Belarra propone excluir a los perros de caza solo durante la actividad cinegética con el fin de que la ley de bienestar animal vea la luz

La secretaria general de Podemos y actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Ione Belarra, se ha pronunciado a través de redes sociales sobre la polémica enmienda del PSOE de excluir a los perros de caza, con el objetivo de que la Ley de bienestar animal salga adelante con el máximo de apoyos posibles.

"La ley busca acabar con la impunidad de los maltratadores de animales y el abandono animal", ha asegurado en un comunicado. "A pesar de haber alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno, el grupo socialista presentó una enmienda para excluir a los perros de caza, algo que amenaza con tumbar la ley definitivamente".

Ante esta situación, desde el ministerio proponen adoptar el modelo de protección animal vigente en Castilla-La Mancha. "Esta es una ley aprobada en 2020 que excluye a los perros de caza únicamente sobre la actividad cinegética, por lo que, igualmente, nadie podrá abandonar, maltratar o descartar perros de caza", ha expresado la ministra.

"No es nuestro modelo ideal pero pensamos que es urgente que la ley pueda ser aprobada en el congreso por una mayoría de los grupos y empezar así a terminar con la impunidad de los maltratadores como quienes ahogan a una cría de jabalí o queman vivo a un zorro", ha defendido. "Creo que si todas y todos ponemos de nuestra parte y hacemos un esfuerzo podemos llegar a un acuerdo muy pronto".

Necesitamos que la ley de protección animal vea la luz lo más pronto posible para empezar a terminar con la impunidad de los maltratadores. Aquí nuestra propuesta de desbloqueo 👇🏻 pic.twitter.com/RSzJ3oErKn — Ione Belarra (@ionebelarra) December 7, 2022

Presiones de los sectores animalistas y de la caza

Desde su aprobación en agosto, la Ley de bienestar animal ha sido objeto de crítica por diversas cuestiones. La más sonada es sin duda la enmienda anunciada por el portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, que excluye a los perros de caza de la normativa.

Esta enmienda fue fruto de la presión del sector cinegético junto al ultimátum de uno de sus barones, el manchego Emiliano García-Page; sin embargo, su aprobación ha elevado quejas en otro sector: el de las protectoras y asociaciones de animales.

Desde el mes de septiembre los diferentes colectivos animalistas han realizado multitud de protestas: desde manifestaciones en la calle, hasta eventos en redes sociales, pasando por la puesta en circulación de un autobús protesta con la cara de Pedro Sánchez junto al dibujo de un galgo ahorcado.

Es urgente que la ley pueda ser aprobada en el congreso por una mayoría de los grupos

De hecho, el último movimiento por parte de las protectoras fue un llamamiento a la huelga si no se retiraba la enmienda y se protegen a los perros de caza que, según ellos, son los más vulnerables y los cuales ocupan la mayoría de perreras y refugios.

La ley de protección animal de Castilla-La Mancha

En su comunicado, Belarra hace referencia a la Ley 7/2020 de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha aprobada por el Gobierno de García-Page, que contempla la exclusión de los perros de caza durante la actividad cinegética al considerar que no se puede garantizar el cumplimiento de la misma por la naturaleza propia de la actividad.

Es decir, la persona responsable de los perros de caza no puede evitar lesiones o malestar al animal mientras éste está cazando. Sin embargo, en el momento en el que no se está practicando, esta excepción no aplica y será motivo sancionador tanto maltratar, agredir o causarle algún tipo de sufrimiento al perro.

Con esta propuesta, el ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 está intentando alcanzar un punto intermedio entre aquellos a favor de de la exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal y aquellos que consideran que estos animales quedarían desprotegidos, con el fin de que España pueda tener una ley a nivel estatal en materia de protección animal.