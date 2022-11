Entre el 30 y 60 por ciento de los perros en España sufre obesidad, según datos de la Real Sociedad Canina de España (RSCE) y una de las causas más comunes por las cuales nuestros compañeros de cuatro patas la sufren es por una inadecuada alimentación tras la esterilización. ¿Sabías que el riesgo de que los canes tengan sobrepeso aumenta un 50 por ciento tras la esterilización?

Los perros esterilizados tienen un 32 por ciento de posibilidades de sufrir esta enfermedad, frente al 15 por ciento de los perros que no pasan por esta operación. Sin embargo, la causa no es la actuación veterinaria en sí, si no la manera en la que alimentamos a nuestros peludos.

"Al esterilizar a nuestro perro o gato, se elimina la secreción de hormonas sexuales, lo que tiene un efecto a nivel metabólico, disminuyendo las necesidades de energía", explica Marta Hervera, especialista en nutrición y veterinaria de Expert Pet Nutrition. "El animal, después de la esterilización necesita menos energía que el intacto, lo que significa que, si seguimos alimentándolo igual que antes hay riesgo de que engorde y sufra sobrepeso".

La veterinaria añade que "la energía que le dábamos antes de esterilizar es excesiva una vez castrado el animal, ya que su metabolismo ha cambiado". Para entenderlo mejor, Hervera pone un ejemplo: "Si le dábamos 100 gramos de comida, después de la castración es posible que solo necesite 90, 80 o 70 gramos para mantener su peso o si no, engordará. Sin embargo, esto no es matemático, ya que diferentes individuos pueden tener distintas respuestas a la nueva situación".

Por este motivo, cuando un perro está esterilizado se recomiendan piensos pensados específicamente para ellos. "Las dietas para animales esterilizados lo que ofrecen es una concentración energética más baja, es decir, si por ejemplo un alimento seco aporta 400kcal por 100 gramos, uno para esterilizado aporta 350-360kcal por 100 gramos", detalla Hervera.

"Esto significa que nuestra mascota, comiendo la misma cantidad de alimento estará ingiriendo entre un 10 y 15 por ciento menos de calorías, lo que va a ser útil para prevenir el sobrepeso", asegura. "Estas dietas consiguen bajar las calorías reduciendo sus niveles de grasa y aumentando su contenido en fibra, que además favorece que el perro o gato se sienta lleno y tenga menos hambre".

Además del tipo de alimento, la veterinaria recuerda que es "imprescindible" adaptar la ración a la nueva situación, para prevenir el sobrepeso. "Podemos usar las dietas específicas que van a permitir dar cantidades más grandes de alimento con menos calorías o usar el alimento de siempre y reducir la ración", reitera.

"Siguiendo con el ejemplo anterior, si nuestro animal comía 100 gramos, después de la esterilización vamos a dar 90-80 gramos del mismo alimento o 100 gramos de uno para esterilizados para empezar e iremos ajustando la cantidad según evolucione su peso", detalla. "Le pesaremos cada dos o tres semanas y, si aumenta su peso, reduciremos la cantidad de alimento hasta que mantenga su peso constante, esa será su ración adecuada".

Para ello, Hervera aconseja acudir a un veterinario, donde pondrán ayudarnos a establecer una ración y donde nos harán de guía para cualquier duda o problema que tengamos.