Hogares e industria llevan todo el año recortando su consumo de gas, que cayó de forma continuada entre enero y agosto

El debate sobre cómo recortar el consumo de energía está en todas partes, en las medidas que acaba de anunciar el Gobierno y en las conversaciones cotidianas. Sin embargo, hogares e industria ya empezaron a recortar su consumo hace meses y en lo que va de año se ha producido una disminución continuada. Comparado con los mismos meses desde de 2021, lo que arrojan los datos es un comportamiento similar o superior a principios de 2022, que se empezó a variar en marzo, después del inicio de la guerra en Ucrania, para iniciar un descenso acusado y progresivo a partir de entonces.

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado este jueves sus estadísticas de consumo de gas, que reflejan no solo descenso continuado del uso que hicieron de él hogares e industria a lo largo de los meses de este año, hasta agosto. También permite constatar algo que quizá es más significativo, porque tiene en cuenta circunstancia similares de temperatura, que salvo en algún mes, el recorte en en ahorro entre enero y agosto de 2022 se produjo también en con respecto a los mismos meses de 2021, cuando no había ni guerra en Ucrania, los precios no habían llegado a la escalada actual y no había saltado la alarma sobre el riesgo de desabastecimiento en la UE.

De acuerdo a la progresión entre enero y agosto de 2022, el consumo convencional de gas natural, que engloba a hogares e industria, ha tenido una progresión que empezó en enero con 30.791 gigavatios/hora (GWh) y descendió a 25.679 en febrero; 26.238 en marzo; 20.683 en abril; 18.563 en mayo; 16.306 en junio; 14.006, en julio, y 11.787 GWh en agosto.

Como en otros años, el consumo de gas este año empezó a descender a medida que la subida de las temperaturas dejaba de hacer necesaria la calefacción por ejemplo. Por tanto, habrá que ver cuáles son las cifras que irá publicando Cores correspondientes a los últimos meses de este año, cuando volverá el frío y, con ella, la calefacción o un mayor uso del agua caliente.

Sin embargo, si se comparan estos primeros ocho meses del año con los mismos de 2021, lo que se ve es que este año empezó con un consumo muy similar o ligeramente superior al del año pasado y que empezó a diferenciarse después de que empezara la guerra en Ucrania a finales de febrero y que a partir de abril empezó a acentuarse mucho más esa diferencia de consumo de gas en hogares y en la industria.

En este sentido, el uso fue muy parecido en enero y febrero -31.274 GWh en enero de 2021 y 30.791 en enero de 2022 y 24.248 y 25.679 en febrero de 2021 y 2022-. En marzo de 2022 hubo un leve descenso con respecto al consumo de ese mes en 2021 -26.238 GWh frente a 26.564- y en abril empieza a abrirse esta diferencia que no dejó de ampliarse hasta agosto, el último mes con datos disponibles.

Con el ataque de Rusia sobre Ucrania el riesgo de un posible desabastecimiento dejó de ser tabú en la UE. Los gobiernos más dependientes del gas ruso no lo descartaban en absoluto y en España el Ejecutivo intensificó sus mensajes de que el problema sería el de un precio más caro.

En este escenario, en abril de este año el consumo de gas en hogares e industria fue de 20.683 GWh, cuando ese mes en 2021 fue de 22.717; en mayo de 2022, de 18.563 frente a 21.114 GWh en 2021. La brecha de consumo de gas se hizo más acusada en los meses de verano. En junio de 2022 hogares e industria usaron 16.563 GWh, frente a 19.790 en junio de 2021; en julio, la diferencia fue de 19.070 en 2021 a 14.006 en 2022; y en agosto, de 17.723 GWh el año pasado a 11.787 este año.