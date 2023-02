Convocan manifestaciones este domingo en 44 ciudades españolas por los perros de caza: "Si los sacan de la ley, es papel mojado"

Como viene haciendo desde 2010, la Plataforma NAC (No A la Caza) vuelve a salir a las calles este febrero secundada por cientos de entidades de protección animal para mostrar su rechazo a la práctica cinegética, en un año marcado por la ley de Bienestar Animal impulsada por el ministerio de Ione Belarra.

Lo hará el próximo 5 de febrero, coincidiendo con el final de la temporada de caza del galgo, momento en el que, según la plataforma, "más de 50.000 perros de esta raza son descartados cada año". El fin de temporada de caza el segundo motivo de abandono en España, tras las camadas indeseadas, según los datos proporcionados por el informe anual de la Fundación Affinity.

"Una ley debe servir para proteger a todos los animales por igual y, en especial, a los más vulnerables, acosados, maltratados y abandonados, que son los animales utilizados en actividades cinegéticas", explican desde la plataforma, haciendo referencia a la ley de Bienestar Animal, que todavía está en el aire debido a los desacuerdos entre PSOE y Podemos sobre la inclusión en la misma de los perros de caza.

La de 2023 es la más numerosa hasta el momento, convocando manifestaciones en 44 ciudades españoles y en once internacionales el próximo 5 de febrero a las 12 de la mañana (hora peninsular). "Desde las principales capitales hasta las ciudades más pequeñas, se unen, además, cinco urbes alemanas, tres francesas, Zurich (Suiza), La Haya (Holanda) y Varsovia (Polonia)", detallan.

Desde 2010 luchando para proteger a los perros de caza

La plataforma NAC surgió en 2010 tras la iniciativa de Gemma García (su presidenta) de aglomerar las pequeñas manifestaciones que por entonces tenían lugar en Madrid por parte de algunas asociaciones y protectoras en contra de las actividades cinegéticas. "Cada uno hacía sus concentraciones y paseos, sobre todo de galgos, pero eran cosas muy pequeñas; muchas, pero pequeñas", explica David Rubio, portavoz de la plataforma NAC.

"La plataforma quiso aglomerarlas y hacerla unitaria, para que formaran parte de ella todas las protectoras y asociaciones implicadas", detalla. "Al principio éramos solo una manifestación en Madrid de 30 personas y ahora somos más de 300 entidades de protección animal, 44 ciudades en España y 14 extranjeras".

Desde su fundación, Rubio defiende que el objetivo de NAC siempre ha sido el mismo: "La prohibición de la caza con perros de cualquier tipo (rehala, muestreo...) para acabar con el abandono, maltrato y la cría indiscriminada que sufren todos estos animales".

Cartel de la manifestación organizada por NAC de febrero del 2023. NAC

La prohibición de la caza con perros ni se ha planteado

"Aunque nos gustaría que esta ley también acogiera la prohibición de la caza con perros al igual que lo hace con el tiro al pichón, sabemos que tiene muchos puntos buenos, como el control de la venta y cría ilegal, que es el centro del maltrato a estos animales", cuenta Rubio. "Se trata de una crianza a destajo para buscar al galgo ganador y cuando esas crías no dan las características que el cazador busca se descartan, es decir, que los matan".

El portavoz de NAC explica que, aunque la Ley de bienestar animal no acabaría con todo esto, "sí pone freno al motivo número uno de abandono de perros en España (el primero son las camadas indeseadas, más relacionadas con los gatos)", al menos antes de la enmienda del PSOE.

La línea más roja es que queden excluidos los perros de caza

Sobre la aplicación de la ley Page de Castilla-La Mancha que propuso Belarra para alcanzar un término medio y un acuerdo para no excluir definitivamente a los perros de caza de la ley y no ponerla en riesgo, Rubio explica que "hay muchas dudas al respecto".

"Hay muchos claros y sombras ahí. No sabemos en qué términos se quiere aplicar la ley Page, no se ha dicho nada", expresa. "No se especificó si se hablaba de la Ley de caza de Castilla-La Mancha o de la de protección animal y una cosa está clara, los dos partidos que no quieren que salga esta ley (PP y VOX) han votado a favor porque saben que la ley así es papel mojado. Si sacan a los perros de caza es una ley vacía".

En este sentido, el portavoz de NAC recuerda que "el uno por ciento de los españoles son cazadores" y afirma que "abandonan más que el 99 por ciento restante", de ahí que no confíen en los términos medios y en la exclusión de ninguna forma de los perros de caza de esta ley que, a su juicio, deben ser los más protegidos.

"Nosotros estamos en contra de la ley que está planteando PP, PSOE y VOX", afirma. "El término medio ya se ha rebasado. Queríamos la prohibición de la caza, por lo que la línea más roja es que queden excluidos los perros de caza".

Europa se suma a la manifestación contra la caza en España

La manifestación prevista este febrero va a ser una de las más apoyadas hasta la fecha, contando con el apoyo de ciudades europeas, dónde también se van a organizar concentraciones. "En España no hay suficientes adoptantes de perros de caza para tanto abandono que hay", explica Rubio. "Por ello, hay protectoras extranjeras de animales que intentan salvar a los perros españoles"

"Recogen perros abandonados en España y los dan en adopción en sus ciudades donde sus adoptantes se enteran de la historia de esos perros y se solidarizan con el trato que se está haciendo de ellos", relata. "Nos han llorado desde asociaciones extranjeras pidiéndonos que cambiemos esta situación".

Por este motivo, Croacia, Italia, Bélgica y Eslovenia se han unido a las protestas el próximo 5 de febrero. "Estamos también pendientes de Estados Unidos que sabemos que harán algo pero no sabemos si lo harán en nombre de NAC o de otra asociación", concluye Rubio.