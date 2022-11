Siete de cada diez niños víctimas de 'bullying' aseguran no haber recibido apoyo del centro educativo

Los colegios e institutos españoles suspenden en la lucha contra el acoso escolar. Ni los padres, ni los profesores, ni los propios alumnos consideran que se esté haciendo lo suficiente para prevenir y atender este tipo de situaciones que sigue afectando a un gran número de niños y adolescentes cada día. Siete de cada diez niños víctimas de bullying aseguran no haber recibido ningún tipo de apoyo en su centro educativo, y entre el 70 y el 80% de los padres y profesores cree que ni los docentes ni los colegios están preparados para abordar temas de acoso escolar.

Así lo refleja el tercer Estudio sobre la percepción del bullying en España presentado este miércoles por Educar es Todo y Totto con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, que se celebra este año el 3 de noviembre. Según ha denunciado la presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar (NACE), Carmen Cabestany, "hay una tendencia a que esto [el acoso] no se visibilice" en los colegios, lo que hace que sea un problema que "sigue estando oculto", pese a que lo sufren uno de cada cinco niños en España.

Lo manifiestan, de hecho, el 70% de los padres y madres encuestados para la investigación, que creen que los centros educativos suelen tratar de ocultar los casos de bullying para evitar que se tenga una mala imagen de ellos. Igualmente destacable es el dato que revela que prácticamente todos los padres (el 93,3%) cree que los padres de los acosadores suelen tratar de ocultar, minimizar o justificar el acoso escolar que ejercen sus hijos.

El informe, elaborado a través de la percepción de más de 2.000 personas (1.974 padres, 279 profesores y 1.900 niños y niñas de entre 5 y 18 años) evidencia que casi cuatro de cada 10 españoles ha tenido constancia de alguna situación de bullying, y que uno de cada cuatro padres asegura que su hijo ha sufrido acoso escolar en alguna ocasión.

Además, al ser preguntados si creían que los profesores y los centros educativos están preparados para abordar temas de acoso escolar, la respuesta mayoritaria es negativa, sobre todo para los docentes. El 70% de los padres asegura que no lo están, porcentaje que se dispara hasta el 76% en el caso de los profesores que creen que ni el centro ni ellos mismos tienen los recursos y conocimientos suficientes como para hacer frente a esta lacra.

La cita más "preocupante", según el estudio, es que en torno a un 20% de los niños afirma haber sido víctima de acoso escolar. La forma más común es el acoso psicológico (burlas y motes continuados), en un 60%, seguido de insultos de forma continuada (54%) y de las agresiones físicas (28%). Pese a ello, no se sienten apoyados por su entorno: más de la mitad de los niños dice no haber recibido apoyo adecuado por parte de los profesores, y seis de cada diez tampoco se ha sentido defendido por sus compañeros.

Móvil desde los 10 años y seis horas al día con pantallas

"El bullying y el ciberbullying no son nada nuevo, pero afortunadamente es ahora cuando la sociedad está tomando más conciencia", ha subrayado Leo Farache, director de Educar es Todo. Este último año se ha querido hacer especial hincapié en el estudio del ciberacoso y del uso que hacen los niños y niñas de los teléfonos móviles, redes sociales y, en general, cualquier aparato electrónico.

Según los datos, la edad media a la que los padres dan el primer móvil a sus hijos en España es a los 10 años, pese a que la mayoría cree que la edad apropiada para tenerlos son los 13 años. Los adolescentes de entre 12 y 17 años pasan más de seis horas al día conectados a las pantallas, tiempo de uso que asciende hasta las nueve horas los fines de semana.

Además, en la gran mayoría de los casos, no ejercen ningún tipo de control sobre el mismo: el 65% de los padres no tiene activado el control parental o no suele revisarlo. Todo ello pese a que el 84% piensa que los teléfonos móviles potencian las situaciones de bullying, y a que ocho de cada diez opinan que el consumo de contenidos violentos o inapropiados para la edad de los niños es también un motor de bullying.

Pero la percepción cambia considerablemente en el caso de la opinión de los propios menores. Más de la mitad no creen que criticar, insultar o amenazar a un compañero en privado mediante una red social sea acoso. Sin embargo, el 15% de los niños y jóvenes confiesa que en alguna ocasión se han llegado a burlar de ellos, ya sea en redes sociales o a través de WhatsApp. Lo mismo ocurre en el otro ámbito: el 12% reconoce que ellos mismos han ejercido el ciberbullying y un 8% asegura que ha subido fotos o vídeos comprometidos suyos a redes sociales o a WhatsApp

"El ciberbullying no es asintomático y los indicadores de detección por parte de la familia son cruciales, ya que el ciberbullying traspasa la realidad del contexto escolar y no tiene horarios", ha subrayado Cabestany. Entre los síntomas que pueden manifestar las víctimas, según ha explicado la presidenta de NACE, destaca la ansiedad que manifiestan los menores frente al ordenador o el nerviosismo.

"También la obsesión y los esfuerzos por ocultar el contenido de su teléfono móvil", ha detallado. En ese sentido, Cabestany propone tres elementos clave para detectar que un niño está sufriendo bullying: el cuerpo del niño (si está cabizbajo o arrastra los pies, por ejemplo), los cambios en su conducta (como sus hábitos alimentarios o sus notas) y si hace “campana” (es decir, se ausenta del colegio).

Más de 230.000 firmas para una ley contra el acoso

La investigación sale a la luz justo un día antes de que los padres de Kira, una niña que se suicidó con 15 años en Barcelona, entregue este jueves en el Congreso de los Diputados más de 230.000 firmas para pedir una ley nacional contra el acoso escolar. En su petición, piden un plan nacional contra el acoso escolar "que especifique las actuaciones pertinentes tanto en caso de acoso de profesores hacia alumnos como en caso de bullying entre iguales".

"Con Kira no se actuó a tiempo y por ello pedimos que en todos los centros escolares se garantice la activación urgente de atención psicológica ante sospechas claras de abuso y la intervención inmediata si se detecta riesgo de suicidio de la víctima", pide el padre de la víctima en la petición de change.org. Tras entregar sus firmas se reunirá con el Secretario de Estado del Ministerio de Educación, José Manuel Bar, para hablar en profundidad de su petición.