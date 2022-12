¿Por qué hay ahora tantos catarros? Los virus respiratorios se disparan en este 'invierno de los resfriados'

La llegada del frío trae consigo una oleada de catarros que este año ha sorprendido a muchos en España, especialmente después de dos años en los que la Covid había cobrado el protagonismo al desplazar a otros virus respiratorios. La gripe, la bronquiolitis, o el virus respiratorio sincitial (VSR) se han sumado este año al SARS-CoV-2 para convertir esta época en el 'invierno de los resfriados'.

Diversos factores explican este fenómeno. En primer lugar, la bajada de temperaturas propicia que se debilite el sistema inmunitario y que la nariz, vía de entrada de los virus respiratorios, no responda con la misma eficacia ante la infección, de ahí los resfriados.

A ello hay que sumar la acumulación de varios virus durante este otoño e invierno y a la relajación de medidas de protección como el uso de la mascarilla, lo que expone más a las personas e incluso hace que sean más vulnerables.

Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, resume, en líneas generales, el diagnóstico de la mayoría de expertos sobre la delicada situación, en cuanto a afecciones respiratorias, que atraviesa el país: "El invierno es el invierno. Y como no tenemos respuesta inmunitaria generada frente a virus respiratorios y frente a la gripe, pues ahora tenemos estos problemas", explica.

Este año, la gripe estacional se ha adelantado en España y el resto de Europa, tal y como ha advertido la OMS hace escasos días. "La región está experimentando una circulación creciente de gripe y de VSR. Junto con la Covid-19, se espera que estos virus tengan un alto impacto en nuestros servicios de salud y poblaciones este invierno", vaticinaba la organización en un comunicado conjunto con el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) a principios de diciembre.

Asimismo, un número creciente de personas, casi la mitad mayores de 55 años, está siendo admitida por gripe en los hospitales europeos, que han registrado aumentos de ingresos desde octubre, señala la OMS.

En España, el último informe del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre, pone de manifiesto que la tasa de infecciones respiratorias agudas aumentó hasta llegar a los 845 casos por 100.000 habitantes, más del doble que el año pasado por estas fechas, cuando se situaba en 417 casos por 100.000 habitantes.

Por su parte, la bronquilitis, también temprana, ha registrado picos que han castigado las urgencias pediátricas. "Estamos en una época ahora de incremento importante, tanto de virus sincitial, como de gripe y de bronquiolitis", ha reconocido este viernes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al indicar que España seguirá apostando por la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público.

A pesar de esta situación, "no hay una causa de preocupación en que haya mayor virus circulando, o que haya variado el nivel de inmunodepresión", indica López Hoyos. "Simplemente, es porque no hemos estado expuestos y ahora sí, y no hemos generado defensas", ha aclarado este experto.

Buena parte del problema ha sido la suma de virus con el añadido de una bacteria, el estreptococo. "La Covid ocupó todo el espacio, y por eso hay niños que no han estado con un estreptococo en su vida", subraya un pediatra en declaraciones a la agencia Atlas.

Las infecciones bacterianas han sido pocas, pero suficientes, en todo caso, para generar cierto susto entre la población y recordar que tras un periodo de hiperprotección, no conviene bajar la guardia.

A juicio de expertos como Marcos López Hoyos, "no hay motivo de alarma", pero sí hay razones para actuar con prudencia y cautela y seguir las recomendaciones sanitarias. La más elemental: en caso de síntomas o en ambientes cerrados, mantener el uso de la mascarilla.