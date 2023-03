Cumplido un año como líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (Ourense, 1964) defiende su proyecto "reformista" para ganar las elecciones e, insiste poder gobernar. Feijóo charla con 20minutos sobre la moción de censura registrada por Vox, y la cual se debatirá en el Congreso de los Diputados entre el martes y el miércoles.

¿Ha dado libertad a sus 'barones' para que pacten con Vox si lo necesitan tras el 28-M? No hay ninguna instrucción sobre un asunto que no ha sido ni tratado. Tenemos el objetivo de gobernar en solitario en ayuntamientos, donde la ley facilita la lista más votada, en autonomías y en el Gobierno central. Desde que he llegado hemos implementado ese objetivo. En Andalucía y antes en Galicia y en las segundas elecciones en Madrid.

¿Quién gana y quién pierde?¿A quién puede favorecer esto exclusivamente? A los españoles. Ahora tienen más información de quién es cada partido, de cómo se respetan las instituciones y de cómo se dan valor a herramientas tan potentes y excepcionales como esta. Me da la sensación de que, al final, los ciudadanos que no quieran el Gobierno de Sánchez con los independentistas van a ir afinando su alternativa. Y es el PP.

¿Tiene un coste el pacto con Vox en Castilla y León, igual que el de los socios y aliados para el PSOE?Para el PSOE no es un lastre porque el PSOE se ha podemizado. Nosotros no hemos girado en nuestro planteamiento ideológico que es el reformismo, que no es precisamente al lado de Vox, sino hacia el otro. Mañueco, cuando ha tenido que desautorizar a miembros de su gobierno del otro partido por declaraciones inapropiadas, lo ha hecho con contundencia. El señor Sánchez no solo no lo hace, sino que no se atreve ni a ir a votar. Hay tres posturas en el Gobierno en la ley del 'solo sí es sí': a favor, en contra y la del presidente, ni a favor ni en contra.