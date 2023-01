Sanidad estudia retirar ya la mascarilla en los transportes: los expertos coinciden pero piden esperar "unas semanas" por el pico de virus

El fin de la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público está "cada vez más próximo" en España, uno de los pocos países europeos en los que sigue vigente esta medida de prevención de los contagios de covid-19 junto a Alemania -que ha anunciado su retirada el próximo 2 de febrero en transportes de larga distancia- o Grecia.

Así se pronunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias, este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser, en la que agregó que "habrá que ver cómo evolucionan los tiempos para tomar esa decisión, pero evidentemente la situación epidemiológica cada vez es más buena y hay que ver cómo evoluciona China para adoptar la decisión". Según el diario Vozpópuli, la Ponencia de Alertas no esperará a marzo, como había planeado, y aprobará previsiblemente la semana que viene cambiar la obligatoriedad por recomendación, una vez concluya el plazo que se dieron para observar si la situación en China influía negativamente en España y países del entorno. Este jueves, la Comunidad de Madrid avanzó que la retirará "en breve" del transporte, pero no de los hospitales.

Mientras llega el anuncio, que todo apunta a que querrá darlo la propia ministra antes de volcarse en su candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria - que será "cuando lo decida el presidente" Pedro Sánchez- de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo, 20minutos ha preguntado a varios especialistas en Salud Pública por la posible inminente retirada de las mascarillas en el transporte público.

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) considera que "las medidas han de estar adaptadas a la situación epidemiológica y a cada territorio". En palabras de su presidente, Óscar Zurriaga, "hace ya meses que dijimos que no era imprescindible seguir con la obligatoriedad de las mascarillas en ningún sitio porque estábamos viendo incongruencias como que no hacen falta en los andenes, pero sí en los vagones, o no hacen falta en un espectáculo en un sitio cerrado pero sí en las farmacias. Estas cuestiones hacen que tengamos descrédito de una medida que ha sido muy útil y lo sigue siendo según en qué circunstancias". Por tanto, agrega, "su obligatoriedad no va a favor de la medida ni está teniendo un impacto directo en la pandemia en este momento".

Dicho esto, el especialista advierte de que "este momento en concreto no es el mejor" puesto que "asistimos a una sobrecarga asistencial por los virus respiratorios", dice en referencia a la gripe, el VRS y la covid-19, y para los que la mascarilla es igualmente efectiva en determinadas situaciones. Por tanto, desde la SEE abogan por "considerar esperar unas semanas, probablemente pocas", sobre todo "por no ir en contra de una medida que podemos necesitar en algún momento" como por ejemplo cuando una persona tenga síntomas o vaya a estar en contacto con personas vulnerables. Para estos casos, confía en que "no hace falta que sea obligatoria".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, Rafael Ortiz, considera que una vez visto que desde el verano pasado "el riesgo se ha mantenido estable" y la incidencia no ha rebotado, aguantando incluso las primeras Navidades sin ninguna restricción, y dado que las nuevas variantes que amenazaban desde China y EE UU no han impactado, podríamos decir que "nos estamos pareciendo ya a una época pospandémica".

Tenemos que pensar si son beneficiosas o contraproducentes a nivel social"

En este contexto, prosigue, "tenemos que pensar si la mascarilla obligatoria en el transporte público es beneficiosa o contraproducente a nivel social". En su opinión, "estamos en un momento de poder retirar la obligatoriedad porque realmente no nos va a aportar mucho".

Eso sí, Ortiz pide "demostrar la madurez de la sociedad" y que esta ha aprendido una lección que ya debería saber y aplicar desde "antes de la pandemia": dejar de ser "reacios" a restringir el acceso a los colegios o a los trabajos cuando una persona tiene síntomas de infección respiratoria y, si esto no es posible, llevar mascarilla, para proteger a los de alrededor y evitar aumentar la repercusión social del virus, ya sea SARS-CoV-2 causante de la covid, el VRS causante de bronquiolitis o gripe. "Deberíamos hacer un pacto por la educación sanitaria para la ciudadanía y, para ello, una campaña publicitaria a favor de la prevención no estaría de más", termina.

"Es la pregunta del millón", destaca la inmunóloga del CSIC Matilde Cañelles, que lamenta que "todo el campo científico está muy dividido entre los que se horrorizan por el levantamiento de medidas cuando todavía queda tanto por saber sobre las secuelas de la enfermedad y quienes optan por normalizar ya". Ella se sitúa "en medio". Entiende que "no se pueden mantener las medidas siempre" e incluso cree que alargarlas en el tiempo puede ser "contraproducente", y comprende que "ya estamos pasando al terreno de que cada persona tome las medidas que le parezcan oportunas en función de su situación personal".

De hecho, eso es lo que ya se va observando en la calle y otros espacios públicos interiores desde que las mascarillas pasaron a ser una opción personal en todos los espacios cerrados salvo los medios de transporte, centros sanitarios y residencias de mayores. Respecto a estos dos últimos lugares, de momento, la ministra no se ha pronunciado. Sobre las farmacias, "es un tema que estamos sopesando", ha afirmado Darias.

Para Cañelles, levantar la obligación de llevar mascarilla en los transportes públicos debe ser una medida adoptada "en un contexto de máxima transparencia e información al público sobre los daños que causa la enfermedad", al tiempo que pide "ser todos conscientes de que hay muchas personas que no están protegidas y siguen muriendo por el virus. La mayoría de las muertes actuales son en mayores de 65 años, que sabemos que no están suficientemente protegidos, incluso con la vacuna".

En declaraciones a Science Media Centre España, el epidemiólogo y profesor de salud pública de la Universidad de Alcalá Pedro Gullón ha considerado que "en general, el uso de las mascarillas en el transporte público es una medida no farmacológica con un efecto muy pequeño cuando se usa en solitario". Gullón recuerda que "es importante que las medidas de mitigación de los contagios se piensen en un contexto de salud pública y eso significa que las medidas sean aceptadas socialmente (la efectividad baja todavía más si la gente no usa la mascarilla), coherentes con el resto de medidas ("tengo que llevar la mascarilla en el metro pero estoy en un evento multitudinario cerrado durante horas sin ningún control") y que entiendan los mensajes que transmiten".

Deberíamos hacer un pacto por la educación sanitaria para la ciudadanía"

Asimismo, subraya que "no podemos olvidarnos de que uno de los mayores retos de la salud pública en los próximos años es el cambio climático y, cuando el único lugar con mascarilla es el transporte público, se genera una imagen de que es el único lugar con alto riesgo de contagio, algo no apoyado por los datos. Esto puede desincentivar su uso, con las consecuencias negativas en salud pública", advierte.

Según los datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los contagios de covid en todos los grupos de edad se mantienen estables en las últimas semanas, los ingresos descienden ligeramente según la estimación de la red centinela y los fallecimientos se sitúan en torno a las 20 muertes diarias. La variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en la primera semana de enero fue la BQ.1.1 (subvariante de Ómicron) en todos los ámbitos. Por el momento, las popularizadas como 'Kraken' (XBB.1.5) y 'Orthrus' (CH.1.1) también llegaron hace semanas a España pero sin causar de momento estragos en los hospitales gracias a las altas tasas de vacunación e inmunidad adquirida por la población.