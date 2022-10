El PP asegura que la negociación del CGPJ "no está rota" siempre que Sánchez prometa por escrito que no reformará el delito de sedición

Cuatro días después de que el principal partido de la oposición tomara la drástica decisión de romper las negociaciones con el PSOE en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP asegura ahora que el posible pacto "no está roto". Lo que exigen los de Alberto Núñez Feijóo es que los socialistas renuncien a reformar el delito de sedición, que fue precisamente lo que hizo estallar el ambiente de consenso.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha instado al presidente Pedro Sánchez a que se comprometa "por escrito, hoy mismo" a que no va a tocar el delito de sedición", es decir, a rebajar las penas a los condenados por convocar el referéndum ilegal de independencia de Cataluña en 2017. "El PSOE verdadero no dudaría en comprometerse por escrito a no reformar el delito de sedición", aprieta Bendodo haciendo alusión a la figura de Felipe González, que este fin de semana ha sido conmemorado por el 40 aniversario de su histórica victoria.

El PP se muestra, en las formas, comprometido con la gravedad del bloqueo del gobierno de los jueces que llevó a Carlos Lesmes a dimitir como presidente del órgano. Pero, en el fondo, exige al PSOE un compromiso que ya han dado por sentado con Esquerra. Pese a conocer las mínimas posibilidades de que los socialistas den marcha atrás en su compromiso de investidura, el PP insiste en que "mejor romper un acuerdo [el del CGPJ] que traicionar a España [permitiendo la reforma de sedición", sostiene el coordinador general de PP, Elías Bendodo.

Lo que tiene claro el PP, y no cesa en repetir, es que el PSOE no quería un acuerdo con la oposición. De acuerdo con el relato de los populares, esa habría sido la causa por la que el PSOE "se sacó de la manga" esta reforma de la que se había comprometido el presidente en su discurso de investidura pero de la cual, según Génova, habría renunciado para renovar el CGPJ. "Sacar este tema [la reforma de la sedición] en plena negociación es insolvencia o mala fe?, se pregunta Bendodo, haciendo suyas las palabras de Sánchez a Feijóo en su primer careo en el Senado.