¿Puedo desligarme de la calefacción central? ¿Qué hago si estoy de alquiler? Claves de las comunidades de vecinos de cara al invierno

En España, 1,6 millones de hogares se calientan cada invierno con un sistema de caldera comunitaria. Hasta este martes, esas familias no podían acogerse a la tarifa de último recurso, conocida como TUR, una tarifa regulada que se revisa trimestralmente y cuyas condiciones están fijadas por el Estado. El último Consejo de Ministros decidió, sin embargo, trabajar en una propuesta similar para las calefacciones centrales de cara a rebajar su factura ante el alza del precio del gas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este mismo jueves la creación de una nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calderas centralizadas de gas natural con el fin de limitar hasta finales de 2023 el incremento de los precios. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgcafe) ua venía reclamando que se extendiese la tarifa regulada de gas a todas las comunidades con calefacción central que tuvieran un cobro individualizado.

20minutos aborda con su tesorero, Peio Mendia, y con Legálitas las cuestiones que están asaltando a propietarios e inquilinos de este tipo de edificios en un contexto de crisis e incertidumbre.

¿Cuántos votos hacen falta para tomar una decisión sobre la calefacción central?

Para decidir cuestiones como el horario se requiere que el acuerdo sea adoptado por la mitad más uno de los asistentes a la junta de propietarios, es decir, mayoría simple. La misma proporción es necesaria para acordar no encenderla, "ya que es una decisión temporal y significa que el servicio no se suprime de forma definitiva", explica Legálitas.

¿Todas las modificaciones al respecto deben votarse en junta?

Sí, a no ser que la comunidad se haya atribuido otras formas de funcionamiento. Los vecinos pueden permitir que el presidente decida, por ejemplo, un cambio en un caso concreto, como puede ser ante una ola de frío. "Pero de primeras las comunidades de vecinos tienen un funcionamiento muy asambleario", resalta Mendia.

Si un vecino no está de acuerdo con la decisión, ¿es posible recurrir?

Es posible impugnar judicialmente el acta de la reunión de vecinos, al amparo del artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, y solicitar una medida cautelar urgente para evitar la ejecución del acuerdo, lo que lo dejaría en suspenso.

Si la comunidad decide encender la calefacción y un propietario no puede hacer frente al pago, ¿qué opciones tiene?

Salvo impugnación en los tribunales, Legálitas destaca que la única opción es intentar llegar a un acuerdo con la comunidad al objeto de que le concedan facilidades de pago, amparándose en la situación de crisis.

¿Un propietario se puede desvincular de la caldera comunitaria a título particular e instalar un sistema individual?

A las casas que tienen calefacción central no les llega gas, les llega agua calentada por la sala de calderas. Sin esa toma podrían recurrir a una estufa de bombona de butano pero no de gas. "En segundo lugar, cualquier desconexión tendría que ser autorizada por la comunidad y si de estos sistemas empiezan a caerse vecinos, los costes fijos suben y al resto no le interesa", explica el tesorero del Cgcafe.

Y para la comunidad en su conjunto, ¿sería fácil cambiar de modelo?

Supondría una eliminación de servicio, para lo que se requiere el 'sí' de tres quintas partes de los propietarios y se aplica lo que se denomina voto presunto del ausente. Esto implica que la consulta se celebra en asamblea y si la medida sale adelante, durante un mes los vecinos que no han acudido tienen derecho a votar en contra. "Pero de primeras no es aconsejable cambiar de sistema. Tiras a la basura todo lo que has pagado de caldera central y cada vecino tiene que comprar una individual, con unos costes de unos 3.000 euros. Además, la asamblea tendría que autorizar la instalación de tuberías por todo el edificio si alguien quisiese acogerse al gas", advierte el experto.

¿Qué pueden hacer los inquilinos que alquilaron un piso con calefacción central si la comunidad decide no encenderla en todo el invierno?

Puede darse el caso de que el propietario decida cederle la representación al inquilino, pero por norma en las juntas solo pueden votar los arrendadores, los arrendatarios ni siquiera pueden asistir. Desde Legálitas apostillan que al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, "el arrendador está obligado, sin derecho a elevar la renta, a realizar todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad que sirvan al uso convenido, por lo que tendrá que ofrecer al inquilino una solución que garantice la habitabilidad del inmueble". Por tanto el inquilino puede exigir que le sea instalado otro sistema de calefacción alternativo.

Si el casero no ofrece ese sistema alternativo de calefacción, ¿el inquilino puede exigir que le reduzca las mensualidades?

Legálitas afirma que sí, en el supuesto de que la calefacción central esté incluida en el precio de la renta y no se disponga de ella. Si el inmueble es inhabitable, al amparo del artículo 26 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, podría incluso desistir del contrato o pedir su suspensión temporal, y durante ese tiempo no abonar el alquiler.

¿El casero puede repercutir en el inquilino una subida de la cuota de la comunidad provocada por el aumento del coste del gas?

En las comunidades que no tienen consumo individualizado, la calefacción es una parte de la cuota, como el ascensor o la limpieza de la escalera, y suele pagarla el propietario. En las que sí lo tienen son cuotas aparte y el cobro depende del consumo. Lo que más se estila es que los inquilinos paguen los consumos, pero si están especificados porque se cuentan de forma individual. No obstante, todo depende de lo que quedase estipulado en el contrato de arrendamiento.

¿Qué comunidades están exentas de poner contadores individuales?

A partir de mayo de 2023, por la transposición de una normativa europea, los vecinos con calefacción central deberán tener instalados repartidores de costes en cada radiador. Quedan fuera de esa obligación los bloques construidos después de 1998, a lo que se suma otra excepción. El decreto que regula esta cuestión estima unos ahorros del 20% por edificio si se colocan estos sistemas, y teniendo en cuenta ese ahorro, si en cuatro años no se logra amortizar su instalación pueden no ponerse. De esta forma, en la práctica, solo el 30% de las comunidades han tenido la obligación de instalarlos.

Las comunidades en las que la calefacción funciona con gasóleo, ¿están teniendo menos problemas?

El gas ha ido copando el mercado porque era mucho más interesante. Ahora, para los bloques que continúan con gasóleo, la subida ha sido fuerte pero tanto. Incluso hay industrias que están poniendo calderas de gasóleo porque les resulta más rentable. Mendia apunta que las calderas son elementos que se amortizan rápido e insta a invertir en aquellas de condensación o que en general presenten mayor eficiencia.