Margarita Robles: "El antimilitarismo no se corresponde con la realidad del siglo XXI"

Es una de las ministras mejor valoradas del gabinete encabezado por Pedro Sánchez. Responsable de Defensa desde hace más de cuatro años, Margarita Robles admite que nunca imaginó que le tocaría ejercer el cargo en medio de una guerra tan "cruel" como la que Vladimir Putin está desplegando en Ucrania y asegura que España seguirá ayudando a Kiev con material defensivo y humanitario.

Orgullosa de los 120.000 hombres y mujeres que componen el Ejército español, Margarita Robles elogia siempre su compromiso con la sociedad en España y en las misiones de paz en el exterior. También resalta su preocupación por la cruel guerra de Ucrania. El encuentro con 20minutos tiene lugar un día después de que un caballero legionario falleciera en un accidente durante unas maniobras y la ministra recuerda que, por desgracia, en los últimos meses han sido varios los uniformados españoles que han perdido la vida o han resultado heridos y, por ello, traslada todo su "apoyo, cariño y solidaridad!" a sus familias en estos duros momentos. "Cada muerto lo sentimos como nuestro. Y el dolor de cada familia es nuestro dolor, porque el Ejército es una familia", afirma.

La entrevista con este periódico llega también cuando el PP acaba de romper la negociación con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como magistrada que es, Robles dice sentirse "indignada" y "decepcionada" con los populares, a los que acusa de escribir una "página negra" para la democracia.

¿Ha tenido que estallar una guerra en Europa para que nos demos cuenta de lo importante que es invertir en defensa?La mayoría de ciudadanos nunca pensó que le tocaría vivir una guerra convencional y como es esta, de una especial crueldad. Todos los países se han dado cuenta de que somos muy vulnerables y por eso es necesario apostar por la seguridad y la defensa. Si no hay paz nada de lo demás, ni la sanidad ni la educación es posible. Invertir en defensa es invertir en paz, en seguridad y en valores democráticos, y también en puestos de trabajo.

¿Imaginó alguna vez que le iba a tocar vivir una guerra como ministra de Defensa?En el mundo hay casi 30 guerras declaradas, pero las vemos muy lejanas. Pensamos en una guerra en el ciberespacio, de desinformación... Pero no imaginamos una guerra con carros de combate, con aviación, en la que vemos las fosas comunes y las masacres. Esa es la parte más dura. Pensar en la gente que afronta el infierno sin gas, que vive en los refugios sin luz… Comunicarse con las familias de quienes han fallecido. Recibir a quienes llegan con amputaciones. Cada muerto lo sentimos como nuestro. Y el dolor de cada familia es nuestro dolor, porque el Ejército es una familia.

Aunque ninguna bomba es limpia, hoy se habla del posible lanzamiento de una bomba 'sucia'. ¿Cómo podemos protegernos de un ataque radiactivo o nuclear?No tenemos datos por parte de inteligencia de que vaya a haber una guerra nuclear, pero las amenazas de Putin son permanentes. No nos tenemos que atemorizar, pero tampoco bajar la guardia y saber que cualquier ataque por parte de Putin es posible. Si hay un ataque nuclear, no habría aviso previo, sería por sorpresa y evidentemente las consecuencias serían terribles. No hay una forma de prevenirlo. La mejor forma es apoyar a Ucrania y que Putin sepa que la comunidad internacional -la UE, la OTAN, la mayoría de países de la ONU- defienden a Ucrania porque defender a Ucrania es defender paz, valores y libertad.

En este contexto de amenazas de Putin, ¿qué papel tiene el escudo antimisiles de Alemania?Es una decisión en clave puramente interna de Alemania. España está perfectamente protegida con el escudo antimisiles de la OTAN. Nosotros además tenemos la protección especial antimisiles de la base de Rota y el presupuesto de Defensa incluye esta defensa.

Pero, ¿Alemania invitó a España?Es solo un proyecto, Alemania está estudiando comprar misiles. España lo respeta pero está en fase de estudio. Nosotros trabajamos siempre en el ámbito global de la OTAN.

¿Le preocupa el paso de submarinos nucleares que periódicamente surcan las aguas del Estrecho sin previo aviso? ¿El Reino Unido es leal?Vivimos en un mundo en el que hay potencias nucleares. Ese riesgo existe siempre, con los submarinos o con el simple hecho de que un país tenga capacidades nucleares. Por eso es tan importante que estemos unidos diciéndoles a los dictadores que no vamos a aceptar ningún tipo de amenaza. Con el Reino Unido tenemos magníficas relaciones. Una de las cosas de las que más satisfechos podemos sentirnos es de la unidad de los países de la OTAN.

