Yolanda Díaz pide la congelación de las rentas de alquiler y reutilizar las viviendas vacías

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado este sábado "avanzar hacia la congelación de las rentas de arrendamiento" y una "reutilización del parque de viviendas existente", porque "centenares de miles" de ellas "están vacías".

Así lo ha dicho en su intervención inicial en un diálogo telemático con el exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera organizado en Valencia con motivo del 10 aniversario de eldiario.es. De esta forma incidió en los temas de vivienda, uno de los caballos de batalla también de Podemos en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y que ya mencionó ella este viernes, en la presentación de los coordinadores de programa de su plataforma Sumar.

Como ya expresó hace un día, la vicepresidenta ha abogado por "una política que no dé tranquilidad a los fondos de inversión internacionales, sino a la gente que tiene problemas para pagar la hipoteca y el alquiler". "De esto va la política; no va de bienes de inversión, va de democracia", ha proclamado, culpando de la situación a la "gran anomalía" de España refiriéndose a las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar sobre que "toda España es urbanizable". Díaz ha instado al Ejecutivo actual a no andar "contemplando dar satisfacción a los fondos de inversión".

Antes, la vicepresidenta segunda criticó como "un error que la política la dirija el Banco Central Europeo, que está haciendo seguidismo de la Reserva Federal" de Estados Unidos al subir los tipos de interés, una receta que está encareciendo las hipotecas y la financiación de las empresas como vía para frenar el repunte de la inflación.

Con esa subida, añadió, "las entidades financieras vuelven a enriquecerse", recibiendo una transferencia de rentas de la ciudadanía a ellas, cuando lo que hay que hacer es "bajar el precio de la energía y de la alimentación", además de continuar en la "descarbonización". En este sentido, ha expresado su preocupación por la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía sobre energía verde, una "muy mala noticia”"según ella.

Luego, ha insistido en su tesis de que "hay que subir los salarios" y de establecer una cesta de la compra básica a un precio limitado, a ser posible acordada con las distribuidoras, con las que se ha reunido en los últimos días. "Mi estilo es llegar a acuerdos", ha presumido, enarbolando los 14 a los que llegó con los agentes sociales. "Podría haber legislado sola, como hacen el resto de ministros, y no he querido hacerlo", proclamó, recordando que la Ley de Comercio contempla que "en determinadas situaciones se pueden determinar los precios" porque hay que establecer una corresponsabilidad ante la crisis.