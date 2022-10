Menos horas de calefacción central, cuotas más altas... el drama de muchas comunidades para afrontar el invierno: "Vamos a pasar frío"

Arlena Blanco tiene una bebé de un año y vive en Logroño. Cuenta que empezó a poner estufas y radiadores eléctricos en septiembre porque la casa empezó a quedarse fría hace ya un mes. El recibo de la luz que le ha llegado después asciende casi a los 300 euros pero al vivir en un edificio con calefacción central estaba convencida de que sería algo puntual. Pensó que este año, como siempre, la encenderían en torno al mes de noviembre. Hasta que se encontró con un cartel en el portal en el que reza que la junta de vecinos ha decidido que este invierno no se va a poner la calefacción.

"Todavía estoy bloqueada y no sé que voy a hacer. No sé si voy a poder asumir una factura de la luz que va a ser desorbitada. La última ha sido muy alta y va a ir a peor porque aquí en invierno hace mucho frío", relata esta madre soltera que vive en el número 82 de la calle Huesca. "Tengo trabajo, pero se me va todo el sueldo en gastos. Los adultos podemos aguantar mejor pero con una niña tan pequeña no puedo tener la casa fría", añade.

Ella vive de alquiler, un piso que arrendó con la calefacción incluida entre sus prestaciones. "Hay muchos inquilinos en mi bloque que han alquilado un piso con calefacción central. ¿A quién reclamamos ahora? Se ha tomado esa decisión sin tenernos en cuenta porque no tenemos derecho a acudir a las juntas. ¿Y si decidimos no pagar el alquiler?", plantea.

El caso de esta comunidad ha sido el más sonado, pero no es la única que ha tomado una medida de tal calibre para hacer frente a la crisis energética. Con el precio del gas disparado por la guerra de Ucrania, en Vitoria, por ejemplo, otros bloques de vecinos han seguido la misma senda. Ante esa situación, el Ayuntamiento de la ciudad sacó una partida de ayudas extraordinarias para las comunidades con calderas comunitarias de gas cuyo consumo medio anual sea superior a 50.000 kilovatios/hora. El importe se ha fijado en 90 euros por vivienda y 120 en el caso de que sean de carácter social.

Sin llegar a determinaciones drásticas, la pregunta se la están planteando todas las comunidades con calefacción central: "¿Qué hacemos este invierno?". Sus circunstancias se agravan porque las compañías aplican a esos sistemas una tarifa de empresa en lugar de una tarifa doméstica. Eso encarece los costes porque está a diecisiete céntimos el kWh en lugar de a seis. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgcafe) ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que se extienda la tarifa regulada de gas a todas las comunidades de propietarios con calefacción central que tengan cobro individualizado del consumo.

"Las comunidades estamos formadas por vecinos individuales. No entiendo la diferencia que hacen", se queja Pilar Fernández. Ella es la presidenta de un bloque en Madrid, donde han decidido reducir cuatro horas el tiempo diario en el que la caldera está en marcha. "Antes se ponía de once a once y ahora se pondrá de dos de la tarde a diez de la noche. Lo que no querríamos es incrementar la cuota", explica. El sistema está conectado de forma remota con la empresa encargada del suministro, lo que les permitirá ir variando de forma inmediata ese horario en función de la climatología. "Por las mañanas vamos a pasar frío. Porque la fachada no está aislada y en esta calle, próxima al Parque del Retiro, pega fuerte el aire. A mí por la tarde me da un poco el sol, pero a los que no…", añade.

Aunque solo unas horas al día, estos vecinos tendrán también que tirar de sistemas alternativos, con el consiguiente aumento de la factura de la luz. Por eso a Pilar le gustaría promover la instalación de placas solares en la azotea, un proyecto que aún no ha salido adelante. "Yo trabajo fuera pero teletrabajo dos días a la semana y esos días lo notaré bastante. Va a ser una diferencia importante. Además nosotros estamos en el último piso y tarda más en llegar el calor. Y la gente mayor que vive aquí, que pasa mucho tiempo en casa, lo va a notar aún más", subraya Mari Cruz Muñoz. Ella reside con su marido en el ático y aunque tiene reformadas las ventanas, su piso queda muy expuesto a las inclemencias meteorológicas al no tener ningún edificio contiguo que lo resguarde.

