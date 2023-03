Feijóo califica de "parche" la reforma de las pensiones de Sánchez y alerta de que supondrá "una hipoteca para el futuro"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "parche" la reforma de las pensiones aprobada este jueves por el Consejo de Ministros y ha alertado de que acabará creando "un agujero" y supondrá "una hipoteca para el futuro" ya que, en su opinión, está basada en un modelo "en contra del crecimiento económico y del empleo". Feijóo ha hecho estas declaraciones en València, donde ha visitado este jueves varias comisiones y ha asistido a la mascletà de la plaza del Ayuntamiento en el primer día grande de las fiestas de la ciudad.

"No hay un modelo de reforma de pensiones en España, hay un parche para llegar a las elecciones que supone una hipoteca para el futuro, un agujero en las pensiones y un modelo en contra del crecimiento económico y del empleo. Y eso no es bueno para los trabajadores, para los autónomos ni para los pensionistas actuales", ha afirmado durante una visita a la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal en declaraciones a los medios de comunicación.

En opinión de Feijóo, hay dos modelos: "el de dejar una hipoteca, un agujero para los pensionistas actuales y sobre todo para los pensionistas futuros", que según él es el del Gobierno, o el "de la sostenibilidad de las pensiones que garantiza a los pensionistas actuales y a los del futuro" y que propugna el PP. Dentro de esos dos modelos, ha añadido, hay a su vez dos alternativas: "que haya muchos empleos y que los trabajadores paguen menos por sus cotizaciones, o que haya menos empleos y que los trabajadores paguen más".

Con el actual, "al final habrá menos crecimiento, menos empleo y más agujero. Yo no me atrevo a decir a los españoles que este es un buen modelo para los pensionistas actuales y futuros y por tanto no voy a entrar en este parche", ha añadido.

Sobre la moción: "No vamos a dar una victoria al PSOE"

Sobre la moción de censura presentada por Vox, Feijóo ha dicho que el PSOE está "muy contento con esa aparente moción de censura", ya que supone una "oportunidad para aparentar unidad" en una coalición de gobierno "rota". También ha señalado a Vox, del que ha dicho que "está empezando a tener dudas" sobre la iniciativa. "Nosotros no le vamos a dar una victoria en el Congreso al PSOE porque lo que queremos es derrotarle en las urnas. En consecuencia, no estamos de acuerdo con esa moción, no apoyamos la decisión de presentarla en una precampaña electoral y lo que vamos a intentar es que cambie el gobierno pero no porque voten 350 diputados sino los españoles en todos los pueblos de España", ha añadido.

El líder popular ha agregado que no ha tenido tiempo de ver el discurso de Ramón Tamames, "ni siquiera sé si es su discurso". En cualquier caso, ha insistido en que "no va a haber una moción de censura, sino un dictamen del señor Tamames sobre la situación de España", lo cual "es una cosa muy distinta".