Hay dudas sobre cuántas armas y cuáles ha enviado España a Ucrania. ¿Podría concretarnos esos envíos?Estamos enviando material defensivo en unas cantidades muy importantes, y también material humanitario... Hemos traído a Zaragoza soldados ucranianos que están heridos con terribles amputaciones, a militares que entrenan aquí. Estamos en una guerra y no podemos dar pistas sobre las armas que enviamos pero para mí fue muy emotivo que el ministro de Defensa ucraniano llamara la semana pasada para darnos las gracias. También visitamos la semana pasada la base de Polonia donde se reciben todas las armas que enviamos a ucrania, uno de los sitios más protegidos del mundo. Y nos agradecieron el esfuerzo que estamos haciendo.

¿Van a continuar?La posición de OTAN y la UE es ayudar a Ucrania. España siempre ha sido un socio fiable y serio y vamos a seguir ayudando. Con el entrenamiento de soldados ucranianos, con el apoyo a mujeres y niños, con equipos electrógenos para ayudar en los cortes de luz y material sanitario... Pero no hay que alardear o presumir de lo que se envía. Lo que hacemos es ser solidarios con el sufrimiento del pueblo ucraniano, sobre todo ahora que llega el invierno y la población está sin luz y en búnkeres.

¿Cuántos militares ucranianos están entrenando en España? ¿Van a venir más?En este momento hay 20 en Zaragoza y hemos hecho una oferta de 400, pero estamos abiertos a todo lo que nos pidan la UE o Ucrania. Los militares ucranianos que han estado en Zaragoza han sentido el cariño y el apoyo de toda la ciudadanía. Estuvieron incluso en el campo de fútbol de la Romareda. Los soldados ucranianos que han estado aquí en tratamiento médico nos envían fotos desde allí y guardo con todo el cariño una bandera de Ucrania que me dieron cuando les visité en el hospital.

¿Le parece suficiente el aumento presupuestario de casi el 26% que va a recibir su ministerio el año que viene?Estoy muy satisfecha porque hacía muchísimos años que no se invertía tanto en Defensa. En estos últimos cuatro años se ha hecho un esfuerzo muy importante en programas de modernización absolutamente necesarios. Y además la ciudadanía lo percibe porque durante la pandemia han visto a los militares ayudando. Cada vez que hay un incendio o una inundación, ahí están la UME y los ejércitos, cuando ha habido una nevada, en el volcán en la palma... Invertir en Defensa es invertir en seguridad pero también en estar más cerca de los ciudadanos. Y los españoles saben que su Ejército está trabajando para ayudarles, con profesionalidad y humanidad.

¿Cuánto ha supuesto la subida salarial para los militares?La que se ha incluido en el presupuesto es la misma que se está haciendo para el resto de los funcionarios públicos.

A sus socios de Gobierno no les ha parecido nada bien que su ministerio tenga más presupuesto. ¿Está ya en paz con Unidas Podemos?Dentro del Gobierno, la política de defensa la ha marcado siempre el presidente y es una política muy clara en este sentido. Invertir en defensa es invertir en paz y en creación de puestos de trabajo. Es algo que está haciendo no solo España, sino todos los países. Alemania, por ejemplo, tiene 100.000 millones para invertir en defensa. Y es importante que países como Suecia o Finlandia, que tenían a gala la neutralidad, se hayan dado cuenta de los riesgos y peligros que hay y por eso quieren entrar en la OTAN. Pero no olvidemos de que hay mujeres, niños, ancianos y personas masacradas por Putin y que estamos viviendo una guerra muy cruel. Somos muy vulnerables.

Unidas Podemos se queja de que no les informaron de ese aumento...Tengo plena confianza en la ministra de Hacienda, que es quien gestiona los Presupuestos, y es una persona seria, rigurosa y todo lo que se ha hecho estaba perfectamente hablado y negociado.

¿Cree que tienen sentido en estos tiempos los discursos antimilitaristas de cierta parte de la política?El antimilitarismo en países como España se entiende razonablemente por la experiencia que vivimos de una dictadura militar. Pero cuando uno vive en el siglo XXI, ya no solo porque haya una guerra, sino porque ve que los militares son hombres y mujeres trabajadores como los demás, que están en la Covid con las personas mayores, vacunando, rastreando, apagando incendios… creo, respetando todas las posiciones, que el antimilitarismo no se corresponde con la realidad del siglo XXI.

