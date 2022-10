Cuatro ministros faltarán al desfile del 12 de octubre, al que tampoco asistirán Aragonès, Urkullu, Bildu o Errejón

El desfile militar por el centro de Madrid con el que se celebrará el Día de la Fiesta Nacional este miércoles no será presenciado por el Gobierno al completo. Salvo sorpresa, serán cuatro los ministros que no puedan asistir a la celebración: las vicepresidentas primera y tercera, Nadia Calviño y Teresa Ribera, respectivamente, no lo harán por motivos de agenda, mientras la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ausentará debido a su avanzado estado de gestación. El cuarto de los ministros que faltarán será el titular de Universidades, Joan Subirats, una ausencia de la que su equipo únicamente explica que se debe a "motivos personales".

Así, dos de los cinco ministros con los que cuenta Unidas Podemos en el Gobierno -Belarra es secretaria general de Podemos y Subirats, dirigente de En Comú Podem- no podrán asistir a un desfile en el que, no obstante, los morados sí estarán representados por la vicepresidenta segunda y líder del espacio en el Gobierno, Yolanda Díaz. Además, también acudirán la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el titular de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón. Las ausencias moradas, por tanto, no se deben a una decisión de Unidas Podemos para mostrar su disconformidad con el desfile militar.

Calviño está estos días de viaje oficial en Washington (Estados Unidos), mientras que Ribera no podrá acudir a la Fiesta Nacional porque se encuentra en Praga (República Checa) desde este martes por la tarde para acudir el miércoles a una cumbre informal de ministros de Energía de la UE en la que se abordarán posibles medidas para abaratar urgentemente el gas a las puertas de un invierno que se prevé duro para los consumidores europeos.

Además de la ausencia de los cuatro ministros, tampoco asistirán al desfile del 12 de octubre ninguno de los partidos nacionalistas periféricos socios del Gobierno, ni tampoco sus representantes institucionales. A la cabeza de los dirigentes que se negarán a asistir están el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y el lehendakari Iñigo Urkullu, dos ausencias habituales de los actos de la Fiesta Nacional. Todos los demás presidentes autonómicos sí estarán presentes en la tribuna de autoridades.

Al igual que no acudirán Urkullu y Aragonès, tampoco lo harán los portavoces de sus partidos en el Congreso: ni Aitor Esteban (PNV) ni Gabriel Rufián (ERC) pisarán el desfile en Madrid, en línea con los años anteriores. Y entre las ausencias se contarán las de otros habituales aliados del Gobierno en el Congreso, como la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, o su homólogo de Más País, Íñigo Errejón, otras dos figuras que no suelen acudir a la celebración.

A todas estas ausencias, algunas por motivos políticos y otras por asuntos personales o de agenda, se sumará una muy significativa este año: la del recién dimitido presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que hace unas semanas ya advirtió de que su presencia en esta fiesta "carecería de sentido y utilidad" una vez había anunciado el pasado 7 de septiembre su intención de renunciar. Sí acudirán al desfile varios vocales del CGPJ y miembros de la Sala de Gobierno del Supremo, que como es habitual han sido invitados a este evento, aunque ninguno de ellos asumirá el papel de representación que hasta ahora recaía en Lesmes.

El de este miércoles será el primer desfile sin restricciones sanitarias después de dos años en los que la pandemia de Covid-19 ha obligado a celebrar actos conmemorativos por el 12 de octubre de perfil más bajo. En 2020, de hecho, no tuvo lugar la habitual parada militar por las calles de Madrid, y en su lugar se conmemoró este día con un acto militar en la plaza de la Armería del Palacio Real. El año pasado las Fuerzas Armadas volvieron a desfilar por el centro de la capital, aunque el número de participantes fue más reducido que otros años, hubo un control del aforo del público y se mantuvieron algunas restricciones en la recepción de los reyes en el Palacio Real.