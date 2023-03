Los presentes (y los posible grandes ausentes) en la puesta de largo de Díaz con Sumar

Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno, la política mejor valorada por los españoles según las encuestas, se lanza. Este domingo, en Madrid, tendrá lugar la presentación de su candidatura a las próximas elecciones generales con Sumar.

El acto se celebrará en el Polideportivo Magariños, en el barrio de Salamanca de Madrid. Hasta el momento 15 partidos han confirmado que acudirán el domingo a la puesta de largo de Sumar y de Díaz.

Quiénes van y quiénes, de momento, no van a dar su aplauso a Yolanda. Díaz.

Izquierda Unida: va

Es la formación política origen de Díaz y apoya su proyecto desde el primer momento. Estarán sus principales responsables, con el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, a la cabeza. En las últimas horas, el ministro de Consumo ha dicho que las negociaciones entre Sumar y Podemos para confluir en las próximas generales "tienen que acabar bien", porque si terminan "mal" la izquierda alternativa al PSOE va al "desastre asegurado".

Sumar es un espacio de reencuentro con muchas fuerzas políticas y gentes que en otro tiempo ya trabajamos juntas pero que hoy estamos separadas, y lograr con ello que Yolanda Díaz sea presidenta de un país con más derechos y libertades pic.twitter.com/7UZ4w6YWbG — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) March 27, 2023

Más País y Más Madrid: van

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, asistirá. El exmorado y Díaz tienen una buena relación. Estarán presentes también las cabezas de lista de Más Madrid en las elecciones autonómicas y municipales madrileñas, Mónica García y Rita Maestre.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, acompañada del diputado Iñigo Errejón y la concejala Rita Maestre. Chema Moya / EFE

En Comú Podem: va

Desde Barcelona, Los Comunes han anunciado que viajarán a Madrid para participar en el acto de Sumar, un proyecto que han calificado de "ilusionante". De modo que habrá foto, una vez más, del abrazo de Yolanda Díaz con Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la líder de Sumar, Yolanda Díaz. EUROPA PRESS

Compromís: va

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, estará en el Magariños apoyando a Yolanda Díaz. La Ejecutiva de Compromís decidió este miércoles que, además, acudan la consejera de Agricultura de la Generalitat valenciana, Isaura Navarro; la 'número dos' de su lista a las elecciones autonómicas, María Josep Amigó; y el portavoz de Verdes Equo, Natxo Serra. El diputado en el Congreso y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, no podrá acudir por tener agenda de precampaña en la comunidad.

El alcalde de València, Joan Ribó. ANA ESCOBAR / EFE

Chunta Aragonesista: va

El partido aragonesista y socialdemócrata ha confirmado su presencia en el acto de la vicepresidenta del Gobierno. Se espera a su cabeza de lista para las autonómicas, el actual consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro.

MDyC de Ceuta: va

La portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), Fatima Hamed, ha confirmado que acudirá al acto del Sumar.

Verdes Equo y Alianza Verde: van

Los coportavoces de Verdes Equo, Florent Marcellesi y Silvia Mellado, asistirán a la presentación del proyecto liderado por Yolanda Díaz. De su mano, también estarán la copresidenta del Partido Verde Europeo, Mélanie Vogel.

CCOO y UGT, van

No van a estar los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Sin embargo, en el Polideportivo Magariños habrá una representación de las ejecutivas de ambos sindicatos.

¿Podemos? Algunos sí que van

A estas horas, Podemos no ha dicho que vaya a estar en el acto de presentación de Sumar. La dirección nacional de los de Ione Belarra mantiene su decisión de no acudir a Magariños si antes no tienen por escrito un acuerdo para que Sumar celebre primarias abiertas.

Ione Belarra y Pablo Iglesias, en una foto de archivo. Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Las negociaciones se supone que prosiguen. Este jueves Yolanda Díaz ha vuelto a dirigirse a los morados: "Me encantaría que estuvieran los dirigentes, en los momentos clave de la historia hay que estar". En los pasillos del Congreso, la vicepresidenta ha dicho que no hay "ninguna excusa" para que Podemos no esté en su acto del domingo.

Han cerrado filas con Belarra -en el sentido de no comparecer en el acto de Sumar- las direcciones regionales de Podemos en Andalucía, Murcia y Castilla y León. En cambio, las de Galicia y Navarra estarán presentes. En otras hay dudas y no se descartan presencias, aunque puedan ser a título personal.

El coordinador de Podemos Galicia, Borja San Ramón, ha confirmado que estará en Madrid para dar su apoyo a Yolanda Díaz.

Sí está confirmado el apoyo de la coordinadora de Podemos Navarra (y candidata de Contigo Navarra a las elecciones autonómicas), Begoña Alfaro. Es la cabeza de cartel de la coalición que en Navarra agrupa a Podemos, IU, Batzarre, Alianza Verde, Equo y un grupo de independientes. También ha confirmado su presencia el actual consejero de Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, exdiputado de Podemos en el Congreso.

En principio, la dirección de Podemos en estas islas no hará acto de presencia. El vicepresidente del Gobierno balear, y miembro de Podemos, Juan Pedro Yllanes, ha expresado su apoyo a Díaz a través de Twitter, aunque no viajará a Madrid.

Todo mi apoyo a @Yolanda_Diaz_ en la presentación de la plataforma @sumar. Solo con el acuerdo y el concurso

de todas las fuerzas progresistas lograremos otra legislatura para profundizar en los derechos de la ciudadanía — Juan Pedro Yllanes (@jpyllanes) March 29, 2023

Dudando...

Aún no hay certezas sobre qué harán los responsables de Podemos en Asturias (podría acudir la candidata autonómica, Covadonga Tomé), Extremadura (su secretaria general, Irene de Miguel, participó en el acto de escucha de Sumar en la región), Aragón y Euskadi.