¿Qué opina del nuevo bloqueo del PP al CGPJ?En el Gobierno estamos indignados. Y yo, que vengo del mundo de la justicia, especialmente. Lo que ha ocurrido, rompiendo una negociación que estaba terminada, es una página negra para la democracia. Y lo digo con el mayor dolor. El PP está yendo contra los pilares básicos del Estado de Derecho, está incumpliendo la Constitución de manera flagrante. Tiene secuestrado como rehén al CGPJ. Primero fue Pablo Casado y cuando llegó Feijóo quiso dar una imagen de hombre de Estado, pero lo que ha ocurrido, buscando un pretexto, que dice que es la sedición pero podría haber sido cualquier cosa, pone de relieve que ni cumple la Constitución ni tiene sentido de Estado.

Ustedes dicen que hay que separar la reforma del delito de sedición, pero ¿qué opina de esa reforma a la baja? ¿Y del papel de ERC y Bildu, aliados del Gobierno?Hay que buscar el momento adecuado para los debates. Todas las figuras que hay en el Código Penal se pueden reformar atendiendo a la realidad social. Pero no quiero entrar en esta cuestión porque el PP ha utilizado la sedición como una excusa y no quiero entrar en ese juego del PP. En este momento hay una prioridad, que es renovar el CGPJ, y que busquen la excusa del delito de sedición es algo en lo que no quiero entrar ni debemos entrar. El PP, cuando critica que se reciban apoyos de ERC o Bildu, tiene que darse cuenta de que en cuatro años no ha ayudado en nada al Gobierno. Yo viví la experiencia de la pandemia, que era un momento en el que teníamos que estar unidos, tuvimos que sufrir una oposición durísima del PP.

¿Es partidaria de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ?La negociación que estaba en marcha iba mucho más allá de los nombres del CGPJ. Este Gobierno siempre ha tenido voluntad de renovar, pero con arreglo a las normas vigentes en este momento. Lo que pueda pasar en el futuro hay que hablarlo y negociarlo, pero en este momento hay unas normas y hay que cumplirlas y desgraciadamente llevamos cuatro años en los que no ha habido más que obstáculos por parte del PP.

¿Cómo afecta el bloqueo a los ciudadanos?Hay un número muy importante de vacantes en el Tribunal Supremo, que es la última instancia que resuelva los problemas de la gente, y los asuntos que ya tardan en resolverse porque la Justicia es lenta van a demorarse dos o tres años más. No estamos hablando de una cosa en abstracto. Cuando un partido como el PP incumple la Constitución pierde autoridad moral para hablar incluso de si la sedición debe ser un pacto con unos o con otros.

La ley trans está produciendo fricciones entre el PSOE y Unidas Podemos, pero también dentro del PSOE. ¿Está con la postura de Carmen Calvo frente a la de Irene Montero?No es un tema que yo haya trabajado, pero espero que haya un acuerdo en el Parlamento. Yo reconozco y admiro a todas las mujeres del PSOE que desde hace muchísimos años están trabajando por las mujeres. No puede ser que haya gente que llega ahora, aunque están en su derecho, descalifiquen a quienes llevan muchos años trabajando por el feminismo. En este país tenemos una deuda de gratitud con todas esas mujeres que llevan años trabajando por la igualdad.

¿Entonces el proyecto de ley se cerró en falso en el Consejo de Ministros?Las leyes salen del Congreso. El Consejo de Ministros envía un texto y es en el Parlamento donde se hacen las enmiendas, se negocia... Y que se amplíen los plazos de enmiendas no debe preocupar a nadie. Cuando son para mejorar una ley, hay que recibirlo siempre positivamente. Es para que las leyes se analicen, se estudien...

Aparece en las encuestas como una de las ministras mejor valoradas y muchos de sus compañeros suspenden. ¿Tiene algún consejo para sus compañeros de gabinete?Tengo el honor de estar en el Ministerio de Defensa, es un lujo trabajar con los 120.000 hombres y mujeres de las fuerzas armadas, de los que aprendo cada día. No tengo ningún mérito, todo el mérito es de ellos y nunca dejaré de rendirles un homenaje por las lecciones que me dan y su voluntad de servicio.

La vicepresidenta Nadia Calviño decidió no fotografiarse en foros en los que fuera la única mujer. Usted sigue teniendo que retratarse con casi todo hombres en su sector...En las Fuerzas Armadas hay un 13% de mujeres. Yo he sido una mujer pionera en muchas cosas. Respeto mucho a Nadia Calviño y la forma de luchar de cada uno por los derechos de las mujeres es diferente. Lo que hay que hacer es trabajar cada día más por que las mujeres estén en todos los ámbitos y en el de las Fuerzas Armadas también. En el ministerio apostamos por que haya más mujeres en las Fuerzas Armadas porque en esta situación tan terrible que estamos viviendo, la mujer con uniforme en países de África, por ejemplo, es una salvaguarda para mujeres que sufren todo tipo de violaciones.