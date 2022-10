El Gobierno presiona al PP y asegura que "cumplirá la Constitución" sin descartar la rebaja de la mayoría para renovar el CGPJ

El Gobierno saca la artillería pesada tras "suspender" el PP las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales llevan casi cuatro años con el mandato caducado. Cuatro días después de que los puentes saltaran por los aires, el Ejecutivo ha querido transmitir un mensaje claro diciendo que "cumplirán" con la Constitución Española -que marca que la renovación se ha de hacer cada cinco años-, aunque no ha aclarado cómo, ya que no ha respondido sobre si se plantea retomar la rebaja de mayorías parlamentarias para nombrar un nuevo Consejo. Tampoco si ahora sí nombrarán a los magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponden, algo que se había dejado en 'stand by' para que las conversaciones con los 'populares' llegaran a buen puerto.

“Lo que va a hacer el Gobierno es cumplir con la Constitución Española”, ha lanzado Isabel Rodríguez desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial no se ha salido de ahí pese a que se le ha preguntado sobre cómo lo van a hacer o qué quiere decir esa frase hasta en cinco ocasiones. Como mucho, Rodríguez ha variado diciendo que ese cumplimiento se hará "sin matices" porque es "una obligación" del Ejecutivo y "de la oposición".

La portavoz no ha querido aclarar si el Gobierno está dispuesto a reformar la ley que exige una mayoría parlamentaria de tres quintas partes del Congreso de los Diputados y del Senado para renovar el CGPJ. La idea la ha vuelto a poner sobre la mesa este lunes Podemos, cuya secretaria de Organización, Lilith Vestrynge. En una entrevista con Radio Euskadi, ha criticado que el PP "tenga el dedo en el botón hasta el momento en que decida desbloquear" y ha pedido que la renovación no dependa de “los tres quintos” para que el órgano se parezca "lo más posible" a una realidad parlamentaria "que es plural".

Cierto es, no obstante, que Moncloa se ha mostrado cauta al respecto en lo que parece más un movimiento para presionar al PP que para llevarlo a cabo. Y es que el Gobierno de coalición ya presentó su propuesta ante el Congreso para la rebaja de mayorías, lo que provocó que tanto el Consejo de Europa como la Comisión Europea dijeran que la "vigilarían". Finalmente, Sánchez la "congeló" como un gesto de buena voluntad para negociar con el PP.

Asimismo, tampoco Rodríguez ha dejado claro si ahora se plantean nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó y que corresponde designar al Ejecutivo. El propio Gobierno aprobó en verano una ley para obligar al CGPJ a dar sus otros dos nombres poniendo como límite el pasado 13 de septiembre. Tras decidir no hacerlo el órgano judicial, el Gobierno dio "unos días" que duran hasta hoy.

"Con Feijóo no se puede ni jugar al parchís"

Donde sí ha sido clara la portavoz ha sido a la hora de hablar del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha dicho no reconocer como tal porque "quien se niega a cumplir la Constitución no tiene ninguna legitimidad". La portavoz ha lanzado que "nadie" querría jugar al parchís con Feijóo por su "irresponsabilidad" y porque ha quedado "inhabilitado" al situarse en "una rebeldía constitucional".

"No lidera, se dedica a obedecer a los más ultras de su partido", ha añadido Rodríguez, que también se ha acordado del antecesor del gallego: Pablo Casado. "Para insultar, bloquear e incumplir la Constitución ya teníamos a Casado", ha declarado Rodríguez.