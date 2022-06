Los motivos detrás de la paradoja: ¿por qué la luz es más cara hoy pese a que el Gobierno ha limitado el precio del gas?

El estreno del límite del precio del gas que se emplea para generar electricidad ha sido decepcionante. En lugar de bajar el precio de la luz, como esperaba el Gobierno, este miércoles será más cara y marcará una media de 224 euros MWh frente a los 214 euros con los que este martes se ha cerrado el que hasta mayo del año que viene será el último día de gas sin topar.

En esta paradoja concurren varios factores, desde la ola de calor a la ausencia de viento, pero sobre todo la obligación de compensar a las compañías eléctricas por la diferencia entre el precio real que pagan en los mercados internacionales para comprar el gas y los 40 euros MWh a los que hoy han tenido que subastarlo.

¿Qué ha pasado?

Este martes se celebró la primera subasta de energía para generar electricidad en que la se aplicaría el tope del precio del gas, que hasta noviembre no podrá venderse a más de 40 euros MWh, más de la mitad de su precio real. El resultado ha sido bueno en un primer momento, porque la subasta ha terminado un precio medio para este miércoles de 165 euros MWh, un 23% menos que los 214 que se pagaron este martes. Sin embargo, todo ha cambiado cuando se ha conocido otra cifra, la de las compensaciones que recibirán las eléctricas que generan electricidad con gas en centrales de ciclo combinado. Una media de 59 euros MWh que se suman a los 165 de la subasta y que elevan el precio de la luz a 224 en este primer día de aplicación del tope al precio del gas. Diez euros más que sin este mecanismo.

¿Por qué esos 59 euros más?

El límite del precio del gas que han pactado España y Portugal con la Comisión Europea incluye una cuestión esencial, que evita que se distorsione el mercado europeo y que, de momento, ha restado efectividad a la medida. Se trata de las compensaciones que se pagarán a las eléctricas por la diferencia entre el precio al que compran el gas en los mercado internacionales -actualmente, a unos 90 euros MWh- y el límite de 40 euros que desde este miércoles opera en España.

Esta diferencia es asumida en primera instancia por el resto de tecnologías con las que se genera electricidad -fotovoltaica, eólica, hidráulica, etc- y termina repercutiéndose en el precio que paga el consumidor en función de su consumo.

De ahí que al precio de la electricidad que resulta de la subasta diaria y horaria haya que sumar el coste de la compensación. Para todo el año, la Comisión ha calculado que los consumidores pagarán unos 6.300 millones de euros, una cifra que el Gobierno consideraba la semana pasada demasiado elevada. En el primer día del mecanismo se ha visto que puede 'comerse' el ahorro por limitar el precio del gas.

¿Cómo es que se encarece la luz?

Porque el mecanismo para limitar el precio del gas en España y Portugal no cambia la dinámica de los mercados internacionales de la energía, tensionados y "rotos", según el Gobierno, desde que empezó la guerra en Ucrania. Los países de la UE buscan formas de evitar comprar gas a Rusia, buscando otros proveedores que sube los precios ante el aumento de la demanda.

Este es el factor al que aluden a quienes ponen en duda que el límite del gas vaya a suponer una bajada sustantiva de la factura de la luz, porque si el precio sigue subiendo, también lo harán las compensaciones que habrá que pagar a las eléctricas para cubrir la diferencia con el precio limitado en España.

Si el gas es lo que sube, utilicemos menos gas

No tan rápido. En el actual mercado marginal, el gas natural es la última energía que 'entra' en la subasta para satisfacer las necesidades diarias y horarias de electricidad y la más cara, que hasta este miércoles fijaba el precio de todas las demás.

