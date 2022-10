Los Presupuestos afrontan esta semana su primer examen en el Congreso

Tras el desfile de altos cargos del Gobierno y la Administración por las comisiones correspondientes en el Congreso para informar sobre las partidas relacionadas con sus departamentos en los Presupuestos de 2023 (PGE), las cuentas afrontan esta próxima semana su primer examen en la Cámara Baja. Lo hacen con el debate en el hemiciclo de siete enmiendas a la totalidad, un escollo que parece superado después de que PNV y ERC renunciaran a presentar vetos y pese a que ninguna de las dos formaciones ha asegurado todavía su apoyo.

El pleno del Congreso debatirá el miércoles y el jueves las siete enmiendas a la totalidad registradas por PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT, Foro Asturias, la CUP y los diputados suspendidos de militancia en UPN. Son las mismas que recibieron los Presupuestos de 2022, salvo que, entonces, fue Coalición Canaria quien presentó un veto, en vez de los dos parlamentarios navarros que lo han hecho este año.

Todo parece indicar que estas enmiendas, que solo pueden ser de devolución y no de texto alternativo por tratarse de los PGE, serán rechazadas y que el proyecto de Presupuestos podrá continuar su camino, especialmente después de que PNV, ERC y EH Bildu renunciaran a presentar su veto. Por el momento, lo único a lo que se han comprometido las tres formaciones es a facilitar la tramitación de las cuentas en la Cámara Baja para poder seguir negociando, pero no garantizan su respaldo en la votación del jueves a la esperea de acuerdos complementarios.

Esta apertura a la negociación por parte de estos tres partidos llega después de que el PNV lograra renovar la ley del cupo vasco en los términos actuales y de que ERC cediera en una de sus exigencias fundamentales, la reforma del delito de sedición. Los catalanes informaron de su decisión apenas media hora antes del cierre del plazo para presentar las enmiendas a la totalidad y la obviaron en el comunicado al respecto.

Siete enmiendas a la totalidad

El partido con más representación parlamentaria que ha solicitado la devolución de las cuentas es el PP, por considerarlas "irreales" y "electorales". "No están pensadas para solucionar los problemas de los españoles, sino para solucionar la vida del presidente, Pedro Sánchez", argumentan. Algo más allá ha ido Vox, al tachar los PGE de "irresponsables", mientras que Ciudadanos considera "disparatada" la subida de las pensiones.

Por su parte, JxCAT justifica su veto en que el Gobierno no cumple con los compromisos adquiridos, con una actitud que ha calificado de "tomadura de pelo". "No podemos normalizar que el Gobierno no pague nunca", explicó Míriam Nogueras en la rueda de prensa, en la que comunicó su posición e instó al resto de partidos catalanes "a actuar en consecuencia" y a apoyar la enmienda. No coincide con ellos PDeCAT, que entiende que pedir la devolución "en plenas negociaciones no es la actitud más responsable".

En la misma línea de JxCAT, la CUP considera que los Presupuestos no avanzan en la "transición ecosocial ni en el reparto profundo de la riqueza", Foro Asturias los tilda de "decepcionantes" y los dos diputados expulsados de UPN creen que son "irreales" y "opacos".

¿Qué queda por delante?

El pleno sobre el debate de totalidad comenzará el miércoles a mediodía con la presentación del proyecto de las cuentas por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la petición del respaldo de la Cámara. Una vez concluida su intervención, para la que no hay límite de tiempo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, suspenderá la sesión hasta las 15.00 horas. Se reanudará con las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios que hayan presentado enmiendas a la totalidad y seguirán los que no lo hayan hecho, siempre de mayor a menor representación y con los socialistas en último lugar.

Continuarán al día siguiente quienes no hayan podido intervenir y el debate lo concluirá la ministra, antes de comenzar las votaciones. En caso de que el pleno apruebe las peticiones de devolver el proyecto al Gobierno -para lo que es necesario el voto de la mayoría simple de la Cámara-, quedará retirado y se mantendrán prorrogados los Presupuestos vigentes. Si las enmiendas son rechazadas, los PGE continuarán su tramitación.