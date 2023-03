Garzón cree que Sumar es una "oportunidad" para reconstruir los lazos rotos en la izquierda y pide "estar a la altura"

La Coordinadora Federal que Izquierda Unida celebrará este sábado estará indudablemente centrada en el delicado momento que pasan las formaciones a la izquierda del PSOE ante la inminente presentación de la candidatura de Yolanda Díaz a las elecciones generales. A este asunto se referirá el coordinador federal, Alberto Garzón, que presentará un informe político en defensa del proyecto de Díaz afirmando que Sumar debe entenderse "como una oportunidad para reconstruir las alianzas rotas, no como una amenaza", en clara referencia a Podemos.

El ministro advertirá de que es una oportunidad "para agregar a personas ajenas a la trayectoria de los últimos años", para "retomar la iniciativa", "para la clase trabajadora y los sectores populares", una ocasión que los socios de Podemos no pueden dejar pasar.

El también ministro de Consumo asume en el informe que presentará este sábado, según ha podido saber 20minutos, que "ante un proceso de renovación" la primera tentación suele ser "el repliegue defensivo e identitario", si bien anima a todos a "estar a la altura", dado que "para que Sumar sea fuerte necesitará organizaciones fuertes". Así pues, el líder de IU reitera que su formación "brindará una amplísima delegación [al acto de presentación de Yolanda Díaz] compuesta por dirigentes federales, territoriales, militantes y simpatizantes".

El apoyo de IU a la candidatura de Díaz es firme y se presenta como imprescindible para refrendar el Gobierno de coalición, "pero con una correlación de fuerzas más favorable a los intereses de las familias". "El papel de Izquierda Unida será fundamental para que Sumar sea un proyecto exitoso y políticamente sólido", defenderá Garzón ante la Coordinadora Federal, en lo que considera una demostración del "ADN" y la "apuesta por la unidad" de la formación.

"Desde Izquierda Unida", explicará Garzón, se aportará "el capital político como la organización municipalista de la izquierda en nuestro país al servicio de la vertebración popular y territorial de Sumar". Es más, el ministro de Consumo recordará en su intervención que su partido ha ayudado a organizar el acto que protagonizará Yolanda Díaz" para que la asistencia sea un éxito".

Las palabras de Garzón, de todas formas, difícilmente servirán para apaciguar el clima de desencuentro que reina en la relación entre Yolanda Díaz y Podemos. Se da por sentado, a estas alturas, que la dirección de los morados no acudirá al lanzamiento de la candidatura de Díaz, que tendrá lugar este domingo en Madrid frente a unas 3.000 personas. A lo largo de esta semana, el conflicto ha girado en torno a los tiempos de ambos proyectos.

Podemos se ha negado ha apoyar la presentación de la candidatura de Díaz mientras la vicepresidenta segunda no se comprometa por escrito a celebrar primarias abiertas. Díaz, por otro lado, ha prometido que las primarias se celebrarán "con garantías democráticas", pero rechaza pactar con Podemos de forma bilateral. El conflicto de intereses reside en realidad en el momento en que se celebren estas primarias, ya que si se espera a después de las elecciones del 28M, que según las encuestas podrían no dar grandes resultados a Podemos, esta formación podría perder capacidad de negociación.

La cosa se complica aún más para el partido de Ione Belarra a medida que varios dirigentes territoriales de la formación van confirmando por goteo que desoirán a la dirección y acudirán a la presentación de Sumar.

El ruego velado de Garzón llega además poco después de que el dirigente de IU y el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, protagonizasen un cruce de acusaciones a través de los medios. Garzón instó a Podemos a abandonar la lógica del "enfrentamiento" para no desgastar el proyecto de la vicepresidenta, a lo que Pablo Iglesias contestó este lunes alegando que "no es responsable por parte de Alberto Garzón atacar a compañeros". El exlíder de Podemos reprochó además al ministro que dijera que "no importan las listas" cuando lleva "más de diez años siendo cargo público".