Alberto Núñez Feijóo: "Aspiro a reunir mayorías y superar las trincheras políticas e ideológicas"

Cumplido un año como líder del PP, Alberto Núñez Feijóo defiende en una entrevista con 20minutos su proyecto "reformista" para ganar las próximas elecciones generales e, insiste, poder gobernar.

​Ha formado su equipo y las encuestas, salvo la del CIS, le dan ganador. ¿Ve al PP cerca del Gobierno?Mi partido está dando un gran ejemplo de moderación, de respuesta política y de alternativa. No entra a los ruidos ni a la crispación que interesan al Gobierno. Estamos en cómo transmitir a los españoles un proyecto que vuelva a aglutinar mayorías, olvidando las trincheras políticas e ideológicas que ha cavado este Gobierno, y presentar un proyecto reformista para España.



A dos meses del 28-M, ¿qué comunidades cree posible arrebatar al PSOE?Vamos a ganar en casi todas las comunidades. La pregunta es si vamos a gobernar, porque en España se ha pervertido tanto que ganar es igual que perder, y me resisto. Yo quiero ganar y gobernar. No perder y gobernar.



¿Cuál será su plan ‘b’ para las generales si no logra esas expectativas el 28-M? El viento es favorable en la navegación de mayo y lo será al final, aunque son océanos distintos. En 2016 el PP solo ganó por dos puntos las municipales y por siete las generales. He venido a ganar, no a insultar. Y soy más optimista que hace un año. ¿Qué tres medidas tomaría en los 100 primeros días?Voy a auditar las cuentas públicas, el agujero del déficit para ver cómo van los vencimientos de la deuda y el lamentable incremento de los intereses que vamos a pagar todos los españoles por esta 'fiesta' de endeudamiento: 200 millones de euros cada día con este Gobierno. Tengo obsesión por el empleo y el crecimiento económico.

¿Derogará o modificará las leyes a las que se oponen?Actuaremos, vía derogación o modificación, sobre las leyes ideológicas que dividen a la sociedad, como la mal llamada Ley de Memoria Democrática, que es la ley de desmemoria democrática; la ‘ley trans’, que es una falta de respeto hacia los menores y hacia los temas importantes de mujeres; la ley de educación, que equipara aprobar con suspender, y la ley de bienestar animal, que somete al medio rural español a una situación que ni siquiera es conocida. Y reduciré el gabinete entre un 30% y un 40%.

¿Qué importancia le da a recuperar Valencia y hasta qué punto lo ve posible sin Vox?Las encuestas nos dan como primera fuerza en los ayuntamientos de Valencia, Alicante y Castellón y en la Generalitat. La cuestión es si vamos a poder formar Gobierno, dado que el PSOE está dispuesto a hacerlo aunque pierda todas las elecciones. De aquí al 28 de mayo, el candidato Mazón y María José Catalá se impondrán claramente. Voy a Valencia con frecuencia –la última vez en estas Fallas– y en la calle hay una pulsión de cambio.

¿Qué va a pasar con la Alcaldía de Sevilla? ¿Cree que funcionará el ‘modelo Moreno’?Andalucía se ha dado cuenta de que no tiene por qué estar en el furgón de cola de todo: del empleo, de la Educación y de la Sanidad. Y está ahora en los puestos de cabeza. Desde una comunidad autónoma se puede ir mucho más rápido si tienes diputaciones y grandes ciudades. Juanma Moreno ha acreditado que es el andaluz que mejor entiende hoy Andalucía, tenemos mucha presencia en varias ciudades y se puede extender al resto, incluyendo Sevilla.

¿Ve opciones de mayoría absoluta en Madrid, comunidad y capital? Sí. Hay opciones, pero añado: las mayorías absolutas son muy difíciles.

¿Conseguirá aglutinar en Cataluña el voto constitucionalista que estuvo en Cs?Esa es la gran tarea que propongo. Todos los votantes huérfanos, no independentistas, tienen una casa: un PP de Cataluña reformista, un partido catalán constitucionalista y catalanista. Vamos a defender todo lo que cabe en la Constitución. Hemos de recuperar esa Cataluña cosmopolita, tolerante y moderna.

¿Cree que el caso Mediador dañará al PSOE en las urnas?Si el Congreso, ante sucesos lamentables de prostitución, droga y comisiones, no investiga qué diputados están concernidos, ¿qué legitimidad tiene para investigar al Gobierno o para investigar a otra institución? Esto son hechos. A partir de ahí que cada uno saque su opinión.

¿Y al electorado popular casos como Gürtel o Kitchen? ¿O los cree amortizados electoralmente?Nosotros salimos del Gobierno en 2018 porque venía un candidato que iba a ser implacable con la corrupción. Y el ahora presidente Sánchez ha hecho una enmienda a la totalidad. Ha sido el primer presidente que ha rebajado los delitos de corrupción y de malversación e indultado a personas condenadas por sedición y por corrupción. Y el PSOE tiene la sentencia más grave de la democracia. De la misma forma que nosotros hemos pagado los errores y la mala utilización de nuestro nombre por parte de algunos, si hay hoy un partido con más temas pendientes en la asignatura pendiente de la corrupción es el PSOE.

