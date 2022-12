Unidas Podemos descarta salir del Gobierno pese al bloqueo de varias de sus leyes estrella

Hay crisis en la coalición de Gobierno, pero la sangre no llegará al río. Así al menos lo asegura Unidas Podemos, que, pese al bloqueo de varias de sus leyes estrella en el Congreso o incluso antes de llegar al Consejo de Ministros, tiene claro que no se plantea salir del Ejecutivo. Y ese convencimiento no lo cambia ni el bloqueo de la ley de familias, aplazada esta semana por sorpresa, ni la falta de avances a la hora de aprobar las leyes de vivienda y de seguridad ciudadana, ni tampoco las dificultades que están teniendo los morados para llegar a un punto de encuentro con el PSOE sobre la redacción definitiva de la ley trans, sobre la cual el miércoles pasado se escenificó el último desacuerdo.

La paralización de todas esas normas, fundamentales para Unidas Podemos, ha hecho saltar todas las alarmas en la formación morada, que tanto en privado como en público asegura que ve "señales preocupantes" en las últimas semanas y ha llegado a acusar al PSOE de bloquear sus proyectos debido a sus propios "cálculos electorales" tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "El PSOE se equivocaría si pensara que el hecho de que no salgan adelante leyes lideradas por ministerios de Unidas Podemos les proporciona algún tipo de ventaja", advertía el pasado martes el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

No obstante, los morados consideran fuera de toda discusión su permanencia en el Gobierno, y así lo defienden tanto en público como en privado. Lo primero, porque para Unidas Podemos supone una conquista histórica que una fuerza a la izquierda del PSOE haya conseguido estar presente en el Consejo de Ministros, y la formación quiere conservar esa bandera. Y lo segundo, porque la dirección del partido sigue pensando lo mismo que en 2019, cuando presionaron para forzar la coalición con el PSOE: que se tiene mucha mayor capacidad de conseguir objetivos políticos desde dentro del Gobierno que apoyando desde fuera.

En esa línea, el pasado miércoles el portavoz Echenique defendió la "conquista" que supone tanto para los morados como para los movimientos "pensionista, feminista y del de derecho a la vivienda" haber accedido el Gobierno, y sostuvo que Unidas Podemos no tiene otro objetivo que "cuidar" el Ejecutivo, como lleva haciendo "desde el principio de legislatura". Es más: el portavoz aseguró que la prioridad de su formación es mantener viva "la posibilidad de que [la coalición] se reedite en las próximas elecciones generales", por lo que una ruptura ahora no tendría ningún sentido.

Incluso con mayor claridad se expresó el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem -su rama catalana-, Jaume Asens. "No nos podemos permitir romper el Gobierno de coalición, la gente no nos lo perdonaría, la gente necesita certidumbre", zanjó el dirigente, que afirmó que el Ejecutivo es "fuerte y estable" pese a sus desencuentros de las últimas fechas y tiene claro que la prioridad es sacar adelante medidas sociales "valientes".

Choque en varias leyes

No obstante, pese a estas llamadas a la calma y al encuentro, lo cierto es que la relación entre PSOE y Unidas Podemos no pasa por su mejor momento desde la conformación del Gobierno de coalición. Pese al empujón que ha supuesto para el Ejecutivo la aprobación de sus terceros Presupuestos consecutivos -que están a punto de ser ratificados de forma definitiva por el Senado-, el ambiente se ha enrarecido a marchas forzadas en los últimos días a cuenta de la paralización de varias iniciativas legislativas.

La gota que colmó el vaso de la paciencia de Unidas Podemos fue la decisión de la Moncloa de paralizar, a última hora, el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley de familias, que estaba previsto que se aprobara el martes pasado en Consejo de Ministros. Pese a que los morados no han querido hacer demasiada sangre en público y se han limitado a denunciar que no han recibido ninguna explicación para esta paralización, lo cierto es que el enfado en la rama del Gobierno de Unidas Podemos es patente y, además, no está claro que vaya a tener una solución rápida. Las fuentes consultadas señalan que el PSOE se ha limitado a pedir "tiempo" para analizar de nuevo el anteproyecto, pero no ha concretado cuándo podrá empezar a tramitarse por fin la ley de familias.

No obstante, incluso si saliera adelante en las próximas semanas, la aprobación del anteproyecto de ley no garantiza una tramitación sin sobresaltos. Otras leyes clave para los morados, como la de vivienda, llevan meses bloqueadas en el Congreso, en este caso por la exigencia de Unidas Podemos -junto a ERC y EH Bildu- de implementar un mecanismo de control de precios del alquiler más restrictivo y más limitaciones a los desahucios sin alternativa habitacional. Y algo similar ocurre con la derogación de la ley mordaza: los socios del Ejecutivo insisten en varias modificaciones, como la prohibición de las pelotas de goma como instrumento antidisturbios, que Unidas Podemos no ve con malos ojos pero que el PSOE rechaza.

A esos problemas, ya añejos, se ha sumado en los últimos días el intento del PSOE de introducir enmiendas en el proyecto de ley trans, cambios que rechaza taxativamente el Ministerio de Igualdad pero que han puesto en un brete la aprobación de la norma. Tras varios días de reproches cruzados, el pasado miércoles los socialistas y Unidas Podemos pactaron darse un par de semanas para negociar el texto final de la ley, aunque lo cierto es que las espadas siguen en alto y, hoy por hoy, los dos socios de Gobierno están muy lejos de poder llegar a un acuerdo.