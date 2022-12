Así es el Flyball, un veloz deporte canino por equipos que te perderás si parpadeas

Hoy en día, en el mundo canino existen numerosos deportes: Agility, Canicross, Mondioring, Dog Dancing... Algunos de ellos los podemos practicar junto a nuestros compañeros de cuatro patas, otros están más pensados para su pleno disfrute pero, ¿sabíais que también existen deportes en los que los perros forman parte de un equipo peludo? El Flyball es el ejemplo de ello.

Aunque no es un deporte canino que se practique en España de forma generalizada (si no más bien como actividad espontánea de algunos clubes de Agility o educación canina), en otros países como Reino Unido o América es una disciplina deportiva y cuenta con sus propias competiciones nacionales e internacionales.

Tal y como lo describen desde el Kennel Club, el Flyball es "una actividad divertida y enérgica en las que están involucrados dos equipos de adiestradores y sus perros compitiendo entre sí". "Los perros se turnan para saltar cuatro obstáculos uno tras otro en línea recta, hasta llegar a una caja de Flyball que activan con sus patas, lo que hace que una pelota salga volando y ellos tengan que agarrarla (las cajas a veces simplemente tienen un velcro donde se deja reposando la pelota que deben coger) y volver con ella saltando los obstáculos hasta la línea de salida".

Este ejercicio lo repetirán todos los componentes del equipo (un total de cuatro), uno detrás del otro proclamándose victorioso el que lo haga más rápido sin cometer ningún error.

Reglas, equipos y equipamiento para practica Flyball

Cada equipo de Flyball está formado por cuatro humanos (los guías), cuatro perros, un capitán del equipo y deben disponer de un líder encargado de la caja de Flyball, que tendrá que asegurarse de que ésta siempre tiene una pelota dentro, lista para el siguiente perro.

"Cada equipo puede contar de forma adicional dos guías y dos perros de reserva, así como con un recogedor de pelotas", detallan desde la sociedad canina británica. "Además, cada equipo debe traer una caja de Flyball (y es recomendable una de repuesto) y las pelotas, todo bajo las características del reglamento estándar de Flyball del Kennel Club".

Como ya hemos dicho, el equipo en tener sus cuatro perros (o el último en volver a correr) de vuelta tras pasar por la línea de meta, con cualquier parte del cuerpo, gana la carrera. Sin embargo, hay algunos comportamientos que serán penalizados.

Un perro debe volver al final de la fila y correr de nuevo la carrera de obstáculos "si el perro entra en la pista de obstáculos antes de que salga el anterior; si "no intenta todos los saltos", por ejemplo, si los esquiva en vez de saltarlos por encima; "si la caja no ha disparado la pelota o el perro no vuelve con ella porque la pierda por el camino" o "si los pies de su guía cruzan la línea de salida durante su carrera (con la excepción de reiniciar un salto o recuperar una pelota perdida)", detallan desde el Kennel Club.

Un deporte para todos los perros

A nivel competitivo prácticamente todas las razas son admitidas en Flyball, y, por su puesto, si queremos practicar este deporte en casa o en el parque, podremos hacerlo tanto si tenemos un velos Pastor belga malinois o Border Collie, o si tenemos un Bichón maltés, ya que, lo importante es pasárselo bien, que nuestro perro haga ejercicio y que ambos estrechemos el vínculo humano-perro.

No obstante, al igual que ocurre en todos los deportes, debemos tener cuidado con las razas que de por sí tienen problemas a la hora de correr o hacer un esfuerzo físico (razas braquicéfalas) y, en cualquier caso, no sobrepasar los límites de nuestra mascota, es decir, no forzarles a realizar ningún ejercicio si no quieren o se encuentran cansados.

Aunque en España no se practique este deporte, no quiere decir que no podamos divertirnos con nuestro perro y probar el Flyball de forma individual o en nuestro club canino. Siempre podemos hacernos con una caja de Flyball y unas vallas de salto por internet o consultar en alguna tienda especializada, así como proponer alguna actividad de este tipo en nuestro club canino de confianza (algunos de educación canina o Agility realizan actividades puntuales sobre este deporte).

Ahora que sabes todo lo que necesitas sobre el Flyball, ¿por qué no te animas a practicarlo con tu compañero de cuatro patas e intentar superar vuestra propia marca personal?