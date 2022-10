'Heelwork to music', así es el divertido deporte canino en el que guía y perro bailan juntos

El mundo de los deportes caninos es muy amplio, de hecho, a España han llegado solo algunos de los más populares del mundo pero, más allá de nuestras fronteras podemos encontrarnos otras actividades para realizar con nuestros perros que son divertidas y que cuentan con nivel competitivo en otros países. Este es el caso de Heelwork to music, conocido en muchos países como Dog Dancing.

Aunque es originario de Canadá y se practica también en Estados Unidos y Países Bajos, la competición más famosa de Heelwork to music tiene lugar en Reino Unido, durante los Crufts, una exposición canina internacional que se celebra anualmente desde 1891 en la que se realizan competiciones también de Agility y otros deportes.

De hecho, los británicos llaman a este deporte Heelwork to music pero en otros países esta actividad también es conocida como Dog Dancing en su categoría de estilo libre, ya que este deporte contempla Heelwork to music, una categoría enfocada en la habilidad del perro basada en obediencia y en la que el guía a penas se mueve; y Freestyle, la categoría que implica más trucos y la participación del guía.

"En Freestyle el guía y el perro deben interactuar juntos durante el ejercicio y no solo es el perro el que realiza trucos mientras el guía mira", explica Richard Curtis, cuatro veces campeón de los Crufts freestyle (2010, 2011 y 2014) y dos veces campeón del International Crufts freestyle (2011 y 2014).

Un deporte saludable y apto para todas las razas

En resumen, la categoría Freestyle de Heelwork to music nos permite montarnos una coreografía de baile con nuestros perros, interpretar una escena de nuestra película favorita con ellos o simplemente hacer una demostración con música de fondo de los trucos que hemos logrado enseñar a nuestros peludos.

"No hay que ser bailarín para practicarlo ya que hay una amplia variedad de rutinas que podemos hacer", expresa Curtis. "Algunas serán de baile, pero otras son narraciones en las que se usa una melodía de película con movimientos relevantes que se usan para ilustrar la película".

Pero, ¿cómo conseguimos compenetrarnos con nuestros perros al ritmo de la música? Curtis recomienda que empecemos con alguna canción o melodía de ritmo fuerte para que podamos seguirla caminando. "En primer lugar, podemos caminar hacia delante y hacia atrás llamando a nuestro perro a quedarse a nuestra izquierda, pegados a nuestra pierna, mientras seguimos andando al ritmo de la música", detalla.

Hay que alentar al perro a que nos preste mucha atención para luego enseñarle los pasos básicos

"Cuando ya nos sintamos cómodos caminando con la música, podremos añadir algún movimiento de vez en cuando, siempre volviendo a caminar de nuevo tras realizarlo", añade.

En cualquier caso, el campeón de Heelwork to music explica que el primer paso importante antes de introducirnos en este deporte es el entrenamiento general con nuestro perro. "Hay que alentarlo a que nos preste mucha atención para luego enseñarle pasos básicos como caminar hacia atrás, dar vueltas, correr entre las piernas del guía o correr alrededor en un círculo", comenta.

Además, la ventaja de este deporte es que, tanto como entretenimiento como a nivel competitivo, cualquier perro es apto. "Cualquier raza puede practicarlo, ya que no hay requisitos de ningún tipo en Freestyle, podemos crear la rutina en base a las fortalezas de nuestro peludo", asegura.

Quién gana en una competición de 'Heelwork to music'

A día de hoy, existen muchas organizaciones que regulan el freestyle a nivel competitivo, de hecho, en Reino Unido es un deporte oficialmente reconocido por el Kennel Club y, aunque las reglas varían un poco entre países, la mayoría están basados en puntos de mérito técnicos y artísticos.

"Todas las rutinas se realizan sin ayudas de entrenamiento ni correas, excepto en algunas categorías de principiantes. La competición puede ser en equipos, parejas o en solitario y puede contemplar tanto varios perros, como varios guías, aunque lo más común es ver a un perro por entrenador", explican en la web del Kennen Club.

En cualquier tipo de competición, la elección musical y la manera en como la rutina refleja la música es importante. "Las rutinas que no siguen el ritmo, aunque estén bien ejecutadas, no puntúan bien", explican en la misma web.

"Además, acepta movimientos, accesorios, pistas y disfraces que usualmente no serían permitidos en un circuito de competición, ya que la demostración de creatividad es un punto también importante", cuentan.

Si se practica con cabeza, no hay ningún peligro

Sí que es importante recordar que este deporte no se debe practicar si nuestro perro sufre alguna lesión o dolencia, o si es demasiado joven o mayor, ya que esto podría repercutir en la salud de nuestro compañero de cuatro patas.

"No es un deporte peligroso ni para el perro ni para el guía, aunque hay que practicarlo con moderación y siempre pensando en el bienestar de nuestro compañero peludo, es decir, que no salte demasiado alto, que no le forcemos a mantener algunas posturas por mucho tiempo y que no hagan equilibrios en accesorios inestables, entre otros", expresa el experto.

Todo el entrenamiento se realiza con refuerzo positivo, por lo que los premios y juguetes son una recompensa para el perro

También es importante que respetemos los tiempos de entrenamiento ya que no hay que olvidar que se trata de una actividad para fortalecer el vínculo entre persona y perro y que el objetivo es pasárselo bien. "Para perros jóvenes, el entrenamiento debe combinarse con el juego y no durante más de cinco minutos cada vez", explica Curtis. "Para perros mayores podemos practicar hasta los diez minutos, un par de veces al día".

"Es importante que no repitamos los movimientos que el perro puede realizar bien, ya que esto puede hacer que deje de hacerlos ya sea porque se aburre de ellos o porque se sobreexcite", advierte.

Pero, si practicamos tan poco... ¿Cuánto tardaremos en obtener resultados? Según Curtis, puede ocurrir muy rápido. "Todo el entrenamiento se realiza con refuerzo positivo, por lo que los premios y juguetes son una recompensa para el perro, que va a esforzarse al máximo por conseguirlos", concluye.