Unidas Podemos presiona al PSOE para que desbloquee la despenalización de las injurias a la Corona

Unidas Podemos maniobra para desbloquear una reforma del Código Penal que lleva año y medio congelada en el Congreso: la eliminación de tipos como las injurias a la Corona y a las instituciones del Estado, la ofensa a sentimientos religiosos y el enaltecimiento del terrorismo. Una vez el PSOE se ha abierto a promover una reforma para hacer desaparecer el delito de sedición, los morados quieren que los socialistas cedan también con una modificación legal que apoyaron empezar a tramitar en junio de 2021, pero cuyo avance llevan obstruyendo desde entonces.

El pasado jueves, precisamente en el debate en el Congreso en el que se aprobó empezar a tramitar la reforma de la sedición, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y portavoz de En Comú -su rama catalana-, Jaume Asens, afirmó que el Código Penal "aún está plagado" de delitos "envejecidos" y "que no respetan los límites constitucionales, como el principio de legalidad y proporcionalidad". Por ello, Asens aseguró que los morados tienen el compromiso de "intentar mejorar el texto en la fase de enmiendas".

El diputado catalán no ofreció detalles sobre las enmiendas que presentará Unidas Podemos a esta proposición de ley, si bien fuentes de En Comú Podem aseguran que se plantean modificaciones en los delitos de desórdenes públicos para que afecten lo menos posible a derechos como los de protesta o manifestación. Estas fuentes tampoco descartan presentar enmiendas que sirvan para que la proposición de ley elimine, además, delitos de expresión como las injurias a la Corona, los ultrajes a España o la ofensa a los sentimientos religiosos.

No obstante, la dirección del grupo de Unidas Podemos asegura que no contempla presentar enmiendas para que estos delitos relativos a la libertad de expresión queden despenalizados junto a la sedición, algo que tiene cierto sentido porque esta reforma del Código Penal se está tramitando de manera exprés y añadirle la eliminación de delitos muy polémicos complicaría aún más una tramitación ya delicada. Eso sí: fuentes moradas aseguran que están "trabajando" con el PSOE para "desbloquear" la iniciativa para despenalizar las injurias a la Corona y eliminar otros delitos de expresión, congelada desde hace más de un año.

52 prórrogas del plazo de enmiendas

En realidad, el desbloqueo de esta norma es muy simple: basta con que la Mesa del Congreso deje de prorrogar el plazo de enmiendas al articulado. Esta estrategia de alargar sine die este plazo se utiliza por Gobiernos de todos los colores para impedir que se tramiten normas que no les convienen, y el PSOE lleva meses impidiendo en el órgano que el texto avance: desde septiembre de 2021, la Mesa ha extendido nada menos que 52 veces el plazo de enmiendas.

Para que eso ocurra, no obstante, primero PSOE y Unidas Podemos deberían alcanzar un acuerdo sobre cómo quedaría exactamente el Código Penal si la norma saliera adelante. En lo relativo al contenido de la iniciativa no debería haber demasiados problemas entre ambos partidos para llegar a un acuerdo, habida cuenta de que el año pasado los socialistas votaron a favor de tramitar la proposición de ley y de que prometieron que el Ministerio de Justicia prepararía su propia reforma, de la que no ha habido noticias en el último año.

Lo propuesto por los morados es acabar con los delitos contra los sentimientos religiosos y contra la Corona, las ofensas o ultrajes a España y sus símbolos y el delito de injurias contra las instituciones del Estado. También se eliminaría el delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque se introduciría el agravante de cometer cualquier delito contra alguien "por razón de ser víctima del terrorismo" para evitar la desprotección de las mismas.

La mayor parte de estos delitos ya en la práctica no se aplican, y de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sancionado a España por aplicar delitos como el de injurias a la Corona en el caso de dos jóvenes que fueron condenados por quemar fotos de los reyes en Girona. No obstante, la utilización de algunos de estos tipos por parte de la justicia ha sido muy polémica en los últimos años al haber servido para condenar a varios artistas por el contenido de las letras de sus canciones, por ejemplo.

De hecho, la propuesta fue presentada en febrero de 2021 en plena polémica por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. No ha sido el único caso sonado: el también rapero Valtonyc fue condenado a tres años y medio de cárcel por injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo, calumnias y amenazas en la letra de sus canciones.