Mix energético Carlos Gámez

Con el mecanismo que limita el precio del gas se hace efectivo -de forma excepcional y temporal, solo hasta el 31 de mayo de 2023- el objetivo de cuanto menos gas sea necesario menos habrá que pagarlo a su precio -incluida la compensación- porque el precio del resto de energías no podrá superar los 40 euros -o la progresión a partir de noviembre a razón de cinco euros más al mes hasta llegar a 70 en mayo de 2023- El problema es en días como los de ahora, en los que no hay viento y, por ejemplo, no se puede echar apenas mano de la energía eólica, que en el último año ha sido la principal fuente de energía la mitad de los días. En ausencia de otras tecnologías más baratas, entra el gas, más caro y que requiere compensar a quienes producen electricidad con él.

Entonces, consumamos menos energía

En plena ola de calor, los aires acondicionados están a tope, igual que ocurre en los peores días del invierno con la calefacción. Esto eleva la demanda de electricidad y aumenta la posibilidad de que tengamos que recurrir en mayor medida al gas.

Según ha arrojó la subasta para este miércoles, el gas es la fuente de energía más empleada para producir electricidad, con una potencia que oscila entre los 13.722 y los 16.843 MWh, por encima del rango de entre 9.624 y 14.184 MWh de este martes.

"La ola de calor ha elevado la demanda casi 80 GWh, hay poca producción eólica (ha caído a 78 GWh) y las plantas de gas alcanzarán mañana su máxima producción en el último año, 373 GWh", argumentó el Ministerio de Transición Ecológica.

¿Esto va a ser siempre así durante el tiempo que dure el límite del precio del gas?

De la misma manera que la ola de calor que activa el aire acondicionado se ha aliado este miércoles con la ausencia de viento y la caída de la energía eólica las cosas podrían cambiar, hacia un escenario en el que no hubiera episodios que hicieran aumentar la demanda de electricidad y buenas condiciones para las energías renovables. Entonces, el gas tendría mucho menos peso en el mix y, por tanto, habría que compensar con cantidades menores a las eléctricas.

Sin embargo, la propia vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, descartó este martes que algo así pueda ocurrir en los próximos días. "En esta ola de calor tendremos precios probablemente altos. El mercado de gas está tensionado por el anuncio de Gazprom de reducir el aprovisionamiento, por el accidente que ha habido en una de las principales plantas de gas de EEUU, o por la expectativa de que se va a necesitar más por el calor en el sur de Europa. Pero tenemos que dar margen para ver cómo ocurren las cosas", afirmó anoche en TVE.

¿Decepción en el Gobierno?

No demasiada. "Evidentemente nos hubiera gustado un precio más bajo, pero el precio de España está significativamente por debajo del precio de Francia o del precio de Italia", indicó Ribera, que pidió "dar tiempo al tiempo, esperar a que se asiente [el tope al precio del gas], pero incluso en circunstancias extremas como las de hoy vamos a pagar menos".

En todo caso, el mensaje que horas después de conocerse el resultado de la subasta y del efecto de compensar a las eléctricas lanzó el Ministerio de Transición Energética estuvo lejos de la decepción.

"El resultado es claramente favorable para los consumidores y garantiza su protección frente a los elevados precios de la energía durante los próximos meses, sobre todo en invierno" e insistió en que la limitación del precio del gas es "eficaz" para "reducir el precio de la electricidad, limitar los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas y funcionar como un 'cortafuegos' ante los elevados precios del gas".

El Gobierno sostiene que sin el límite y de acuerdo con una investigación de la CNMC sobre el precio de la energía, la luz se habría puesto este miércoles en 240 euros y que la cifra de 165 que ha marcado la subasta hace que la luz esté más barata que en Francia, Alemania o Italia. Alude además al aumento de la demanda por la ola de calor y la ausencia de energía eólica porque no hay viento, que ha hecho que el gas sea más necesario. "La ola de calor ha elevado la demanda casi 80 GWh, hay poca producción eólica (ha caído a 78 GWh) y las plantas de gas alcanzarán mañana su máxima producción en el último año, 373 GWh", señaló.

"Otra cuestión es el coste de la juste de las centrales de gas", añadió el departamento de Ribera, minimizando la compensación a las eléctricas que finalmente ha terminado elevando el precio medio que este miércoles pagarán los consumidores por la luz a 224 euros MWh.