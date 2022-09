Díaz presenta al equipo que diseñará para febrero el programa de Sumar, pero no aclara su futuro: "Esto no va de urnas ni de listas"

Sumar tendrá listo su "proyecto de país" para febrero. Así lo anunció este viernes su líder, Yolanda Díaz, en un acto celebrado en Madrid en el que presentó a los coordinadores de los 35 grupos de trabajo que se encargarán de plantear las propuestas concretas que integrarán este documento programático. Entre ellos se cuentan perfiles conocidos en el ámbito de la izquierda como el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, la activista ecologista Yayo Herrero, o el filósofo César Rendueles, así como el jurista laboralista Fernando Salinas, exintegrante del CGPJ.

El acto, como ya viene siendo habitual desde el lanzamiento de Sumar, no tuvo un formato de mitin, y los intervinientes -la propia Díaz, así como Sánchez Cuenca y Salinas- se limitaron a dar algunas pinceladas de sus ideas para un "nuevo país". La vicepresidenta segunda del Gobierno fue muy insistente a la hora de afirmar que el proyecto que prepara es a "diez años" vista y no se agota con las siguientes elecciones generales, y de hecho mantuvo abiertas todas las dudas sobre si se presentará o no a los comicios asegurando que "el proyecto de país no se acomoda a los tiempos electorales" y "no va de urnas ni de listas".

"Un proyecto de país es pensarnos, reinventarnos con una mirada larga, con una mirada profunda, dar un paso atrás para repasar nuestra historia, repasar lo hecho y realizar las tareas pendientes, mirar al futuro", resumió Díaz, que aseguró que, en las últimas décadas, en España ha habido "cuatro" proyectos de país diferentes: los de Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. La vicepresidenta no incluyó en este grupo al Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo mandato ha sido muy inhabitual por la pandemia, primero, y la guerra de Ucrania, después.

"Fueron cuatro proyectos de país, con un poso, un pensamiento, una dirección, y creo que a nosotros lo que nos toca es tener ahora un proyecto de país para este siglo", apuntó Díaz, que insistió en que, "para abordar las grandes transformaciones que tenemos que hacer, se estima que necesitamos diez años". En este elogio de la política lenta, la vicepresidenta dejó caer un nuevo dardo a los partidos sin excluir a ninguno, tampoco a sus aliados de Unidas Podemos: "El corto plazo ha causado grandes males en la sociedad española, nos ha hecho cometer muchos errores".

"Sumar no va de titulares, ni de propuestas rápidas como se hacen a veces", y tampoco "va de relatos, de trompicones, de saltos adelante, de correr", afirmó Díaz, que definió a su plataforma como "un movimiento ciudadano, progresista, europeo y verde". La vicepresidenta, en ese sentido, insistió en la necesidad de no tener una mirada estrecha y "no restringir la imaginación" a las siguientes elecciones, prácticamente a la misma hora que Podemos presentaba una gira para dar a conocer a sus candidatos a los próximos comicios.