Se opone rotundamente al plan de pensiones. ¿Qué propone?El Gobierno ha ocultado en qué consiste la reforma porque realmente lo que hay es un parche para llegar a las elecciones. Han pactado con los sindicatos un texto, desconocido por la oposición y por el resto de agentes sociales, políticos e institucionales. España es el país con más paro. Y su propuesta encarece más los impuestos que lo gravan. No soluciona el agujero de las pensiones y perjudicará el crecimiento económico. Se trata de cumplir lo que te exige Europa y seguir recibiendo fondos europeos y Bruselas sabe que en 2025 volveremos a hablar del asunto.

¿Cuál es su alternativa?Garantizar, en primer lugar, que los pensionistas actuales mantengan su poder adquisitivo. Los pensionistas solo han perdido poder adquisitivo en 2011, con el PSOE y el voto favorable de Sánchez como diputado. Desde el año 2011 al año 2018, en que gobernamos en los peores momentos de las cuentas públicas, el PP mantuvo siempre la actualización de pensiones conforme al IPC.

¿Cómo se crearán esos 1,7 millones de empleos que han de sostener el sistema, según usted plantea?Orientando nuestra política fiscal y nuestra política de incentivos a la obsesión del empleo y el crecimiento, que es nuestro problema. Hoy tenemos menos horas trabajadas que en 2018. Si tomamos los empleos que el Gobierno dice que hay y sumamos los fijos discontinuos, sin actividad, tenemos el mismo paro que en 2018, y con menos horas trabajadas. Lo cual significa que hemos perdido competitividad. Somos el país más importante de la UE que no ha recuperado la cifra de 2019. Hemos vivido de las generaciones futuras y encima de la deuda, les dejamos un empleo precario y el país con más paro juvenil y femenino de toda Europa.

¿Cómo es su relación con el jefe del Estado?No solo correcta, sino yo diría que empática. Le tengo mucho respeto. Es el jefe del Estado mejor formado que hemos tenido en siglos y lamentablemente no le damos el rol y protagonismo que merece, como jefe de Estado y como el mejor ministro de Exteriores que pueda tener España.

¿Descarta la ruptura del Gobierno de coalición?El Gobierno empezó en coalición, mutó a colisión y ahora está en demolición. Hemos visto la ruptura de la coalición en votaciones de esperpento cuando la mitad del Gobierno votó en contra de la otra mitad y empezó a insultarse. Si en este contexto siguen es que hemos perdido la dignidad de lo que es un Gobierno. Y el problema es que en los próximos nueve meses no habrá Gobierno.

Con los precios disparados, ¿qué plantean más allá de ampliar la rebaja del IVA?Primero, actualizar la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros para dar un suplemento mensual que pueda hacer frente al IPC. Digo a las rentas medias, porque las medias y bajas tienen que dedicar un 20% más a la cesta de la compra, porque no es lo mismo cobrar 20.000 que 100.000. Segundo, tenemos que retomar la exención de primera vivienda solo durante el tiempo que dure la inflación y la subida de hipotecas de 300 euros de media al mes. Si en el impuesto a la renta te devuelven 2.000 euros, estás solucionando el 50% o 60% del incremento de tu hipoteca.

¿Qué piensa usted de la polémica por los bonos térmicos y eléctricos que perciben políticos?Las ayudas con carácter general tienen que ir unidas a la renta. Por eso es bochornoso que estemos dando ayudas en España como el bono de 400 euros para jóvenes con independencia de la renta de sus padres, para videojuegos o cualquier cosa. ¿Porque los de 17 van a votar el año que viene? Luego, hay señores que piden un bono con unas condiciones que da el Gobierno central y este critica a quien lo pide cumpliendo sus condiciones. El colmo del cinismo es cuando una diputada critica que un miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid [Enrique Ossorio] cobra ese bono y lo está cobrando ella [Mónica García]. Y cuando dice que lo va a devolver, ¿por qué omite que lo ha pedido?

¿Y las familias numerosas?Debe haber un programa a favor de las familias numerosas por el hecho de serlo porque los consumos son más intensos y porque interesa una política demográfica, con España como uno de los países más envejecidos de la UE.

¿Qué propone para lograr la igualdad real de las mujeres? Formación y educación.

Pero hay muchos obstáculos pese a que estén igual de formadas.Hay un segundo factor, que es la conciliación, que es básica. Una de las cosas que me obsesionó en Galicia fue poner guarderías infantiles gratis. Pero me preocupa, insisto, la formación porque al final ya tenemos mayor número de mujeres en los sectores sanitario, judicial o universitario, pero en Ingeniería, Matemáticas o Físicas tienen una presencia muy baja.

¿Habrá medidas en su programa electoral?Por supuesto. Pero toda la legislación de igualdad de oportunidades e igualdad de derechos debe ser objetiva, no ideologizada. Y es un escándalo que con casi 800 agresores sexuales en la calle el Gobierno diga que eso son problemas técnicos. Hay que recuperar los consensos del feminismo, de la igualdad de derechos y obligaciones y los pactos de Estado rotos con este Gobierno.

¿Cree que el divorcio del poder económico y Sánchez es irreversible?Sánchez ha utilizado al poder económico durante toda la legislatura y lo ha despreciado al final. Cuando empezaba el curso político se reunía con el Ibex. Ahora los critica y los insulta. Mero cálculo electoral. Por eso, cuando un presidente del Gobierno no es fiable, tu país es menos fiable.

Con usted en el poder, ¿Ferrovial se hubiera ido a Países Bajos?Creo que Ferrovial, u otra empresa, me contaría su decisión antes de adoptarla y yo me sentaría con ellos para intentar revertirla. Es evidente que esa decisión afecta solo a la compañía y que el Gobierno no puede intervenir.