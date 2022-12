Radiografía de los virus respiratorios a las puertas de Navidad: suben los ingresos por gripe y once regiones superan la tasa nacional

Los enfermos de gripe, bronquiolitis y covid han descendido en la última semana, cuando persiste el aumento, sin embargo, de las hospitalizaciones por gripe, según consta en el último informe semanal del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, relativo a la semana del 5 al 11 de diciembre de 2022 y publicado este jueves.

Si bien la tasa global de infecciones respiratorias agudas vigiladas (gripe, covid y bronquiolitis) baja hasta los 604,7 a nivel nacional tras cuatro semanas consecutivas en ascenso, si se observan los datos por Comunidades Autonómas, son hasta once territorios que siguen por encima de la tasa nacional. Se trata de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, la Comunitat Valenciana, Murcia, Navarra y La Rioja (ver tabla más abajo).

En todas las regiones, eso sí, descienden los datos registrados respecto a la semana previa. Los datos del ISCIII muestran una evolución en ascenso de la circulación de estos virus que comenzó la última semana de octubre y parece haberse estancado en la última semana, si bien estos datos podrían estar afectados por retrasos en las notificaciones y subsanarse en semanas posteriores. Cabe mencionar que la semana pasada se celebraron dos festivos en España con los que muchas personas pudieron disfrutar de unas pequeñas vacaciones, lo cual también podría haber influido en los datos.

Evolución de las tasas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas, durante la temporada 2022-23, en España. SiVIRA

Con respecto a la gripe, la tasa de positividad se situó en 11,6 por ciento y las infecciones en Atención Primaria disminuyeron en comparación con la semana anterior, registrándose 155,8 casos por cada 100.000 habitantes. Por grupos de edad, los niños de entre 5 y 14 años fueron los que más enfermaron. En cuanto a la covid, la positividad fue del 25,8% y la tasa en los centros de salud también disminuyó para situarse en 70,4 por cada 100.000 habitantes, siendo las personas de 15 a 64 años las que acumulan las mayores tasas.

Respecto a la tasa global de hospitalizaciones por IRAs, el informe recoge que son 21,7 casos por cada 100.000 habitantes (frente a los 22,2 casos de la semana previa). Concretando por territorios, son nueve las Comunidades que rebasan la tasa nacional (Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja) y siete en las que la tasa, en cambio, ascendió en la última semana analizada (Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y País Vasco).

En cuanto a la gripe, los ingresos aumentaron respecto a la semana previa, especialmente entre los de 79 años o más, y pasaron de los 2,5 a los 2,8 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que las hospitalizaciones por covid cayeron respecto a la semana anterior. Como viene siendo habitual, las personas más mayores son las que más ingresan por coronavirus.

Para la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), María del Mar Tomás, "es probable que con los festivos haya habido menos detección de casos", por lo que considera que habría que esperar "las próximas dos semanas o, incluso, a que pases las fiestas navideñas" para corroborar la tendencia de los datos. "No está claro que vaya a haber un descenso. Vamos a ver qué ocurre". En el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) "se mantiene la presión, no hay un descenso tan claro", por lo que Tomás no confirma a 20minutos la tendencia descendente que los datos muestrean en la última semana.

El epidemiólogo Joan Caylà, los ingresos son similares en gripe y covid, "pero la mortalidad es muy superior en covid", advierte. "No se pueden meter en el mismo saco tres infecciones con peso muy distinto. Se subvalora pandemia covid a pesar mortalidad diaria".

El pasado lunes, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) emitió un comunicado en el que alertaba de que la 'tripledemia' de gripe, covid y VRS a la que nos enfrentamos este otoño-invierno pone en "riesgo severo" a los sistemas de salud. Según los datos recogidos por el ECDC de los países europeos, "las infecciones por RSV en esta época del año no son inusuales, pero este año son mayores y más tempranas que en el período previo a la pandemia, y también afectan proporcionalmente a más niños. Los países de la UE también están experimentando una temporada de gripe temprana y un posible resurgimiento de covid-19 después de semanas de disminución de casos y hospitalizaciones".

El ECDC advierte del "riesgo de una presión severa sobre nuestros sistemas de atención médica en las próximas semanas y meses"

En este sentido, la directora del ECDC, Andrea Ammon, advirtió que "la temporada festiva de fin de año está asociada con reuniones sociales, compras y viajes que presentan riesgos adicionales significativos para la transmisión del RSV y otros virus respiratorios. Se debe priorizar el refuerzo de los sistemas de atención médica y el apoyo a los trabajadores de la salud debido al riesgo de una presión severa sobre nuestros sistemas de atención médica en las próximas semanas y meses. La vacunación contra la gripe y el covid-19 también debería ser una prioridad entre los grupos de riesgo".

Baja la bronquiolitis en bebés

Durante la última semana en la que los centros escolares de muchas Comunidades Autónomas realizaron un 'macro-puente' por los dos festivos del 6 y 8 de diciembre, el parón escolar también parece haber ayudado al drástico descenso registrado entre los más pequeños en infecciones por VRS, el virus respiratorio sincitial que está detrás de la mayoría de las bronquiolitis en bebés.

Según los últimos datos, la tasa de contagios entre menores de cero a cuatro años descendió hasta los 506,1 casos por 100.000 habitantes, mientras que la semana previa este guarismo era de 1.341. También bajan las hospitalizaciones por VRS entre los bebés, que son los que mayores tasas han registrado. La semana pasada descendieron a 95,4 casos por 100.000 habitantes, comparado con los 145 casos de la semana anterior.

Tasa estimada de hospitalización por infección por VRS por edades durante la temporada 2022-23 en España. SiVIRA

A nivel general, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, la tasa de incidencia también diminuyó en Atención Primaria (55,4 casos por cada 100.000 habitantes), mientras que se observa un aumento en los hospitales entre los mayores de 79 años.