se reunirá con la plana mayor de Podemos a nivel estatal, pero también con los secretarios generales del partido a nivel autonómico, que tienen asiento en el órgano. Y entre ambos grupos hay algunos dirigentes que sí han anunciado que van a acudir a la presentación de Díaz. Es el caso, por ejemplo, del diputado nacional Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario morado en el Congreso, que desde hace tiempo mantiene hacia Díaz una actitud muy diferente a la de la dirección estatal de su partido.

También han confirmado su presencia en el acto de Sumar la líder del partido en Navarra, Begoña Alfaro, o el máximo dirigente gallego Borja San Ramón. Igualmente, el vicepresidente balear Juan Pedro Yllanes expresó el pasado miércoles "todo" su "apoyo" a Sumar en su "presentación" pública. Y, asimismo, estará entre el público que asista al evento la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que sin embargo sigue en Podemos tan solo nominalmente, ya que está relegada desde hace tiempo de todos los órganos de dirección y se ha mostrado abiertamente crítica con la dirección de su partido en varias ocasiones.

Pese a todo, de confirmarse que ni Belarra ni ningún otro miembro de la ejecutiva de Podemos acudirá al acto de presentación de Sumar, el acto en el que Díaz escenificará su puesta de largo de cara a las generales corre el riesgo de quedar deslucido. Sin embargo, durante la semana, el entorno de la vicepresidenta ha tratado de restar peso a esta posible ausencia, y ha querido centrar su mensaje en la presencia de las múltiples organizaciones que enviarán al evento a algunos de sus máximos dirigentes.

Entre los presentes estarán Alberto Garzón (IU), Enrique Santiago (PCE), Íñigo Errejón (Más País), Mónica García (Más Madrid), Ada Colau (En Comú Podem), Juantxo López de Uralde (Alianza Verde), Alberto Rodríguez (Proyecto Drago) o Fátima Hamed (Coalición por Melilla). Otros partidos como Compromís, la Chunta o Batzarre, que han confirmado que acudirán, aún no han aclarado por quién estarán representados. Pero el entorno de Díaz insiste en celebrar que vaya a haber una nutrida representación de las formaciones no nacionalistas que están a la izquierda del PSOE, y señala que, si Podemos decide no unirse a esa foto, será únicamente por decisión propia.

La falta de acuerdo sobre las primarias

Lo cierto, no obstante, es que los morados llevan toda la semana explicando en público y en privado que el motivo de su ausencia este miércoles tiene que ver con la negativa de Díaz a suscribir ya con ellos un documento en el que se comprometa a convocar primarias abiertas para elegir las listas que Sumar presentará a las generales. A través de ese mecanismo, los morados buscan imponer su importancia como partido más grande a la izquierda del PSOE para tener el mayor peso en las candidaturas, lo cual, a su vez, le proporcionaría más posibilidades para controlar el futuro grupo parlamentario de Sumar y determinar las líneas políticas del proyecto de Díaz.

La vicepresidenta, hasta ahora, se ha resistido a firmar ese compromiso de celebrar primarias abiertas porque, asegura, esa decisión no puede tomarla solo con Podemos, sino que en ella deben participar todas las formaciones que aspira a congregar en torno a Sumar. Podemos, no obstante, no rechaza a que Díaz firme ese mismo compromiso con todos los partidos. Pero en la dirección morada cunde otra sospecha: que Díaz ha pactado ceder ciertos puestos en las listas a formaciones como Más País, Compromís o Chunta y eso le impide celebrar unas primarias en las que todos los partidos compitan entre sí y en las que, por tanto, el resultado sería más impredecible.

El equipo de la vicepresidenta siempre ha negado que tenga acuerdos cerrados ya con otras formaciones diferentes a Podemos, aunque lo cierto es que partidos como Compromís han rechazado pronunciarse sobre si estarían de acuerdo en celebrar unas primarias abiertas a que votara en ellas cualquier ciudadano en Sumar. "Cuando toque, regaremos", planteó el martes el portavoz parlamentario Joan Baldoví. Pero la regadera, por el momento, va a empezar a llenarse sin Podemos.