Pilar Fernández, en el portal de su comunidad de vecinos. Jorge París

En este edificio tienen instalados desde hace unos años los repartidores de costes que empezarán a ser obligatorios a partir de 2023. Con ellos, se continúa abonando un fijo, para cuestiones como el mantenimiento de la caldera, pero el mayor coste corresponde al consumo que realiza cada uno. Con este sistema, el invierno pasado, tras estallar la guerra, a Mari Cruz le llegó un recibo de 400 euros, frente a los 120-140 que venía pagando. "Si hubiera sabido que iba a haber una subida tan fuerte hubiera cerrado más radiadores o habría bajado la temperatura. Lo hice después, y el siguiente recibo ya no tan alto", recuerda. Este invierno muy probablemente tenga que hacer lo mismo, aunque espera que la bajada del IVA del 21 al 5% que ha determinado el Gobierno amortigüe el golpe.

Fernando Fernández, administrador de fincas, corrobora que lleva "todo el mes de reuniones, juntas...". "La mayoría de las comunidades que gestionamos están apostando por reducción de horas. En algunas han llegado a plantear no poner la calefacción y que la derrama la gaste cada vecino en la fuente de calor que considere, pero primero se están reduciendo las horas y luego ya se verá", afirma. Este administrador de fincas gestiona una veintena de comunidades a las que se les presenta este dilema.

En la lista de opciones se baraja también recortar la temporada, retrasando la fecha de encendido y adelantando la de apagado, o bajar unos grados la temperatura del agua. Pero estas medidas, que son combinables, en muchos casos no resultan suficientes y deben venir acompañadas de un incremento de la cuota. "El precio del gas empezó a subir en octubre del año pasado pero el pelotazo llegó en diciembre. En enero se regularizó un poco, pero en febrero, con la guerra, volvió a dispararse, y hasta ahora", explica el administrador.

La factura del gas sube más del triple El incremento del precio de la electricidad en las comunidades de propietarios, en los últimos 15 meses, ha sido del 120%, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Eso significa que en 2021, el incremento de la luz, con respecto 2020, fue de un 42%, y en 2022, con referencia a 2021, está siendo de un 77%. El precio del gasóleo de calefacción también ha experimentado una gran subida: en 2020, 15.000 litros de gasóleo tenían un coste de 7.850 euros; en 2021, alcanzaron los 9.300, y en 2022, el importe es de 18.000. El mayor incremento es el precio correspondiente al gas. Para el mismo consumo, una factura de enero de 2021 alcanzaba los 12.684 euros y en enero de 2022 había ascendido a los 43.000 euros. La vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Noelia Morales, estimaba hace un mes que, en ese contexto, las cuotas comunitarias "subirán un 20, 30 o 40% y las comunidades que tengan la tesorería muy justa van a tener verdaderos problemas".

Ese fue el motivo por el que en la comunidad de Ana, de 60 años y vecina del madrileño Barrio del Pilar, les subieron el recibo de 150 a 230 euros. ¿El problema? Que ni siquiera esa subida les permite afrontar este invierno. "En los meses que esté la calefacción puesta, asumiremos una derrama de 110 euros más. En total, 340", asegura esta mujer, que pertenece a una de las comunidades que gestiona Fernández. Más dinero por menos servicio, porque solo tendrán calefacción de 17.00 a 21.00 horas, frente a las once horas que tenían antes, y la temperatura del agua bajará seis grados, hasta los 42. Ana cuenta que se llegaron a "plantear despedir al portero pero se votó en contra porque la indemnización sería muy elevada". "Y porque la gente prefiere que le bajen la basura", apostilla.

El administrador de la finca asume que va a haber más derramas en los próximos meses. "Podemos controlar las horas que se pone la calefacción, pero no el precio. La gente tiene miedo a coger tarifas fijas porque todo está cambiando. Hoy quizá cuesta 17, mañana 10 y dentro de un mes 40. Hay una incertidumbre muy grande. Y no se pueden hacer números con incertidumbre", comenta. Y si hay morosos en la comunidad, la situación se complica aún más: "No es lo mismo una derrama de 50 euros como podía haber hasta ahora que una de 200 o 300, que es lo que estamos viendo y que tienen que asumir los vecinos que sí pagan. El riesgo que están corriendo ahora mismo las comunidades es tremendo y las energéticas lo que están haciendo es obligar a los vecinos a que sean solidarios".

Mari Cruz Muñoz, vecina de una comunidad que ha recortado en horas de calefacción. Jorge París

Pablo Abascal, presidente del Cgcafe, augura que sin no se adoptan medidas los precios tan elevados "provocarán un aumento de la morosidad". "Conllevará que muchas familias no puedan pagar los gastos comunitarios, teniendo que asumir, el resto de propietarios, la parte de la cuota que no puedan pagar algunos vecinos", advierte. Porque la magnitud del problema afecta a todo tipo de perfiles, entre ellos familias humildes, con pensiones bajas, o unas hipotecas que no dejan de subir. "Las situaciones que estamos viendo son dramáticas", afirma Fernando Fernández, quien vislumbra un invierno muy complicado: "Lo que se nos viene encima va a ser gordísimo".