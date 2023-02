La ley del 'solo sí es sí' acapara las reuniones de la misión del Parlamento Europeo en España con las eurodiputadas divididas

La ley del 'solo sí es sí' sigue acaparando todos los focos. Nueve eurodiputadas tenían la misión de evaluar, durante estos últimos tres días, todas las políticas de género y de lucha contra la violencia machista llevadas a cabo en España. Pero la reforma de la ley de garantía de la libertad sexual ha resultado ser la protagonista de todas las conversaciones mantenidas desde el lunes con miembros del Gobierno, parlamentarios, jueces y otras organizaciones.

"Ha despertado mucho interés entre nosotras", ha subrayado la presidenta de la misión, la polaca Elzbieta Katarzyna Lukaciejewska (de los populares europeos), en una rueda de prensa en la sede de la Eurocámara en Madrid. Pese a que, según ha recordado, el papel del Parlamento Europeo no es, en ningún caso, "solucionar, resolver o ejercer presión en relación con esta ley [la del 'solo sí es sí']", ha destacado que las eurodiputadas han "conocido un poco más la norma y su contenido, así como la polémica que ha podido suscitar por las consecuencias que no se preveían".

Sí que ha apuntado la presidenta que existe una división innegable entre Irene Montero y Pilar Llop, ministras de Igualdad y Justicia, respectivamente -con las que se ha reunido estos días-, respecto a cómo debería abordarse la reforma de la ley, aunque le ha dado la "sensación" de que, pese a ello, "el objetivo es el mismo". "Es muy difícil llegar a un consenso cuando el Gobierno es de coalición", ha reconocido Lukaciejewska, quien espera "que las posibles lagunas que se hayan podido generar puedan solucionarse cuanto antes".

Encabezada por Lukaciejewska, la misión ha estado compuesta por las españolas Rosa Estaràs (PP), Lina Gálvez (PSOE) y Soraya Rodríguez (Ciudadanos), junto a la popular chipriota Eleni Stavrou, la socialdemócrata sueca Carina Ohlsson y la sueca de los Verdes Alice Bah Kuhnke. También han participado, aunque como meras observadoras, las españolas Margarita de la Pisa (Vox) y María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos), que no contribuirán en la elaboración del informe final que aglutine las conclusiones.

Las cinco españolas han redundado posteriormente en la polémica en torno a la ley a raíz de las revisiones de condenas a agresores sexuales, pese a que, tanto la del PSOE como la de Podemos reiteran que este no ha sido el único asunto debatido estos tres días.

La reforma, el denominador común de todas las reuniones

La popular Rosa Estaràs, sin embargo, sí que ha asegurado que "el denominador común" de todas las reuniones ha sido "frenar la deriva y la alarma social" que han creado las más de 500 rebajas de condenas y 54 excarcelaciones a delincuentes sexuales, según datos de los gabinetes de prensa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "La prioridad es solicitar a todo el arco parlamentario que, por favor, devolvamos la dignidad a las mujeres y rectifiquemos esta ley", ha pedido.

Según la eurodiputada del PSOE, la de esta semana ha sido una misión "muy intensa". Tras afirmar que la legislación española en materia de igualdad es una de las que están "más a la vanguardia de los 27 estados miembro", ha reconocido que la ley del 'solo sí es sí', ha estado "muy presente" en todos los encuentros. "Sus efectos en cuanto a la reducción de penas está siendo conocido y ha tenido también un amplio impacto en muchos países europeos", ha explicado Lina Gálvez.

En todas las reuniones, las ONG, magistrados, profesores de Derecho Penal, miembros del CGPJ y "una parte del Gobierno" -ha señalado Gálvez-, "estaban a favor de la reforma inmediata de esta ley". "Parece ridículo que, sabiendo que la reforma que se haga solo va a tener efecto para los hechos cometidos a partir del día de su publicación en el BOE, estemos en esta situación", ha reprochado.

Podemos niega una división en el Gobierno

"Que la ley del 'solo sí es sí' haya ocupado la centralidad de buena parte, ya no de las reuniones, sino de las preguntas formuladas por las personas que formaban parte de la misión, no quita que el objetivo no era ese", ha recriminado Eugenia Rodríguez, la eurodiputada de Podemos. Según Rodríguez, el ministerio liderado por Irene Montero ha llegado a plantear hasta seis propuestas de reforma, lo que, a su juicio, demuestra que, en contra de lo que algunos han señalado, la postura de la ministra de Igualdad no está siendo inmovilista.

"La división que se ha querido ver dentro del Gobierno no es tal", ha apostillado, recordando que la "línea roja" de su formación es "no volver al Código Penal anterior", con la introducción de la violencia y la intimidación como subtipos agravados para computar penas más altas, como propone el PSOE.

La ley trans, la otra protagonista

Otro de los puntos candentes de la misión del Parlamento Europeo ha sido la ley trans, aprobada la semana pasada de forma definitiva en el Congreso de los Diputados. Según la eurodiputada del PP, varias asociaciones de mujeres, organizaciones de defensa de las personas con discapacidad (como el CERMI) y el propio CGPJ han trasladado su preocupación por posibles choques de la nueva norma con legislaciones anteriores.

"Fundación Mujeres nos ha entregado un dosier del 'borrado de mujeres', de lo que puede suponer en la ley de violencia de género. También en CERMI dicen que necesitan una clasificación para poder hablar de mujer y hombre con discapacidad, y en el CGPJ, alertando por unanimidad de los peligros en cuanto a la protección del interés superior del menor", ha aseverado Estaràs.

También la eurodiputada socialista ha sido crítica con la ley trans, pese a que el PSOE ha sido uno de los coproponentes de la norma del Gobierno. Gálvez ha señalado que hay una preocupación "muy importante". "Siempre hemos dicho que, para poder acabar con la discriminación por razón de sexo, necesitamos contar con el sexo biológico como un parámetro en las políticas públicas. Si el sexo biológico desaparece, indudablemente, estamos quebrando un principio importante: y esto es lo que ha quedado de manifiesto", ha subrayado.

La eurodiputada ha detallado que llegaron a preguntar a Justicia y a Igualdad por un posible informe de evaluación de los efectos de la nueva legislación en la implementación de otras medidas, algo que no se ha llegado a hacer "porque no lo consideraban necesario". "Hay una preocupación importante en todos los sectores, excepto en el Gobierno", ha aseverado.